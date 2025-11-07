A Cell Impact e a thyssenkrupp Automation Engineering firmaram um acordo de cooperação

KARLSKOGA, Suécia, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Cell Impact e a thyssenkrupp Automation Engineering celebraram um Acordo de Cooperação Estratégica para o Sucesso Conjunto no Mercado no Setor do Hidrogênio. O acordo inclui uma ambição compartilhada de realizar atividades de marketing conjunto, bem como o desenvolvimento técnico de placas de fluxo e processos de fabricação de células de combustível e eletrolisadores.

The cooperation between Cell Impact and thyssenkrupp Automotion Engineering is based upon Cell Impact Forming™ - a patented dry forming method using high kinetic energy to shape complex patterns in ultra-thin metal. By precisely controlling the impact velocity, it enables exceptional channel accuracy and thickness uniformity—ideal for flow plates in fuel cells and electrolyzers.

A thyssenkrupp Automation Engineering é uma unidade de negócios do segmento automotivo do grupo industrial thyssenkrupp. Com foco em sistemas de montagem de acionamentos e baterias, especialmente para mobilidade elétrica, a empresa oferece soluções de automação inovadoras e de alta qualidade para produção em série. Cerca de 1.100 funcionários trabalham para a Automation Engineering em dez países em três continentes.

"Eles têm uma vasta experiência em automação e industrialização e são simplesmente um parceiro altamente adequado para nós. Com base na Cell Impact Forming™, nossa tecnologia de moldagem exclusiva e patenteada, podemos escalar o negócio junto com a thyssenkrupp, desenvolvendo, comercializando e fornecendo placas de fluxo econômicas e de alta qualidade para clientes em todo o mundo", disse Daniel Vallin, CEO da Cell Impact.

Durante vários anos, a Cell Impact tem desenvolvido tecnologia de moldagem e outras etapas do processo para permitir a produção em escala industrial de placas de fluxo, assim que a demanda do mercado for estabelecida.

A empresa já fabricou e entregou vários milhões de placas de fluxo para clientes na Ásia, América do Norte e Europa.

O acordo de cooperação baseia-se em uma Carta de Intenções (LOI) que as partes acordaram em julho de 2025.

Sobre a Cell Impact

A Cell Impact AB (publ) é uma fornecedora global de placas de fluxo avançadas para fabricantes de células de combustível e eletrolisadores. A empresa desenvolveu e patenteou um método exclusivo para moldagem em alta velocidade, Cell Impact Forming™, que é significativamente mais escalável e econômico em comparação com os métodos convencionais de moldagem. A Cell Impact Forming é uma tecnologia de moldagem ecologicamente correta que não consome água e consome muito pouca energia elétrica.

As ações da Cell Impact estão listadas no Nasdaq First North Growth Market e a FNCA Sweden AB é a consultora certificada (CA) da empresa.

