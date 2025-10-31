New7Wonders 發起的「7 Wonders of Future Cities」全球活動於 World Cities Day 啟動

New7Wonders 主席兼創辦人 Bernard Weber 表示：「我們正在透過 7 Wonders of Future Cities，從讚揚人類遺產至讚揚人類未來，擴展我們的使命。現在正在建立未來奇蹟——蘊藏於現在城市夢想家的選擇、創意與勇氣之中。」

New7Wonders 總監兼 7 Wonders of Future Cities 活動主席 Jean-Paul de la Fuente 表示：「今天我們開啟全球對話，談論建立真正『未來之城』所需。這關於創新如何服務人類，並想像如何重新連結進步與目標。」他續道：「我們看到 7 Wonders of Future Cities 向勇於夢想、設計和帶來更平衡自然、社區與發展的城市與發展，表示讚揚與致敬。」

為了迎合已證實的 New7Wonders 方法，公眾參與將於中心位置和貫穿始終。現時提案和申請期結束後，全球投票階段將於 2026 年 10 月 31 日開始，投票網站：www.7wondersfc.com，2027 年 10 月 31 日正式宣佈 7 Wonders of Future Cities。該活動由 New7Wonders 全球授權及商業部門 Global Platform Limited 協調，總部位於杜拜。

7 Wonders of Future Cities參加及跟進其他全球、主題兼國家級 New7Wonders 參與活動——特別是 New 7 Wonders of the World 和 New 7 Wonders of Nature——這些活動迄今已獲得超過 6 億個投票，並產生經獨立驗證的「Wonder Effect」。這為參與目的地和國家，創造數千億美元社會經濟、市場增值市場營銷、品牌推廣和教育正值增長。

網站：www.7wondersfc.com

SOURCE Global Platform Limited (New 7 Wonders)