CATL inaugure à Riyad le plus grand centre de services après-vente pour les énergies nouvelles du Moyen-Orient

CATL inaugure le premier centre d'expérience NING SERVICE au Moyen-Orient à Riyad, le plus grand centre d'après-vente d'énergie en dehors de la Chine à l'heure actuelle.

L'installation offre un service après-vente complet pour tout le cycle de vie, cultive les talents techniques locaux et accélère le déploiement de solutions avancées d'électrification et de stockage de l'énergie.

Ce site est également la plaque tournante de l'écosystème régional en reliant les différents acteurs et ressources afin de favoriser la synergie industrielle et la croissance durable.

RIYADH, Arabie Saoudite, 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- CATL a inauguré à Riyad, le 10 janvier 2026, le centre d'expérience NING SERVICE, le premier et le plus grand centre actuellement de service après-vente pour les énergies nouvelles en dehors de la Chine, renforçant ainsi sa présence après-vente au Moyen-Orient et soutenant la transition de la région vers des systèmes d'énergie plus propres.

Ce lancement a lieu alors que l'Arabie saoudite et l'ensemble du Moyen-Orient poursuivent des objectifs ambitieux en matière d'électrification et de décarbonisation dans le cadre de Vision 2030 et d'autres initiatives nationales similaires. Dans le cas de l'Arabie saoudite, le Royaume s'est fixé pour objectif d'électrifier 30 % de tous les véhicules de Riyad d'ici à 2030, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à réduire de 50 % les émissions dans la capitale. Les politiques de développement durable concernent également l'adoption d'équipements électriques, en encourageant par exemple l'utilisation de chariots élévateurs électriques, tout en encourageant l'utilisation d'énergie verte dans les exploitations agricoles dans le cadre de l'initiative verte saoudienne. Toutefois, les progrès sont freinés par des défis persistants, notamment une dépendance pétrolière de longue date, une hausse importante de la demande d'électricité, des conditions climatiques extrêmes et une infrastructure de charge et de service limitée.

Stratégiquement conçu pour relever ces défis, le site de Riyad offre un soutien après-vente complet sur l'ensemble du cycle de vie, cultive les talents techniques locaux et accélère le déploiement des solutions avancées d'électrification et de stockage de l'énergie.

D'une superficie de plus de 7 000 mètres carrés, le centre de Riyad possède des zones d'exposition, des zones de diagnostic et d'entretien, des installations de remise à neuf, des espaces de formation et un salon pour les clients. Le centre est conçu pour servir non seulement comme un centre de services localisé pour la région et une vitrine des capacités de CATL dans les domaines de la mobilité électrique, du stockage de l'énergie et de l'électrification intelligente, mais aussi comme une plate-forme reliant diverses ressources, favorisant la synergie industrielle dans l'ensemble de l'écosystème.

Prise en charge complète du cycle de vie des nouveaux services énergétiques

S'appuyant sur les capacités de CATL en matière de recherche et développement et de fabrication, le centre d'expérience NING SERVICE offre à ses clients des services tout au long du cycle de vie pour prendre en charge le diagnostic des batteries, la réparation, l'entretien, la remise en état, la formation, le recyclage, la logistique après-vente et l'entreposage. Les prestations couvrent sept grandes catégories de produits - des véhicules de tourisme et véhicules commerciaux aux systèmes de stockage d'énergie - ainsi que divers scénarios de réparation, établissant ainsi une nouvelle référence pour la fourniture de nouveaux services énergétiques dans la région.

Grâce aux diagnostics avancés et l'expertise en matière de réparation de CATL, ainsi que ses processus de service établis, les services après-vente complets du centre

permettent aux entreprises clientes de réduire les temps d'arrêt, diminuer les coûts de maintenance et prolonger la durée de vie des actifs, offrant ainsi une plus grande certitude des performances à long terme et de la valeur résiduelle, tout en réduisant les coûts de propriété à long terme et en fournissant des services plus rentables et plus fiables pour les utilisateurs finaux.

