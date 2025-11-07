Cell Impact 與 thyssenkrupp Automation Engineering 達成合作協議

瑞典卡爾斯庫加 2025年11月8日 /美通社/ -- Cell Impact 與 thyssenkrupp Automation Engineering 達成策略合作協議，攜手於氫氣領域大展鴻圖。該協議包括共同抱負，開展聯合市場營銷活動，並為燃料電池和電解槽的流板與製造過程，發展科技。

thyssenkrupp Automation Engineering 是 thyssenkrupp 集團汽車工業部的業務單位。該公司專注驅動與電池組裝系統——尤其是電動車——提供批量生產的優質兼創新的自動化解決方案。Automation Engineering 在三大洲的十個國家/地區，擁有約 1100 名員工。

Cell Impact 與 thyssenkrupp Automotion Engineering 之間的合作，基於 Cell Impact Forming™——這是一種已獲專利的乾式成形方法，在超薄金屬上利用高動能來成形複雜圖案。它透過精準控制衝擊速度，實現無比管道準確與厚度均勻——非常適合燃料電池與電解槽中的流板。

Cell Impact 行政總裁 Daniel Vallin 表示：「他們擁有豐富自動化與工業化經驗，而絕對是非常合適我們的合作夥伴。我們基於我們獨有兼專利的 Cell Impact Forming™ 成型技術，而可以攜手 thyssenkrupp 透過發展、市場營銷和向全球客戶提供高成本效益兼優質的流板，擴大業務規模。」

過去數年期間，Cell Impact 一直發展成型科技與其他過程步驟。當市場需求確定後，實現流道板工業化生產。

該公司已向亞洲、北美和歐洲的客戶，生產和交付數百萬塊流道板。

該合作協議建基於雙方於 2025 年 7 月簽署的意向書 (LOI)。

如欲查看更多資料，請聯絡：

Daniel Vallin

Cell Impact AB (publ) 行政總裁兼投資者關係聯絡人

+46730686620 或 [email protected]

關於 Cell Impact

Cell Impact AB (publ) 是向燃料電池與電解槽製造商，提供先進流板的全球供應商。該公司發展獨特 Cell Impact Forming™ 高速成形方法，並獲得專利。這方法較傳統成形方法，更具可擴展性與成本效益。Cell Impact Forming™ 是一種環保成型技術，不消耗水，也幾乎不耗電。

Cell Impact 已於 Nasdaq First North Growth Market 上市，FNCA Sweden AB 是該公司的認證顧問 (CA)。

SOURCE Cell Impact AB