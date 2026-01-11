CATL, 리야드에 중동 최대 규모의 신에너지 사후관리 시설 개소

CATL, 리야드에 현존하는 중국 외 지역에서 가장 큰 규모의 신에너지 사후관리 시설인 중동 최초의 닝 서비스(NING SERVICE) 체험 센터 개소

해당 시설은 전 수명 주기별 종합 사후관리 지원을 제공하며, 현지 기술 인재 양성 및 첨단 전기화 및 에너지 저장 솔루션 배포 가속화

다양한 이해관계자와 자원을 연결해 산업 시너지와 지속 가능한 성장을 추진하는 지역 생태계 허브 역할 수행

리야드, 사우디아라비아 2026년 1월 11일 /PRNewswire/ -- 2026년 1월 10일, CATL이 중동 최초이자 현존하는 중국 외 지역에서 가장 큰 규모의 신에너지 사후관리 시설인 닝 서비스(NING SERVICE) 체험 센터를 리야드에 개소했다. 이를 통해 CATL은 중동 지역 내 사후관리(AS) 입지를 강화하고, 청정에너지 시스템으로의 지역적 전환을 지원할 예정이다.

현재 사우디아라비아뿐만 아니라 여러 중동 지역 국가들은 비전 2030(Vision 2030) 및 유사한 국가적 이니셔티브에 따라 야심 찬 전기화 및 탈탄소화 목표를 추진하고 있다. 특히 사우디아라비아는 수도 리야드의 배출가스를 50% 감축하기 위한 대규모 전략의 일환으로 2030년까지 리야드 내 모든 차량의 30%를 전기차로 전환한다는 목표를 설정했다. 또한 지속 가능성 정책에 따라 전기 지게차 사용을 장려하는 등 전기 장비로의 전환을 가속하고 있으며, 사우디 그린 이니셔티브(Saudi Green Initiative) 하에 농장의 친환경 에너지 사용 또한 독려하고 있다. 그러나 이러한 진전은 기존의 석유 의존도, 급증하는 전력 수요, 극한의 기후 조건, 그리고 제한적인 충전 및 서비스 인프라와 같은 지속적인 과제들로 인해 속도 조절을 겪고 있다.

이러한 장애물을 극복하기 위해 전략적으로 설계된 리야드 시설은 전 수명 주기별 종합 사후관리 지원을 제공하고, 현지 기술 인재를 양성하며, 첨단 전기화 및 에너지 저장 솔루션의 배포를 가속한다.

7000제곱미터 넘는 부지를 자랑하는 리야드 센터는 전시 구역, 진단 및 유지보수 구역, 재생 시설, 교육 공간 및 고객 라운지를 갖추고 있다. 이 시설은 지역을 위한 현지화된 서비스 허브이자 전기 모빌리티, 에너지 저장 및 지능형 전기화에 걸친 CATL의 시스템 수준 역량을 보여주는 쇼케이스 공간일 뿐만 아니라, 다양한 자원을 연결해 생태계 전반의 산업 시너지를 육성하는 플랫폼 역할도 수행한다.

신에너지 서비스에 대한 전 수명 주기 접근 방식

CATL의 깊이 있는 연구개발(R&D) 및 극한 제조 역량을 바탕으로 닝 서비스 체험 센터는 배터리 진단, 수리, 유지보수, 재작업, 교육, 재활용, 부품시장 물류 및 창고 관리를 포함하는 전 수명 주기 서비스를 고객에게 제공한다. 서비스 범위는 승용차 및 상용차에서 에너지 저장 장치에 이르는 7가지 주요 제품군을 포함하며 다양한 수리 시나리오에 대응해 지역 내 신에너지 서비스 제공의 새로운 기준을 제시한다.

CATL의 첨단 진단 및 수리 전문 지식과 확립된 서비스 프로세스를 활용하는 센터의 종합 사후관리 서비스는 기업 고객의 가동 중단 시간을 줄이고 유지보수 비용을 낮추며 자산 수명을 연장하는 데 도움을 준다. 이는 장기적인 성능과 잔존 가치에 대한 확실성을 제공하는 동시에, 최종 사용자를 위해 소유 비용을 절감하고 더 비용 효율적이며 신뢰할 수 있는 서비스를 제공한다.

현지화 운영 및 역량 강화 추진

리야드 센터는 중동 지역 내 CATL 현지화 운영의 핵심 플랫폼으로서 현지 인재 개발과 장기적인 가치 창출을 지원한다. CATL은 전용 교육 시설을 통해 신에너지 분야의 사후관리 및 기술 전문성을 구축함으로써 중동 전역의 숙련된 고용 창출과 지식 전수에 기여하고 있다. 전 세계적으로 닝 서비스는 총 2300제곱미터 규모의 교육 센터 10곳을 운영하고 있으며, 직업 교육 기관과의 파트너십을 통해 9700명 이상의 신에너지 사후관리 전문가를 인증했다.

