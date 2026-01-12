CATL otwiera w Rijadzie największy na Bliskim Wschodzie punkt obsługi posprzedażowej dla produktów wykorzystujących nowe źródła energii

CATL otwiera w Rijadzie pierwsze na Bliskim Wschodzie centrum doświadczeń NING SERVICE Experience Center - obecnie największy punkt obsługi posprzedażowej dla produktów wykorzystujących nowe źródła energii poza Chinami.

Obiekt oferuje kompleksowe wsparcie posprzedażowe przez cały cykl życia produktu, kształci lokalnych specjalistów technicznych i przyspiesza wdrażanie zaawansowanych rozwiązań w zakresie elektryfikacji i magazynowania energii.

Pełni również funkcję regionalnego centrum ekosystemowego, łączącego różnych interesariuszy i zasoby, którego celem jest wspieranie synergii przemysłowej i zrównoważonego wzrostu.

RIJAD, Arabia Saudyjska, 12 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- 10 stycznia 2026 r. firma CATL otworzyła pierwszy na Bliskim Wschodzie i obecnie największy poza Chinami punkt obsługi posprzedażowej produktów wykorzystujących nowe źródła energii - centrum doświadczeń NING SERVICE Experience Center w Rijadzie - tym samym wzmacniając swoją obecność na rynku posprzedażowym na Bliskim Wschodzie i przyczyniając się do przejścia regionu na czystsze systemy energetyczne.

iMAGE1 iMAGE2 iMAGE3

Otwarcie centrum następuje w momencie, gdy Arabia Saudyjska i cały Bliski Wschód realizują ambitne cele w zakresie elektryfikacji i dekarbonizacji w ramach programu Vision 2030 i podobnych inicjatyw krajowych. Biorąc za przykład Arabię Saudyjską, w ramach szerszej strategii zmniejszenia emisji w stolicy o 50% Królestwo wyznaczyło sobie za cel, aby do 2030 r. 30% wszystkich pojazdów w Rijadzie było pojazdami elektrycznymi. Polityka zrównoważonego rozwoju również sprzyja przejściu na sprzęt elektryczny, np. poprzez promowanie stosowania elektrycznych wózków widłowych, a jednocześnie zachęcanie do korzystania z zielonej energii w gospodarstwach rolnych w ramach programu Saudi Green Initiative. Postępy są jednak hamowane przez utrzymujące się wyzwania, takie jak długotrwała zależność od ropy naftowej, rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, ekstremalne warunki klimatyczne oraz ograniczenia infrastruktury do ładowania i serwisowania pojazdów.

Obiekt w Rijadzie, którego strategicznym celem jest pokonanie tych przeszkód, oferuje kompleksowe wsparcie posprzedażowe przez cały cykl życia produktu, kształci lokalnych specjalistów technicznych i przyspiesza wdrażanie zaawansowanych rozwiązań w zakresie elektryfikacji i magazynowania energii.

Centrum w Rijadzie, zajmujące powierzchnię ponad 7000 m², składa się z obszarów wystawowych, stref diagnostycznych i konserwacyjnych, pomieszczeń remontowych, przestrzeni szkoleniowych oraz poczekalni dla klientów. Ma ono służyć nie tylko jako lokalne centrum usługowe dla regionu i wizytówka możliwości CATL w zakresie mobilności elektrycznej, magazynowania energii i inteligentnej elektryfikacji, ale także jako platforma łącząca różnorodne zasoby, sprzyjająca synergii przemysłowej w całym ekosystemie.

Kompleksowe podejście do usług związanych z nowymi źródłami energii

Opierając się na bogatym doświadczeniu CATL w zakresie badań i rozwoju oraz ekstremalnych możliwościach produkcyjnych, NING SERVICE Experience Center zapewnia klientom usługi związane z całym cyklem życia, które obejmują diagnostykę, naprawę, konserwację i regenerację akumulatorów, a także ich recykling, logistykę posprzedażową i magazynowanie oraz szkolenia. Usługi obejmują siedem głównych kategorii produktów - od pojazdów osobowych i użytkowych po systemy magazynowania energii - oraz różnorodne scenariusze napraw, wyznaczając nowy standard świadczenia usług związanych z nową energią w regionie.

Dzięki zaawansowanej diagnostyce i wiedzy specjalistycznej CATL w zakresie napraw, a także sprawdzonym procesom serwisowym, kompleksowe usługi posprzedażowe centrum pomagają klientom korporacyjnym skrócić przestoje, obniżyć koszty konserwacji i wydłużyć żywotność aktywów, zapewniając większą pewność co do długoterminowej wydajności i wartości rezydualnej, jednocześnie zmniejszając długoterminowe koszty posiadania i zapewniając bardziej opłacalne i niezawodne usługi dla użytkowników końcowych.