Développer les opérations locales et le renforcement des capacités

Le centre de Riyad est un rouage essentiel des opérations localisées de CATL au Moyen-Orient, soutenant le développement des talents et la création de valeur locale à long terme. Grâce à des installations de formation spécialisées, CATL développe une expertise technique et en après-vente dans le secteur des nouvelles énergies, contribuant ainsi à la création d'emplois qualifiés et au transfert de connaissances dans tout le Moyen-Orient. À l'échelle mondiale, NING SERVICE exploite 10 centres de formation, d'une superficie totale de 2 300 mètres carrés et a certifié plus de 9 700 nouveaux professionnels de l'après-vente de l'énergie à travers à des partenariats avec des établissements d'enseignement professionnel.

En dehors du développement des talents, CATL approfondit sa stratégie de localisation en renforçant l'infrastructure locale et en établissant des partenariats avec l'écosystème. CATL est en train de nouer des liens avec les principaux acteurs de l'industrie locale, y compris des opérateurs de réseaux de carburant pour fournir rapidement de l'électricité verte aux stations-service et des grandes entreprises d'infrastructure pour électrifier leurs flottes de camions, ainsi que les entreprises d'énergie pour déployer des solutions solaires et de stockage.

Ces initiatives renforcent non seulement les capacités locales de CATL et la confiance du marché, mais aussi en permettant à des partenaires clés de mener conjointement l'adoption à grande échelle de nouvelles solutions énergétiques complètes au Moyen-Orient.

« En tant qu'entreprise énergétique de premier plan en Arabie saoudite, nous avons identifié d'énormes possibilités dans la transformation de l'énergie. Par exemple, nous envisageons de déployer des solutions solaires et de stockage dans nos stations-service et d'électrifier les chariots élévateurs afin de réduire la dépendance au pétrole. Nous sommes impatients de collaborer avec des acteurs de premier plan comme CATL pour concrétiser cette transition », a déclaré Ahmed Ibrahim, directeur général adjoint chargé de l'approvisionnement chez Al Drees, l'un des principaux fournisseurs de services pétroliers et logistiques d'Arabie saoudite.

« Le lancement de la filiale de CATL à Riyad souligne notre engagement commun en faveur de la transition énergétique mondiale. Cette étape reflète non seulement la demande croissante pour des solutions durables en Arabie saoudite, mais représente également notre vision collective pour un avenir plus propre et électrifié. En tant qu'investisseur à l'origine du centre d'expérience, nous sommes convaincus que ce partenariat accélérera l'électrification et renforcera le rôle de la région dans l'avancement de la transition énergétique », a déclaré Lin Chaofan, PDG de F4S.

Un réseau mondial

L'ouverture en Arabie Saoudite renforce le réseau mondial de CATL, qui comprend plus de 1 200 centres de service professionnel répartis dans 76 pays et 73 entrepôts de pièces détachées dans le monde entier. CATL est au premier rang mondial des stocks de pièces détachées avec des pièces 100 % authentiques et une surface totale d'entrepôt de plus de 370 000 mètres carrés. À ce jour, NING SERVICE a traité plus de six millions de véhicules électriques, fournissant des services après-vente professionnels pour les véhicules de tourisme, les véhicules commerciaux et les clients du secteur du stockage de l'énergie.

Un engagement à long terme au Moyen-Orient

Bruce Li, président du système de qualité, des activités d'après-vente et du service des systèmes de gestion des batteries chez CATL, a déclaré que le centre de Riyad reflète une vision stratégique à long terme de la région.

« Notre décision d'établir ce centre à Riyad n'est pas seulement un choix commercial, mais un engagement à long terme », a déclaré M. Li. « En tant que premier centre d'expérience NING SERVICE au Moyen-Orient, il s'agit de bien plus qu'un centre de services. Il s'agit d'un nouveau centre de l'écosystème du marché secondaire de l'énergie qui rassemble des technologies de pointe, des formations professionnelles et une collaboration industrielle - en connectant efficacement divers acteurs et ressources pour une synergie plus profonde et une croissance durable dans toute la région. Sur cette base CATL continuera à étendre son réseau de service après-vente à travers le Moyen-Orient, à s'aligner étroitement sur la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et à soutenir la transition énergétique de la région grâce à un système de service fiable et de bout en bout. »

Alors que le Moyen-Orient accélère sa transition vers l'électrification et l'adoption du stockage de l'énergie, la présence élargie de NING SERVICE de CATL est prête à fournir la fiabilité technique et les partenariats durables essentiels pour cette transformation.