인재 양성을 넘어 CATL은 현지 인프라를 강화하고 생태계 파트너십을 구축함으로써 현지화 전략을 심화하고 있다. CATL은 주유소에 친환경 전력을 신속하게 공급하기 위한 연료 네트워크 운영사, 운영 중인 트럭을 전기 트럭으로 전환하려는 주요 인프라 기업, 태양광 발전 및 에너지 저장 장치(Solar-plus-storage) 솔루션을 배포하려는 에너지 기업 등 최고의 현지 업체들과 논의를 진행 중이다.

CATL은 이러한 이니셔티브를 통해 현지 서비스 역량과 시장 신뢰를 강화할 뿐만 아니라, 핵심 파트너들을 지원함으로써 중동 전역에서 종합 신에너지 솔루션의 대규모 도입을 공동으로 추진한다.

사우디아라비아의 선도적인 석유 및 물류 서비스 제공업체인 알 드리스(Al Drees)의 아메드 이브라힘(Ahmed Ibrahim) 조달 담당 차장은 "사우디아라비아의 주요 에너지 기업으로서 우리는 에너지 전환에서 엄청난 기회를 보고 있다. 예를 들어, 우리는 석유 의존도를 낮추기 위해 주유소에 태양광 및 에너지 저장 솔루션을 배포하고 전기 지게차를 도입할 계획이다. 이러한 전환을 추진하기 위해 CATL과 같은 최고의 기업과 협력하기를 기대한다"고 밝혔다.

F4S의 린차오판(Lin Chaofan) CEO는 "CATL의 리야드 부품 시장 플래그십 시설의 출범은 글로벌 에너지 전환을 추진하려는 우리의 공동 노력을 강조한다. 이 이정표는 사우디아라비아 내 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가를 반영할 뿐만 아니라, 더 깨끗하고 전기화된 미래를 위한 우리의 집단적 비전을 상징한다. 우리는 체험 센터 투자자로서 이 파트너십을 통해 리야드가 전기화를 가속하고 에너지 전환을 진전시키는 과정에서 중요한 역할을 수행할 것이라고 확신한다고 말했다.

글로벌 네트워크의 일환

이번 사우디아라비아 센터 개소는 전 세계 76개국 1200개 이상의 전문 서비스 스테이션과 73개의 예비 부품 창고를 포함하는 CATL의 글로벌 서비스 발자취를 기반으로 한다. CATL이 보유한 창고의 총면적은 37만 제곱미터를 웃돌고 있으며, 100% 순정 부품으로 구성된 예비 부품 재고 부문에서 세계 1위를 차지하고 있다. 현재까지 닝 서비스는 600만 대 이상의 전기차를 지원하며 승용차, 상용차 및 에너지 저장 고객에게 전문적인 사후관리 서비스를 제공해 왔다.

중동에 대한 장기적 헌신

브루스 리(Bruce Li) CATL 품질 시스템•부품시장 사업•배터리 관리 시스템 부문 사장은 리야드 센터가 이 지역에 대한 전략적이고 장기적인 관점을 반영한다고 밝혔다.

리 사장은 "CATL은 리야드에 이 센터를 설립하기로 결정함으로써 단순히 상업적 선택이 아닌 장기적인 약속이라는 점을 강조했다"면서 "중동 최초의 닝 서비스 체험 센터인 이곳은 단순한 서비스 시설이 아니다. 첨단 기술, 전문 교육 및 산업 협력을 한데 모으는 신에너지 부품시장 생태계 허브로서, 다양한 이해관계자와 자원을 효과적으로 연결해 지역 전반에 걸쳐 더 깊은 시너지와 지속 가능한 성장을 촉진할 것이다. CATL은 이곳을 시작으로 중동 전역으로 사후관리 서비스 네트워크를 지속적으로 확장하고, 사우디아라비아의 비전 2030과 보조를 맞추며 신뢰할 수 있는 엔드 투 엔드(End-to-end) 서비스 시스템을 통해 지역의 에너지 전환을 지원할 것이다"라고 덧붙였다.

중동 지역이 전기화 및 에너지 저장 도입으로의 전환을 가속함에 따라, CATL은 지역 내 닝 서비스 입지를 확대해 이러한 변화에 필수적인 기술적 신뢰성과 지속적인 파트너십을 제공할 준비를 마쳤다.

