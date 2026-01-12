CATL inaugura el mayor centro de servicio posventa de nueva energía de Medio Oriente en Riad

CATL inaugura el primer centro de experiencia NING SERVICE de Medio Oriente en Riad, en la actualidad el mayor centro de servicio posventa de nueva energía fuera de China.

El centro ofrece un servicio de posventa integral durante todo el ciclo de vida, promueve talentos técnicos locales y acelera la implementación de soluciones avanzadas de electrificación y almacenamiento de energía.

Además, funciona como un centro de ecosistema regional que conecta a diferentes partes interesadas y recursos para impulsar la sinergia industrial y el crecimiento sostenible.

RIAD, Arabia Saudita, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 10 de enero de 2026, CATL inauguró el primer y más grande centro de servicio posventa de nueva energía de Medio Oriente fuera de China en la actualidad, el centro de experiencia NING SERVICE en Riad, lo que refuerza su presencia de posventa en Medio Oriente y respalda la transición de la región hacia sistemas de producción de energía más limpia.

La inauguración se lleva a cabo en el momento en que Arabia Saudita y Medio Oriente en general promueven ambiciosos objetivos de electrificación y descarbonización en el marco de la Visión 2030 y otras iniciativas nacionales similares. Con Arabia Saudita como ejemplo, el Reino se fijó el objetivo de que el 30 % de todos los vehículos de Riad sean eléctricos para 2030, como parte de una estrategia más amplia para reducir en un 50 % las emisiones de carbono en la capital. Asimismo, las políticas de sostenibilidad están impulsando el cambio hacia equipos eléctricos, como la promoción del uso de carretillas elevadoras eléctricas, a la vez que fomentan el uso de energía verde en las granjas en el marco de la Iniciativa Verde Saudí. No obstante, el progreso es moderado debido a desafíos persistentes, entre ellos, dependencia prolongada del petróleo, aumento de la demanda de electricidad, condiciones climáticas extremas e infraestructura limitada para la recarga y el servicio.

El centro de Riad está diseñado de manera estratégica para superar tales obstáculos, ya que ofrece un servicio de posventa integral durante todo el ciclo de vida, promueve talentos técnicos locales y acelera la implementación de soluciones avanzadas de electrificación y almacenamiento de energía.

Con una superficie de más de 7.000 metros cuadrados, el centro de Riad combina áreas de exposición, zonas de diagnóstico, mantenimiento y renovación, salas de capacitación y un vestíbulo para clientes. Este centro está diseñado para servir no solo como centro de servicios localizado y una muestra de las capacidades a nivel de sistema de CATL en materia de movilidad eléctrica, almacenamiento de energía y electrificación inteligente para la región, sino también como plataforma que conecta diversos recursos y promueve la sinergia industrial en todo el ecosistema.

Enfoque del ciclo de vida completo para servicios de nueva energía

Al confiar en las profundas capacidades de investigación y desarrollo y de fabricación extremas de CATL, el centro de experiencia NING SERVICE ofrece a los clientes servicios para todo el ciclo de vida, entre los que se encuentran diagnóstico, reparación, mantenimiento, remodelación, capacitación, reciclaje, logística de posventa y almacenamiento de baterías. Los servicios abarcan siete categorías principales de productos, desde vehículos de pasajeros y comerciales hasta sistemas de almacenamiento de energía, junto con distintos escenarios de reparación, lo que establece un nuevo punto de referencia para la prestación de servicios de nueva energía en la región.

Los servicios posventa integrales del centro aprovechan la experiencia en reparaciones y diagnóstico avanzado de CATL, junto con procesos de servicio establecidos,

para ayudar a los clientes empresariales a reducir el tiempo de inactividad, disminuir costos de mantenimiento y prolongar la vida útil de activos, lo que ofrece una mayor certeza en cuanto al rendimiento a largo plazo y el valor residual, a la vez que reduce los costos de propiedad a largo plazo y ofrece servicios más rentables y confiables a los usuarios finales.

