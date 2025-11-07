KARLSKOGA, Suède, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact et thyssenkrupp Automation Engineering ont conclu un accord de coopération stratégique pour renforcer la performance sur le marché dans le domaine de l'hydrogène. L'accord comprend une ambition commune de mener des activités de marketing conjointes ainsi que le développement technique de plaques d'écoulement et de procédés de fabrication pour les piles à combustible et les électrolyseurs.

La coopération entre Cell Impact et thyssenkrupp Automotion Engineering repose sur Cell Impact Forming™, une méthode brevetée de formage à sec utilisant une énergie cinétique élevée pour façonner des motifs complexes dans du métal ultrafin. En contrôlant précisément la vitesse d'impact, eautlle permet d'obtenir une précision de canal et une uniformité d'épaisseur exceptionnelles, idéales pour les plaques d'écoulement dans les piles à combustible et les électrolyseurs.

thyssenkrupp Automation Engineering est une unité commerciale du segment automobile du groupe industriel thyssenkrupp. En se concentrant sur les systèmes d'entraînement et d'assemblage de batteries, en particulier pour la mobilité électrique, l'entreprise propose des solutions d'automatisation innovantes et de haute qualité pour la production en série. Environ 1 100 employés travaillent pour Automation Engineering dans dix pays sur trois continents.

« Ils possèdent une grande expérience de l'automatisation et de l'industrialisation et sont tout simplement un partenaire idéal pour nous. Grâce à Cell Impact Forming™, notre technologie de formage unique et brevetée, nous pouvons développer l'activité avec thyssenkrupp en concevant, commercialisant et fournissant des plaques d'écoulement performantes et économiques à des clients du monde entier », déclare Daniel Vallin, PDG de Cell Impact.

Depuis plusieurs années, Cell Impact développe une technologie de formage et d'autres étapes du processus pour permettre la production la production industrielle de plaques d'écoulement dès que la demande du marché sera confirmée.

L'entreprise a déjà fabriqué et livré plusieurs millions de plaques d'écoulement à des clients en Asie, en Amérique du Nord et en Europe.

Cet accord de coopération fait suite à une lettre d'intention que les parties ont signée en juillet 2025.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Daniel Vallin

PDG et responsable des relations avec les investisseurs, Cell Impact AB (publ)

+46730686620 ou [email protected]

À propos de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) est un fournisseur mondial de plaques de flux pour pile à combustible et fabricants d'électrolyseurs. L'entreprise a mis au point et breveté une méthode unique de formage à grande vitesse, Cell Impact Forming™, qui est nettement plus échelonnable et efficiente que les méthodes de formage conventionnelles. Cette technologie de formage est respectueuse de l'environnement et ne consomme pas d'eau et très peu d'énergie électrique.

L'action Cell Impact est cotée au Nasdaq First North Growth Market et FNCA Sweden AB est le conseiller certifié (CC) de l'entreprise.

