CATL открывает крупнейший на Ближнем Востоке объект по послепродажному обслуживанию новых энергоресурсов в Эр-Рияде

CATL открывает первый на Ближнем Востоке центр обслуживания NING SERVICE в Эр-Рияде — в настоящее время крупнейший объект послепродажного обслуживания новых энергоресурсов за пределами Китая.

Объект предлагает комплексную послепродажную поддержку полного жизненного цикла, развивает местные технические таланты и ускоряет развертывание передовых решений по электрификации и хранению энергии.

Он также функционирует как региональный экосистемный центр, объединяющий различные заинтересованные стороны и ресурсы для стимулирования промышленной синергии и устойчивого роста.

ЭР-РИЯД, Саудовская Аравия, 11 января 2026 г. /PRNewswire/ -- 10 января 2026 года компания CATL открыла первый и в настоящее время крупнейший на Ближнем Востоке новый объект послепродажного обслуживания за пределами Китая — Центр ОБСЛУЖИВАНИЯ NING в Эр-Рияде, который укрепляет свое послепродажное присутствие на Ближнем Востоке и поддерживает переход региона к более чистым энергетическим системам.

Открытие происходит, когда Саудовская Аравия и весь Ближний Восток продвигают амбициозные цели электрификации и декарбонизации в рамках Vision 2030 и аналогичных национальных инициатив. Взяв в качестве примера Саудовскую Аравию, Королевство поставило перед собой цель перевести 30% всех транспортных средств в Эр-Рияде на электричество к 2030 году в рамках более широкой стратегии по сокращению выбросов в столице на 50%. Политика устойчивого развития также стимулирует переход к электрооборудованию, например, способствует использованию электрических вилочных погрузчиков, одновременно поощряя использование зеленой энергии на фермах в рамках инициативы Saudi Green Initiative. Однако прогресс сдерживается постоянными проблемами, включая давнюю зависимость от нефти, растущий спрос на электроэнергию, экстремальные климатические условия и ограниченную инфраструктуру зарядки и обслуживания.

Стратегически разработанный для преодоления этих препятствий, объект в Эр-Рияде предлагает комплексную послепродажную поддержку полного жизненного цикла, развивает местные технические таланты и ускоряет развертывание передовых решений по электрификации и хранению энергии.

Эр-риядский центр, который занимает более 7000 квадратных метров, объединяет выставочные площади, зоны диагностики и обслуживания, объекты восстановления, учебные помещения и зал ожидания клиентов. Он призван служить не только локализованным сервисным центром для региона и демонстрацией возможностей CATL на системном уровне в области электрической мобильности, хранения энергии и интеллектуальной электрификации, но и платформой, которая связывает различные ресурсы, способствуя промышленной синергии в экосистеме.

Подход полного жизненного цикла к новым энергетическим услугам

Опираясь на глубокие исследования и разработки CATL и экстремальные производственные возможности, центр обслуживания NING SERVICE предоставляет клиентам услуги полного жизненного цикла, которые включают в себя диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переработку, обучение, послепродажную логистику и складирование аккумуляторов. Его услуги охватывают более семи основных категорий продуктов — от пассажирских и коммерческих автомобилей до систем хранения энергии — наряду с различными сценариями ремонта, устанавливая новый ориентир для предоставления новых энергетических услуг в регионе.

Используя передовой опыт CATL в области диагностики и ремонта, а также налаженные процессы обслуживания, комплексное послепродажное обслуживание центра

помогает корпоративным клиентам сократить время простоя, снизить затраты на техническое обслуживание и продлить срок службы активов, обеспечивая большую уверенность в долгосрочной производительности и остаточной стоимости при снижении долгосрочных затрат на владение и предоставлении более экономически эффективных и надежных услуг для конечных пользователей.

