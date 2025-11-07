A Cell Impact e a thyssenkrupp Automation Engineering firmaram um acordo de cooperação

Notícias fornecidas por

Cell Impact AB

07 nov, 2025, 21:21 GMT

KARLSKOGA, Suécia, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cell Impact e a thyssenkrupp Automation Engineering celebraram um Acordo de Cooperação Estratégica para o Sucesso Conjunto no Mercado no Setor do Hidrogênio. O acordo inclui uma ambição compartilhada de realizar atividades de marketing conjunto, bem como o desenvolvimento técnico de placas de fluxo e processos de fabricação de células de combustível e eletrolisadores.

Continue Reading
The cooperation between Cell Impact and thyssenkrupp Automotion Engineering is based upon Cell Impact Forming™ - a patented dry forming method using high kinetic energy to shape complex patterns in ultra-thin metal. By precisely controlling the impact velocity, it enables exceptional channel accuracy and thickness uniformity—ideal for flow plates in fuel cells and electrolyzers.
The cooperation between Cell Impact and thyssenkrupp Automotion Engineering is based upon Cell Impact Forming™ - a patented dry forming method using high kinetic energy to shape complex patterns in ultra-thin metal. By precisely controlling the impact velocity, it enables exceptional channel accuracy and thickness uniformity—ideal for flow plates in fuel cells and electrolyzers.

A thyssenkrupp Automation Engineering é uma unidade de negócios do segmento automotivo do grupo industrial thyssenkrupp. Com foco em sistemas de montagem de acionamentos e baterias, especialmente para mobilidade elétrica, a empresa oferece soluções de automação inovadoras e de alta qualidade para produção em série. Cerca de 1.100 funcionários trabalham para a Automation Engineering em dez países em três continentes.

"Eles têm uma vasta experiência em automação e industrialização e são simplesmente um parceiro altamente adequado para nós. Com base na Cell Impact Forming™, nossa tecnologia de moldagem exclusiva e patenteada, podemos escalar o negócio junto com a thyssenkrupp, desenvolvendo, comercializando e fornecendo placas de fluxo econômicas e de alta qualidade para clientes em todo o mundo", disse Daniel Vallin, CEO da Cell Impact.

Durante vários anos, a Cell Impact tem desenvolvido tecnologia de moldagem e outras etapas do processo para permitir a produção em escala industrial de placas de fluxo, assim que a demanda do mercado for estabelecida.

A empresa já fabricou e entregou vários milhões de placas de fluxo para clientes na Ásia, América do Norte e Europa.

O acordo de cooperação baseia-se em uma Carta de Intenções (LOI) que as partes acordaram em julho de 2025.

Para mais informações, entre em contato com:
Daniel Vallin
diretor executivo e contato de RI, Cell Impact AB (publ)
+46730686620 ou [email protected]

Sobre a Cell Impact
A Cell Impact AB (publ) é uma fornecedora global de placas de fluxo avançadas para fabricantes de células de combustível e eletrolisadores. A empresa desenvolveu e patenteou um método exclusivo para moldagem em alta velocidade, Cell Impact Forming™, que é significativamente mais escalável e econômico em comparação com os métodos convencionais de moldagem. A Cell Impact Forming é uma tecnologia de moldagem ecologicamente correta que não consome água e consome muito pouca energia elétrica.

As ações da Cell Impact estão listadas no Nasdaq First North Growth Market e a FNCA Sweden AB é a consultora certificada (CA) da empresa.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816029/Cell_Impact_Forming.jpg
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2816030/Cell_Impact_Logo.jpg

FONTE Cell Impact AB