Rozwój lokalnych działań i budowanie potencjału

Centrum w Rijadzie pełni rolę kluczowej platformy dla lokalnych działań CATL na Bliskim Wschodzie, wspierając rozwój talentów i długoterminowe tworzenie lokalnej wartości. Dzięki dedykowanym obiektom szkoleniowym, CATL buduje kompetencje w zakresie obsługi posprzedażowej i technicznej w sektorze nowych energii, przyczyniając się do tworzenia wykwalifikowanych miejsc pracy i transferu wiedzy na Bliskim Wschodzie. NING SERVICE obsługuje 10 centrów szkoleniowych na całym świecie o łącznej powierzchni 2300 m2 i certyfikowało ponad 9700 specjalistów ds. obsługi posprzedażowej w sektorze nowych energii dzięki partnerstwom z instytucjami zawodowymi.

Oprócz rozwoju talentów, CATL pogłębia swoją strategię lokalizacji poprzez wzmacnianie lokalnej infrastruktury i budowanie partnerstw ekosystemowych. CATL prowadzi rozmowy z czołowymi lokalnymi graczami z branży, w tym operatorami sieci paliwowych, aby szybko zapewnić ekologiczną energię elektryczną stacjom benzynowym i dużym przedsiębiorstwom infrastrukturalnym w celu elektryfikacji ich flot samochodów ciężarowych, a także przedsiębiorstwami energetycznymi w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie energii słonecznej i magazynowania energii.

Inicjatywy te nie tylko wzmacniają lokalne możliwości usługowe CATL i zaufanie rynku, ale także, dzięki zaangażowaniu kluczowych partnerów, wspólnie napędzają masowe wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie nowych energii na Bliskim Wschodzie.

„Jako czołowa firma energetyczna w Arabii Saudyjskiej dostrzegamy ogromne możliwości związane z transformacją energetyczną. Planujemy między innymi wdrożenie rozwiązań w zakresie energii słonecznej i magazynowania energii na naszych stacjach benzynowych oraz elektryfikację wózków widłowych, aby zmniejszyć zależność od ropy naftowej. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z czołowymi graczami, takimi jak CATL, aby przyspieszyć tę transformację" - powiedział Ahmed Ibrahim, zastępca dyrektora generalnego ds. zaopatrzenia w Al Drees, czołowym dostawcy usług paliwowych i logistycznych w Arabii Saudyjskiej.

„Otwarcie flagowego centrum obsługi posprzedażowej CATL w Rijadzie pokazuje nasze wspólne zaangażowanie w globalną transformację energetyczną. To ważne wydarzenie nie tylko pokazuje rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania w Arabii Saudyjskiej, ale też odzwierciedla naszą wspólną wizję czystszej, zelektryfikowanej przyszłości. Jako inwestor stojący za centrum doświadczeń jesteśmy przekonani, że partnerstwo to przyspieszy elektryfikację i wzmocni rolę regionu w promowaniu transformacji energetycznej" - powiedział Lin Chaofan, dyrektor generalny F4S.

Część globalnej sieci

Otwarcie centrum w Arabii Saudyjskiej jest kolejnym krokiem w rozwoju globalnej sieci serwisowej CATL, która obejmuje ponad 1200 profesjonalnych stacji serwisowych w 76 krajach oraz 73 magazyny części zamiennych na całym świecie. CATL zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem zapasów części zamiennych, które w 100% składają się z oryginalnych części, a łączna powierzchnia magazynowa wynosi ponad 370 000 m2. Do tej pory NING SERVICE obsłużyło ponad sześć milionów pojazdów elektrycznych, zapewniając profesjonalne usługi posprzedażowe dla klientów z sektora samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i magazynowania energii.

Długoterminowe zaangażowanie na Bliskim Wschodzie

Bruce Li, dyrektor ds. systemu jakości, obsługi posprzedażowej i systemu zarządzania bateriami w CATL, powiedział, że centrum w Rijadzie odzwierciedla strategiczną, długoterminową wizję regionu.

„Nasza decyzja o utworzeniu centrum w Rijadzie to nie tylko wybór komercyjny, ale także długoterminowe zobowiązanie - powiedział Li. - To pierwsze Centrum Doświadczeń NING SERVICE na Bliskim Wschodzie to coś więcej niż tylko punkt serwisowy. To nowy ekosystem usług posprzedażowych w branży energetycznej, który łączy zaawansowaną technologię, profesjonalne szkolenia i współpracę branżową, skutecznie łącząc różnych interesariuszy i zasoby w celu wspierania głębszej synergii i zrównoważonego rozwoju w całym regionie. Ruszając stąd, CATL zamierza dalej rozwijać swoją sieć obsługi posprzedażowej na Bliskim Wschodzie, zgodnie z saudyjską strategią Vision 2030 i wspierać transformację energetyczną regionu poprzez niezawodny, kompleksowy system usług".

Wraz z przyspieszeniem procesu elektryfikacji i wdrażania rozwiązań do magazynowania energii na Bliskim Wschodzie, rozbudowana sieć NING SERVICE firmy CATL jest gotowa zapewnić niezawodność techniczną i trwałe partnerstwa niezbędne do tej transformacji.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2858729/iMAGE1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2858730/iMAGE2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2858731/iMAGE3.jpg