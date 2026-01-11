CATL otvára v Rijáde najväčšie popredajné centrum pre sektor novej energie na Blízkom východe
Jan 11, 2026, 15:38 ET
- Spoločnosť CATL otvára v Rijáde prvé NING SERVICE Experience Center na Blízkom východe – zároveň ide o najväčšie popredajné centrum pre sektor novej energie mimo Číny.
- Zariadenie ponúka komplexnú popredajnú podporu počas celého životného cyklu, rozvíja miestne technické kapacity a urýchľuje nasadzovanie pokročilých riešení elektrifikácie a skladovania energie.
- Zároveň má fungovať ako regionálny uzol, ktorý prepája partnerov, zdroje a know-how s cieľom posilniť spoluprácu v odvetví a udržateľný rast.
RIJÁD, Saudská Arábia, 11. január 2026 /PRNewswire/ – 10. januára 2026 otvorila spoločnosť CATL prvé NING SERVICE Experience Center na Blízkom východe. Centrum je zároveň najväčším popredajným zariadením pre sektor novej energie mimo Číny. CATL tým posilňuje svoju popredajnú prítomnosť v regióne a podporuje jeho prechod na čistejšie energetické systémy.
Otvorenie prichádza v čase, keď Saudská Arábia aj širší Blízky východ napredujú v ambicióznych cieľoch elektrifikácie a dekarbonizácie v rámci Vízie 2030 a podobných národných iniciatív. Saudská Arábia si napríklad stanovila cieľ, aby do roku 2030 tvorili elektromobily 30 % všetkých vozidiel v Rijáde. Ide o súčasť širšej stratégie znížiť emisie v hlavnom meste o 50 %. Opatrenia v oblasti udržateľnosti zároveň podporujú aj prechod na elektrické zariadenia – napríklad presadzovaním elektrických vysokozdvižných vozíkov – a v rámci Saudskej zelenej iniciatívy tiež využívanie zelenej energie na farmách. Napredovanie však brzdia pretrvávajúce výzvy vrátane dlhodobej závislosti od ropy, prudko rastúceho dopytu po elektrine, extrémnych klimatických podmienok a obmedzenej nabíjacej a servisnej infraštruktúry.
Centrum v Rijáde je strategicky navrhnuté tak, aby pomohlo tieto prekážky prekonať. Ponúka komplexnú popredajnú podporu počas celého životného cyklu, pomáha rozvíjať miestne technické talenty a urýchľuje zavádzanie pokročilých riešení elektrifikácie a skladovania energie.
Zariadenie s rozlohou viac než 7000 metrov štvorcových spája výstavné priestory, zóny diagnostiky a údržby, pracoviská na renováciu, tréningové priestory aj zákaznícky salónik. Je koncipované nielen ako lokálne servisné centrum pre región a zároveň prezentácia systémových schopností CATL v oblastiach elektrickej mobility, skladovania energie a inteligentnej elektrifikácie, ale aj ako platforma, ktorá prepája rôzne zdroje a partnerov a podporuje synergie v rámci celého ekosystému.
Prístup k službám pre sektor novej energie počas celého životného cyklu
NING SERVICE Experience Center, ktoré stojí na silnom výskume a vývoji CATL a špičkových výrobných kapacitách spoločnosti, poskytuje zákazníkom služby počas celého životného cyklu. Zahŕňajú diagnostiku batérií, opravy, údržbu, prepracovanie, školenia, recykláciu, popredajnú logistiku aj skladovanie. Portfólio služieb pokrýva sedem hlavných produktových kategórií – od osobných a úžitkových vozidiel až po systémy skladovania energie – a zároveň široké spektrum servisných situácií. Centrum tak v regióne nastavuje nový štandard poskytovania služieb pre sektor novej energie.
Vďaka pokročilým diagnostickým a opravárenským kompetenciám CATL a zavedeným servisným procesom pomáha komplexná popredajná podpora
najmä firemným zákazníkom skrátiť prestoje, znížiť náklady na údržbu a predĺžiť životnosť aktív. Zároveň prináša vyššiu istotu z pohľadu dlhodobej výkonnosti a zostatkovej hodnoty a prispieva k znižovaniu celkových nákladov na vlastníctvo – koncovým používateľom tak poskytuje nákladovo efektívnejšie a spoľahlivejšie služby.
Posilňovanie lokálnych kapacít a rozvoj miestnej odbornosti
Centrum v Rijáde je kľúčovou platformou pre lokalizované pôsobenie CATL na Blízkom východe. Podporuje rozvoj talentov a dlhodobé vytváranie hodnoty priamo v regióne. Prostredníctvom vyhradených tréningových priestorov buduje spoločnosť CATL popredajné a technické know-how v sektore novej energie, čím prispieva ku kvalifikovaným pracovným miestam aj prenosu znalostí na celom Blízkom východe. Globálne prevádzkuje NING SERVICE 10 školiacich centier s celkovou rozlohou 2300 metrov štvorcových a v spolupráci s odbornými školami už certifikovalo viac než 9700 popredajných odborníkov v sektore novej energie.
