CATL Resmikan Fasilitas "Aftermarket" Mobil Energi Baru Terbesar di Timur Tengah yang Berlokasi di Riyadh

Peresmian fasilitas ini sejalan dengan upaya Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lain yang tengah mendorong elektrifikasi dan dekarbonisasi melalui Visi 2030 dan program nasional serupa. Misalnya, Arab Saudi menargetkan 30% kendaraan di Riyadh beralih menjadi kendaraan listrik pada 2030. Target tersebut merupakan bagian dari strategi penurunan emisi di Riyadh hingga 50%. Kebijakan keberlanjutan juga mendorong penggunaan alat berat bertenaga listrik—seperti forklif elektrik—serta pemanfaatan energi hijau di sektor pertanian melalui "Saudi Green Initiative". Namun, perkembangan menuju target ini masih menghadapi tantangan, antara lain ketergantungan pada bahan bakar minyak, lonjakan permintaan listrik, kondisi iklim ekstrem, serta keterbatasan infrastruktur pengisian daya dan layanan terkait.

Dirancang secara strategis guna menjawab tantangan tersebut, fasilitas CATL di Riyadh menyediakan dukungan purnajual yang lengkap selama masa pemakaian produk, membina SDM teknis lokal, dan mempercepat penerapan solusi elektrifikasi serta penyimpanan energi canggih.

Dengan luas lebih dari 7.000 meter persegi, fasilitas ini memadukan area pameran, zona diagnostik dan perawatan, fasilitas peremajaan, ruang pelatihan, serta ruang tunggu pelanggan. Fasilitas ini berfungsi sebagai basis layanan lokal untuk Arab Saudi, etalase yang memamerkan sistem CATL untuk mobilitas listrik, penyimpanan energi, dan elektrifikasi cerdas, sekaligus platform yang menghubungkan berbagai sumber daya guna mendorong sinergi industri di seluruh ekosistem.

Layanan Energi Baru Selama Masa Pemakaian Produk

Didukung keahlian litbang dan keahlian manufaktur CATL, NING SERVICE Experience Center menyediakan layanan lengkap selama masa pemakaian produk, meliputi diagnostik baterai, perbaikan, perawatan, pengerjaan ulang, pelatihan, daur ulang, serta logistik dan pergudangan aftermarket. Layanan tersebut mencakup lebih dari tujuh kategori produk utama—mulai dari mobil penumpang dan niaga hingga sistem penyimpanan energi—serta beragam skenario perbaikan sehingga menjadi standar modern untuk layanan energi baru di Timur Tengah.

Dengan keahlian diagnostik dan perbaikan yang canggih, serta proses layanan unggulan, layanan purnajual ini membantu pelanggan korporasi mengurangi waktu henti operasional, menghemat biaya perawatan, dan memperpanjang masa pakai aset. Hal tersebut memberikan kepastian kinerja jangka panjang dan nilai jual kembali (residual value) yang lebih baik, sekaligus memangkas biaya kepemilikan dan menghadirkan layanan yang lebih andal dan efisien bagi pengguna akhir.

Memajukan Aktivitas Operasional dan Membangun Kapabilitas di Pasar Lokal

Fasilitas di Riyadh menjadi platform utama untuk aktivitas operasional CATL di pasar lokal Timur Tengah, serta mendukung pengembangan SDM dan valuasi bisnis jangka panjang. Melalui fasilitas pelatihan khusus, CATL membangun keahlian purnajual dan teknis di sektor energi baru sehingga ikut membuka lapangan kerja bagi SDM ahli dan mewujudkan transfer pengetahuan. Secara global, NING SERVICE mengoperasikan 10 pusat pelatihan dengan luas total 2.300 meter persegi dan telah menyertifikasi lebih dari 9.700 tenaga profesional dalam bidang purnajual energi baru melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan kejuruan.

