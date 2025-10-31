New7Wondersのグローバル・キャンペーン「未来都市の七不思議（7 Wonders of Future Cities）」が世界都市デー（World City Day）にスタート

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年10月31日 /PRNewswire/ -- 世界遺産を国民投票で選ぶ公式機関であるNew7Wondersは本日、世界都市デー2025（World Cities Day 2025）に最新の世界キャンペーン「未来都市の七不思議（7 Wonders of Future Cities）」を正式に開始しました。これは、明日の都市を形作るイノベーション、持続可能性、人類の進歩の精神を最もよく体現する7つの都市開発を世界規模で探す取り組みの正式な開始を示すものです。

今月初めのソフトローンチに続き、本日からキャンペーンの提案および応募フェーズが始まります。今後12か月間で、世界各国の都市、地区、主要な開発プロジェクトが候補として挙げられ、参加を申請し、テクノロジー、デザイン、住みやすさ、環境との調和における成果を披露します。

New7Wondersの社長兼創設者であるBernard Weber氏は、次のように述べています。「未来都市の七不思議（7 Wonders of Future Cities）によって、私たちの使命は人類の遺産を称えることから人類の地平線を称えることへと広がります。未来の驚異は、今日の都市の先見者たちの選択、創造性、そして勇気によって今、築かれつつあるのです。」

New7Wondersのディレクターであり、未来都市の七不思議（7 Wonders of Future Cities）キャンペーンの議長を務めるJean-Paul de la Fuente氏は次のように語っています。「今日、私たちは都市を真に『未来の』都市にするものは何かという世界的な対話を始めます。それは、イノベーションが人類にいかに貢献するか、想像力がいかにして進歩に目的を再び与えるかという問いかけです。」同氏はさらに言葉を続けます。「未来都市の七不思議（7 Wonders of Future Cities）は、自然、コミュニティ、成長のより良いバランスを夢見て設計し実現する都市や開発を祝福し、称えるものだと私たちは考えています。」。

実証済みのNew7Wondersの方法論に則り、今回の取り組みでも一般市民の参加が中心的な役割を果たします。現在の提案および応募期間の後、www.7wondersfc.comを通じて、2026年10月31日に世界規模の投票が開始され、2027年10月31日に未来都市の七不思議（7 Wonders of Future Cities）が正式に宣言されます。このキャンペーンは、ドバイに拠点を置くNew7Wondersの世界的なライセンスおよび商業部門であるGlobal Platform Limitedが統括しています。

未来都市の七不思議（7 Wonders of Future Cities ）は、他の世界規模、テーマ別、国レベルのNew7Wonders参加キャンペーン（特に「世界の新7不思議（New 7 Wonders of the World）」や「新・自然の七不思議（New 7 Wonders of Nature）」）に続く新たな取り組みです。これらのキャンペーンは、これまでに6億票以上を獲得し、独立検証された「不思議効果」を生み出し、参加する場所や国に数千億ドル規模の社会経済的、マーケティング的、ブランディング的、教育的価値の向上をもたらしましています。

