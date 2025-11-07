KARLSKOGA, Suecia, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact y thyssenkrupp Automation Engineering han firmado un acuerdo de cooperación estratégica para el éxito conjunto del mercado en el campo del hidrógeno. El acuerdo incluye la ambición compartida de llevar a cabo actividades conjuntas de marketing, así como el desarrollo técnico de placas de flujo y procesos de fabricación para pilas de combustible y electrolizadores.

thyssenkrupp Automation Engineering es una unidad de negocio del segmento de automoción del grupo industrial thyssenkrupp. Centrándose en sistemas de accionamiento y ensamblaje de baterías, especialmente para la movilidad eléctrica, la empresa ofrece soluciones de automatización innovadoras y de alta calidad para la producción en serie. En Automation Engineering trabajan alrededor de 1.100 empleados en diez países de tres continentes.

"Tienen una amplia experiencia en automatización e industrialización, y son simplemente un socio muy adecuado para nosotros. Basándonos en Cell Impact Forming™, nuestra tecnología de conformado única y patentada, podemos escalar el negocio junto con thyssenkrupp desarrollando, comercializando y suministrando placas de flujo rentables y de alta calidad a clientes de todo el mundo", afirmó Daniel Vallin, consejero delegado de Cell Impact.

Durante varios años, Cell Impact ha estado desarrollando tecnología de conformado y otros pasos del proceso para permitir la producción a escala industrial de placas de flujo una vez que se establezca la demanda del mercado.

La empresa ya ha fabricado y entregado varios millones de placas de flujo a clientes de Asia, Norteamérica y Europa.

El acuerdo de cooperación se basa en una Carta de Intención (LOI) que las partes acordaron en julio de 2025.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Daniel Vallin

Consejero delegado y contacto RI, Cell Impact AB (publ)

+46730686620 o [email protected]

Acerca de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) es un proveedor global de placas de flujo avanzadas para fabricantes de electrolizadores y pilas de combustible. La empresa ha desarrollado y patentado un método único para el conformado a alta velocidad, Cell Impact Forming™, que es significativamente más escalable y rentable en comparación con los métodos de conformado convencionales. Cell Impact Forming es una tecnología de formación respetuosa con el medio ambiente que no consume agua y consume muy poca energía eléctrica.

La acción de Cell Impact cotiza en Nasdaq First North Growth Market y FNCA Sweden AB es el asesor certificado (CA) de la empresa.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816029/Cell_Impact_Forming.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2816030/Cell_Impact_Logo.jpg