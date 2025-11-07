Cell Impact y thyssenkrupp Automation Engineering han firmado un acuerdo de cooperación
Noticias proporcionadas porCell Impact AB
07 nov, 2025, 21:16 GMT
KARLSKOGA, Suecia, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact y thyssenkrupp Automation Engineering han firmado un acuerdo de cooperación estratégica para tener éxito en el mercado del hidrógeno de forma conjunta. El acuerdo incluye la ambición compartida de llevar a cabo actividades de comercialización conjuntas, así como de desarrollo técnico de placas de flujo y procesos de fabricación para celdas de combustible y electrolizadores.
thyssenkrupp Automation Engineering es una unidad de negocio del segmento de automoción del grupo industrial thyssenkrupp. Con un enfoque en los sistemas de accionamiento y ensamblaje de baterías, en particular para la movilidad eléctrica, la empresa ofrece soluciones de automatización innovadoras y de alta calidad para la producción en serie. Alrededor de 1.100 empleados trabajan para Automation Engineering en diez países de tres continentes.
"Tienen una amplia experiencia en automatización e industrialización y simplemente son el socio adecuado para nosotros. Basándonos en Cell Impact Forming™, nuestra tecnología de moldeo única y patentada, podemos escalar el negocio junto con thyssenkrupp para desarrollar, comercializar y suministrar placas de flujo rentables y de alta calidad a clientes de todo el mundo", afirma Daniel Vallin, director general de Cell Impact.
Durante varios años, Cell Impact ha estado desarrollando tecnología de moldeo y otros pasos del proceso para permitir la producción a escala industrial de placas de flujo una vez que se establezca la demanda del mercado.
La empresa ya ha fabricado y entregado varios millones de placas de flujo a clientes de Asia, América del Norte y Europa.
El acuerdo de cooperación se basa en una Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés) que las partes acordaron en julio de 2025.
Para obtener más información, comuníquese con:
Daniel Vallin
Director general y contacto de Relaciones con Inversionistas de Cell Impact AB (publ.)
+46730686620 o [email protected]
Acerca de Cell Impact
Cell Impact AB (publ.) es un proveedor mundial de placas de flujo avanzadas para fabricantes de celdas de combustible y electrolizadores. La compañía ha desarrollado y patentado un método único para la formación a alta velocidad, Cell Impact Forming™, que es significativamente más escalable y rentable en comparación con los métodos de formación convencionales. El Cell Impact Forming es una tecnología de formación ecológica que no consume agua y usa muy poca energía eléctrica.
La acción Cell Impact cotiza en el Nasdaq First North Growth Market, y FNCA Sweden AB es el Asesor Certificado (CA, en inglés) de la empresa.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816029/Cell_Impact_Forming.jpg
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2816030/Cell_Impact_Logo.jpg
FUENTE Cell Impact AB