Impulso a las opera ciones localizadas y al desarrollo de capacidades

El centro de Riad es una plataforma clave para las operaciones localizadas de CATL en Medio Oriente, ya que apoya el desarrollo de talentos y la creación de valor local a largo plazo. Gracias a las áreas de capacitación especializadas, CATL desarrolla experiencia posventa y técnica en el sector de nuevas energías y contribuye al empleo cualificado y a la transferencia de conocimientos en todo Medio Oriente. A nivel mundial, NING SERVICE opera 10 centros de formación, con una superficie total de 2.300 metros cuadrados y ha certificado a más de 9.700 nuevos profesionales en servicio posventa en el sector de energías renovables mediante colaboraciones con instituciones de capacitación profesional.

Además del desarrollo de talentos, CATL está profundizando su estrategia de localización reforzando la infraestructura local y creando asociaciones en el ecosistema. CATL está en conversaciones con las principales empresas locales del sector, como operadoras de redes de combustible para suministrar de forma rápida electricidad ecológica a las gasolineras y grandes empresas de infraestructuras para electrificar sus flotas de camiones, así como con empresas de energía para implementar soluciones solares con almacenamiento.

Estas iniciativas no solo refuerzan la capacidad de CATL de servicio local y la confianza del mercado, sino que también permiten a los socios clave impulsar de manera conjunta la adopción a gran escala de soluciones energéticas integrales en todo Medio Oriente.

"Como empresa líder en el sector de energía de Arabia Saudita, vemos enormes oportunidades en la transformación energética. Por ejemplo, tenemos previsto implementar soluciones de energía solar con almacenamiento en nuestras gasolineras y electrificar los montacargas para reducir la dependencia de los combustibles derivados del petróleo. Esperamos colaborar con las mejores empresas como CATL para impulsar esta transición", afirmó Ahmed Ibrahim, subdirector general de Adquisiciones de Al Drees, uno de los principales proveedores de servicios petroleros y logísticos de Arabia Saudita.

"El lanzamiento del centro emblemático de CATL en Riad para el mercado de servicio posventa destaca nuestro compromiso compartido de impulsar la transición energética mundial. Este hito no solo refleja la creciente demanda de soluciones sostenibles en Arabia Saudita, sino que también representa nuestra visión colectiva de un futuro más limpio y electrificado. Como inversionistas detrás del centro de experiencia, estamos convencidos de que esta colaboración acelerará la electrificación y reforzará el papel de la región en el avance de la transición energética", declaró Lin Chaofan, director ejecutivo de F4S.

Parte de una red mundial

La inauguración en Arabia Saudita se suma a la presencia de CATL a nivel mundial en el sector de los servicios, que incluye más de 1.200 estaciones de servicio profesionales en 76 países y 73 almacenes de repuestos en todo el mundo. CATL ocupa el primer puesto a nivel mundial en inventario de repuestos con piezas 100 % originales, y cuenta con un almacén de una superficie total de más de 370.000 metros cuadrados. Hasta la fecha, NING SERVICE ha prestado servicio de asistencia a más de seis millones de vehículos eléctricos y ha brindado servicios profesionales de posventa a clientes con vehículos de pasajeros, comerciales y de almacenamiento de energía.

Compromiso a largo plazo con Medio Oriente

Bruce Li, presidente del Sistema de Calidad, Negocio de Posventa, Departamento de Sistemas de Gestión de Baterías de CATL, señaló que el centro de Riad refleja una visión estratégica y a largo plazo para la región.

"Nuestra decisión de establecer este centro en Riad no es solo una elección comercial, sino un compromiso a largo plazo", comentó Li. "Como el primer centro de experiencia de NING SERVICE en Medio Oriente, es más que un centro de servicios. Se trata de un centro de ecosistema de servicio posventa de nueva energía que reúne tecnología avanzada, formación profesional y colaboración industrial y conecta de manera eficaz a diferentes empresas y recursos para promover una sinergia más profunda y un crecimiento sostenible en toda la región. A partir de ahora, CATL continuará ampliando su red de servicio posventa en Medio Oriente, se alineará de cerca con la Visión 2030 de Arabia Saudita y apoyará la transición energética de la región por medio de un sistema de servicio integral y confiable".

A medida que Medio Oriente acelera su transición hacia la electrificación y la adopción del almacenamiento de energía, la presencia ampliada de NING SERVICE de CATL está preparada para ofrecer la confiabilidad técnica y mantener las alianzas esenciales para esta transformación.

