Cell Impact と thyssenkrupp Automation Engineering は、協力契約を締結しました。

スウェーデン・カールスコーガ, 2025年11月8日 /PRNewswire/ -- Cell Impact と thyssenkrupp Automation Engineering は、水素分野での市場での共同成功を目指し、戦略的協力契約を締結しました。この契約には、燃料電池および電解槽向けのフロープレートや製造プロセスの技術開発に加え、共同マーケティング活動を行うという共通の目標が含まれています。

thyssenkrupp Automation Engineering は、産業グループ thyssenkrupp の自動車部門に属する事業ユニットです。特に電動モビリティ向けのドライブおよびバッテリー組立システムに注力し、同社は量産向けに高品質で革新的な自動化ソリューションを提供しています。Automation Engineering には、3大陸10か国で約1,100人の従業員が勤務しています。

Impact Forming™ - a patented dry forming method using high kinetic energy to shape complex patterns in ultra-thin metal. By precisely controlling the impact velocity, it enables exceptional channel accuracy and thickness uniformity—ideal for flow plates in fuel cells and electrolyzers.

「彼らは自動化と工業化の分野で豊富な経験を持っており、私たちにとって非常に適したパートナーです。当社独自の特許取得済み成形技術である Cell Impact Forming™ を基盤に、thyssenkrupp とともに事業を拡大し、世界中の顧客に対してコスト効率が高く高品質なフロープレートの開発、販売、供給を行うことができます」と、Cell Impact の CEO Daniel Vallin氏は述べています。

数年間にわたり、Cell Impact は市場の需要が確立された際にフロープレートの産業規模生産を可能にするため、成形技術やその他の工程を開発してきました。

同社はすでにアジア、北米、ヨーロッパの顧客向けに数百万枚のフロープレートを製造・納品しています。

この協力契約は、両社が2025年7月に合意した意向表明書（LOI）に基づくものです。

Cell Impact について

Cell Impact AB（publ）は、燃料電池および電解槽メーカーに先進的な流路板を提供するグローバルサプライヤーです。同社は、高速成形のための独自の方法、Cell Impact Forming™ を開発し特許を取得しています。これは従来の成形方法と比較して、はるかにスケーラブルでコスト効率が良いです。Cell Impact Formingは、水を消費せず非常に少量の電力しか消費しない環境に優しい成形技術です。

Cell Impactの株式はNasdaq First North Growth Marketに上場されており、FNCA Sweden ABが同社の認定アドバイザー（CA）を務めています。