Okrem rozvoja talentov CATL prehlbuje svoju lokalizačnú stratégiu aj posilňovaním miestnej infraštruktúry a budovaním partnerstiev v rámci ekosystému. Spoločnosť CATL rokuje s poprednými lokálnymi hráčmi – vrátane prevádzkovateľov sietí čerpacích staníc, aby bolo možné rýchlo zabezpečiť dodávky zelenej elektriny na pumpy, s veľkými infraštruktúrnymi firmami o elektrifikácii flotíl nákladných vozidiel, ako aj s energetickými spoločnosťami o nasadzovaní riešení „solár + úložisko".
Tieto iniciatívy nielen posilňujú lokálne servisné kapacity CATL a dôveru trhu, ale vďaka zapojeniu kľúčových partnerov zároveň podporujú plošnejšie zavádzanie komplexných riešení pre sektor novej energie na celom Blízkom východe.
„Ako jedna z popredných energetických spoločností v Saudskej Arábii vidíme v transformácii energetiky obrovské príležitosti. Plánujeme napríklad nasadiť riešenia typu solár + úložisko na našich čerpacích staniciach a elektrifikovať vysokozdvižné vozíky, aby sme znížili závislosť od ropy. Tešíme sa na spoluprácu s lídrami, ako je CATL, aby sme tento prechod posunuli vpred," uviedol Ahmed Ibrahim, asistent generálneho riaditeľa pre obstarávanie spoločnosti Al Drees, popredného poskytovateľa ropných a logistických služieb v Saudskej Arábii.
„Spustenie popredajnej vlajkovej prevádzky CATL v Rijáde zdôrazňuje náš spoločný záväzok urýchľovať globálnu energetickú transformáciu. Tento míľnik nielen odráža rastúci dopyt po udržateľných riešeniach v Saudskej Arábii, ale aj stelesňuje našu spoločnú víziu čistejšej, elektrifikovanej budúcnosti. Ako investor stojaci za experience centrom sme presvedčení, že toto partnerstvo zrýchli elektrifikáciu a posilní úlohu regiónu pri napredovaní energetickej transformácie," povedal Lin Chaofan, generálny riaditeľ spoločnosti F4S.
Súčasť globálnej siete
Otvorenie centra v Saudskej Arábii nadväzuje na globálnu servisnú infraštruktúru CATL, ktorá zahŕňa viac než 1200 profesionálnych servisných staníc v 76 krajinách a 73 skladov náhradných dielov po celom svete. Spoločnosť CATL je svetovou jednotkou v zásobách náhradných dielov – so 100 % originálnymi dielmi – s celkovou skladovou plochou viac ako 370 000 metrov štvorcových. NING SERVICE doteraz poskytol podporu viac než šesť miliónov elektromobilov a poskytuje profesionálne popredajné služby zákazníkom v segmente osobných vozidiel, úžitkových vozidiel aj systémov skladovania energie.
Dlhodobý záväzok voči Blízkemu východu
Bruce Li, prezident pre systém kvality, popredajné služby a obchod v oblasti a oddelenie systémov správy batérií v spoločnosti CATL, uviedol, že centrum v Rijáde odráža strategický a dlhodobý pohľad spoločnosti na región.
„Naše rozhodnutie zriadiť toto centrum v Rijáde nie je len komerčnou voľbou, ale aj dlhodobým záväzkom" povedal Li. „Ako prvé NING SERVICE Experience Center na Blízkom východe je viac než len servisným zariadením. Je to ekosystémový uzol popredajného trhu sektora novej energie, ktorý spája pokročilé technológie, profesionálne školenia a spoluprácu v odvetví – a efektívne prepája rôznych aktérov a zdroje s cieľom podporiť hlbšie synergie a udržateľný rast v celom regióne. Práve odtiaľto bude CATL naďalej rozširovať svoju sieť popredajných služieb na Blízkom východe, úzko sa zosúlaďovať so saudskou Víziou 2030 a podporovať energetickú transformáciu regiónu prostredníctvom spoľahlivého komplexného servisného systému."
Keďže Blízky východ zrýchľuje prechod k elektrifikácii a zavádzaniu skladovania energie, rozšírená prítomnosť NING SERVICE od CATL je pripravená priniesť technickú spoľahlivosť a dlhodobé partnerstvá, ktoré sú pre túto transformáciu kľúčové.