Selain pengembangan SDM, CATL semakin gencar menempuh strategi lokalisasi dengan memperkuat infrastruktur lokal dan membangun kemitraan ekosistem. CATL tengah berdiskusi dengan sejumlah pemain industri lokal terkemuka—termasuk operator jaringan bahan bakar untuk penyediaan listrik hijau di SPBU, perusahaan infrastruktur besar untuk elektrifikasi armada truk, serta perusahaan energi untuk penerapan solusi tenaga surya-plus-penyimpanan energi.

Inisiatif ini tidak hanya memperkuat kapabilitas layanan lokal dan kepercayaan pasar terhadap CATL, namun juga mendorong tingkat penggunaan solusi energi baru secara komprehensif dan berskala luas di seluruh Timur Tengah melalui kolaborasi dengan mitra utama.

"Sebagai perusahaan energi terkemuka di Arab Saudi, kami melihat peluang besar dalam transformasi energi. Kami berencana menerapkan solusi tenaga surya-plus-penyimpanan energi di SPBU dan beralih memakai forklif elektrik demi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak. Kami menantikan kolaborasi dengan pemain global seperti CATL untuk mempercepat transisi ini," ujar Ahmed Ibrahim, Assistant General Manager, Procurement, Al Drees, penyedia layanan perminyakan dan logistik terkemuka di Arab Saudi.

"Peluncuran fasilitas aftermarket CATL di Riyadh menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat transisi energi global. Perkembangan penting ini mencerminkan lonjakan permintaan solusi berkelanjutan di Arab Saudi sekaligus visi bersama menuju masa depan yang lebih bersih dan didukung elektrifikasi. Sebagai investor di balik fasilitas ini, kami optimis bahwa kemitraan ini akan mempercepat elektrifikasi dan memperkuat peran Timur Tengah dalam transisi energi," kata Lin Chaofan, CEO, F4S.

Bagian dari Jaringan Global

Peresmian fasilitas ini di Arab Saudi memperluas jangkauan layanan global CATL yang kini mencakup lebih dari 1.200 basis layanan profesional di 76 negara, serta 73 gudang suku cadang di seluruh dunia. CATL menempati peringkat No. 1 global dalam ketersediaan inventori suku cadang asli 100%, dengan luas total gudang yang mencapai lebih dari 370.000 meter persegi. Hingga kini, NING SERVICE telah mendukung lebih dari enam juta mobil listrik, menyediakan layanan purnajual profesional untuk mobil penumpang, mobil niaga, dan pelanggan penyimpanan energi.

Komitmen Jangka Panjang terhadap Timur Tengah

Menurut Bruce Li, President, Quality System, Aftermarket Business, Battery Management System Department, CATL, fasilitas di Riyadh mencerminkan komitmen strategis dan jangka panjang CATL di Timur Tengah.

"Kami tak hanya mempertimbangkan aspek komersial ketika mendirikan fasilitas ini di Riyadh. Namun, kami juga memiliki komitmen jangka panjang," ujar Li. "Sebagai NING SERVICE Experience Center pertama di Timur Tengah, fasilitas ini lebih dari sekadar sentra layanan. Lebih lagi, fasilitas ini menjadi basis ekosistem aftermarket mobil energi baru yang menyatukan teknologi canggih, pelatihan profesional, dan kolaborasi industri—menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dan sumber daya untuk mendorong sinergi yang lebih dalam dan pertumbuhan berkelanjutan di Timur Tengah. Dari fasilitas ini, CATL akan terus memperluas jaringan layanan purnajual di Timur Tengah, sejalan dengan Visi 2030 Arab Saudi, serta mendukung transisi energi kawasan melalui sistem layanan terpadu dan andal."

Seiring dengan langkah Timur Tengah yang mempercepat elektrifikasi dan penyimpanan energi, kehadiran NING SERVICE CATL siap menghadirkan keandalan teknis dan kemitraan berkelanjutan demi mendukung transformasi tersebut.

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)