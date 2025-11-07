KARLSKOGA, Suecia, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact y thyssenkrupp Automation Engineering han firmado un acuerdo de cooperación estratégica para tener éxito en el mercado del hidrógeno de forma conjunta. El acuerdo incluye la ambición compartida de llevar a cabo actividades de comercialización conjuntas, así como de desarrollo técnico de placas de flujo y procesos de fabricación para celdas de combustible y electrolizadores.

The cooperation between Cell Impact and thyssenkrupp Automotion Engineering is based upon Cell Impact Forming™ - a patented dry forming method using high kinetic energy to shape complex patterns in ultra-thin metal. By precisely controlling the impact velocity, it enables exceptional channel accuracy and thickness uniformity—ideal for flow plates in fuel cells and electrolyzers.

thyssenkrupp Automation Engineering es una unidad de negocio del segmento de automoción del grupo industrial thyssenkrupp. Con un enfoque en los sistemas de accionamiento y ensamblaje de baterías, en particular para la movilidad eléctrica, la empresa ofrece soluciones de automatización innovadoras y de alta calidad para la producción en serie. Alrededor de 1.100 empleados trabajan para Automation Engineering en diez países de tres continentes.

"Tienen una amplia experiencia en automatización e industrialización y simplemente son el socio adecuado para nosotros. Basándonos en Cell Impact Forming™, nuestra tecnología de moldeo única y patentada, podemos escalar el negocio junto con thyssenkrupp para desarrollar, comercializar y suministrar placas de flujo rentables y de alta calidad a clientes de todo el mundo", afirma Daniel Vallin, director general de Cell Impact.

Durante varios años, Cell Impact ha estado desarrollando tecnología de moldeo y otros pasos del proceso para permitir la producción a escala industrial de placas de flujo una vez que se establezca la demanda del mercado.

La empresa ya ha fabricado y entregado varios millones de placas de flujo a clientes de Asia, América del Norte y Europa.

El acuerdo de cooperación se basa en una Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés) que las partes acordaron en julio de 2025.

Acerca de Cell Impact

Cell Impact AB (publ.) es un proveedor mundial de placas de flujo avanzadas para fabricantes de celdas de combustible y electrolizadores. La compañía ha desarrollado y patentado un método único para la formación a alta velocidad, Cell Impact Forming™, que es significativamente más escalable y rentable en comparación con los métodos de formación convencionales. El Cell Impact Forming es una tecnología de formación ecológica que no consume agua y usa muy poca energía eléctrica.

La acción Cell Impact cotiza en el Nasdaq First North Growth Market, y FNCA Sweden AB es el Asesor Certificado (CA, en inglés) de la empresa.