Продвижение локализованных операций и наращивание потенциала

Эр-риядский центр служит ключевой платформой для локализованных операций CATL на Ближнем Востоке, поддерживая развитие талантов и долгосрочное создание местной ценности. Через специализированные учебные центры CATL создает послепродажные и технические экспертные знания в новом энергетическом секторе, способствуя квалифицированной занятости и передаче знаний по всему Ближнему Востоку. Во всем мире центр NING SERVICE управляет 10 учебными центрами общей площадью 2300 квадратных метров и сертифицировал более 9700 специалистов по послепродажному обслуживанию новых источников энергии в рамках партнерских отношений с профессиональными учебными заведениями.

Помимо развития талантов, CATL углубляет свою стратегию локализации, укрепляя местную инфраструктуру и создавая партнерские отношения с экосистемами. CATL обсуждает с ведущими местными игроками отрасли, включая операторов топливных сетей, быстрое обеспечение зеленой электроэнергией автозаправочных станций и крупных инфраструктурных компаний для электрификации их автопарков, а с энергетическими компаниями — развертывание решений для хранения солнечной энергии.

Эти инициативы не только укрепляют местные сервисные возможности CATL и доверие рынка, но и позволяют ключевым партнерам совместно стимулировать масштабное внедрение комплексных новых энергетических решений на Ближнем Востоке.

«Как ведущая энергетическая компания в Саудовской Аравии, мы видим огромные возможности в энергетической трансформации. Например, мы планируем внедрить решения для хранения солнечной энергии на наших заправочных станциях и электрифицировать вилочные погрузчики, чтобы снизить зависимость от нефти. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ведущими игроками, такими как CATL, чтобы продвинуть этот переход вперед», — сказал Ахмед Ибрагим (Ahmed Ibrahim), помощник генерального директора по закупкам Al Drees, ведущего поставщика нефтяных и логистических услуг в Саудовской Аравии.

«Запуск флагмана послепродажного обслуживания CATL в Эр-Рияде подчеркивает нашу общую приверженность глобальному энергетическому переходу. Эта веха не только отражает растущий спрос на устойчивые решения в Саудовской Аравии, но и воплощает наше коллективное видение более чистого, электрифицированного будущего. Как инвестор, стоящий за центром опыта, мы уверены, что это партнерство ускорит электрификацию и укрепит роль региона в продвижении энергетического перехода», — сказал Лин Чаофан (Lin Chaofan), генеральный директор F4S.

Часть глобальной сети

Открытие в Саудовской Аравии основывается на глобальном сервисном присутствии CATL, которое включает в себя более 1200 профессиональных сервисных станций в 76 странах и 73 склада запасных частей по всему миру. CATL занимает первое место в мире по запасам запчастей со 100% оригинальными деталями, общая площадь склада составляет более 370 000 квадратных метров. На сегодняшний день центр NING SERVICE обслужил более шести миллионов электромобилей, предоставляя профессиональные послепродажные услуги для легковых автомобилей, коммерческих автомобилей и клиентов, занимающихся хранением энергии.

Долгосрочная приверженность Ближнему Востоку

Брюс Ли (Bruce Li), президент системы качества, послепродажного обслуживания, отдела систем управления аккумуляторными батареями в CATL, сказал, что центр в Эр-Рияде отражает стратегический, долгосрочный взгляд на регион.

«Наше решение о создании этого центра в Эр-Рияде является не только коммерческим выбором, но и долгосрочным обязательством, — сказал Ли. — Являясь первым центром обслуживания NING SERVICE на Ближнем Востоке, он представляет собой больше, чем просто сервисный центр. Это новый центр экосистемы энергетического послепродажного обслуживания, который объединяет передовые технологии, профессиональное обучение и отраслевое сотрудничество — эффективно соединяя различные заинтересованные стороны и ресурсы для обеспечения более глубокой синергии и устойчивого роста в регионе. Начиная с этого момента, CATL будет продолжать расширять свою сеть послепродажного обслуживания по всему Ближнему Востоку, тесно сотрудничать с инициативой Саудовской Аравии Vision 2030 и поддерживать энергетический переход региона посредством надежной комплексной системы обслуживания».

По мере того, как Ближний Восток ускоряет переход к электрификации и внедрению накопителей энергии, расширенное присутствие центров NING SERVICE готово обеспечить техническую надежность и устойчивые партнерские отношения, необходимые для этой трансформации.

