La campagne mondiale « 7 Wonders of Future Cities » de New7Wonders démarre à l'occasion de World Cities Day

DUBAÏ, EAU , 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- New7Wonders, l'autorité officielle mondiale de vote public pour choisir les Merveilles, a officiellement lancé aujourd'hui sa nouvelle campagne mondiale - 7 Wonders of Future Cities (Les 7 merveilles des villes du futur) lors du World Cities Day 2025. Cette initiative marque le début officiel d'une recherche mondiale des sept développements urbains qui incarnent le mieux l'esprit d'innovation, de durabilité et de progrès humain façonnant les villes de demain.

Après un lancement en avant-première au début du mois, la campagne entre aujourd'hui dans sa phase de propositions et de candidatures. Au cours des douze prochains mois, des villes, des quartiers et des développements majeurs de tous les pays du monde seront proposés et poseront leur candidature pour participer, en présentant leurs réalisations en matière de technologie, de design, d'habitabilité et d'harmonie avec l'environnement.

Bernard Weber, président et fondateur de New7Wonders, a déclaré : « 7 Wonders of Future Cities nous permet d'étendre notre mission de célébration du patrimoine de l'humanité à celle de ses horizons. Les merveilles du futur se construisent dès maintenant, grâce aux choix, à la créativité et au courage des visionnaires urbains d'aujourd'hui ».

Jean-Paul de la Fuente, directeur de New7Wonders et président de la campagne 7 Wonders of Future Cities, a déclaré : « Aujourd'hui, nous entamons une conversation mondiale sur ce qui fait qu'une ville est vraiment "du futur". Il s'agit de savoir comment l'innovation sert l'humanité et comment l'imagination peut reconnecter le progrès à l'objectif ». Et de poursuivre : « Nous voyons 7 Wonders of Future Cities célébrer et honorer les villes et les développements qui osent rêver, concevoir et réaliser un meilleur équilibre entre la nature, la communauté et la croissance ».

Conformément à la méthodologie New7Wonders, qui a fait ses preuves, l'engagement du public sera au cœur du projet. Après la période actuelle de propositions et de candidatures, via www.7wondersfc.com, les phases de vote à l'échelle mondiale débuteront le 31 octobre 2026, pour aboutir à la déclaration officielle des 7 Wonders of Future Cities le 31 octobre 2027. La campagne est coordonnée par Global Platform Limited, la branche commerciale et de licence mondiale de New7Wonders, basée à Dubaï.

7 Wonders of Future Cities rejoint et suit les autres campagnes de participation New7Wonders mondiales, thématiques et nationales, notamment les 7 nouvelles merveilles du monde et les 7 nouvelles merveilles de la nature - qui ont recueilli plus de 600 millions de votes à ce jour et ont généré l'"effet Wonder" validé de manière indépendante, créant une plus-value socio-économique, marketing, de marque et éducative pour les destinations et les nations participantes, mesurée en centaines de milliards de dollars.

