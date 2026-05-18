CHERY anuncia oficialmente a Robert Lewandowski como embajador global de la marca CHERY, reforzando la expresión global de la filosofía de la marca "For Family"

BARCELONA, España, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- CHERY Brand anunció oficialmente en su Centro de Operaciones Europeo en Barcelona que el ícono del fútbol de renombre mundial Robert Lewandowski se ha unido a la marca como Embajador Global de CHERY Brand. Zhu Shaodong, vicepresidente ejecutivo de Chery International CEO de la región de la UE, asistió a la ceremonia. Durante el evento, ambas partes firmaron formalmente el acuerdo de asociación, intercambiaron regalos conmemorativos y celebraron una ceremonia de entrega clave para la CSH de TIGGO9, lo que marcó oficialmente el inicio de un nuevo capítulo en su colaboración global.

Zhu Shaodong, vicepresidente ejecutivo de Chery International y director ejecutivo de la región de la UE, firma el acuerdo de asociación con Robert Lewandowski. (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Como una de las figuras más emblemáticas del fútbol mundial, Lewandowski es reconocido mundialmente por su excelencia profesional constante, su profesionalismo disciplinado y su imagen pública positiva. Su compromiso permanente con los valores familiares, la responsabilidad y la visión a largo plazo se alinea naturalmente con la misión "Para la familia" de CHERY.

Para CHERY, "For Family" es más que un eslogan de marca: es la piedra angular del desarrollo de productos y tecnología de la marca. Enfocado en lo que más les importa a las familias, CHERY se compromete a entregar "Space". Para la familia," "Seguridad. Para la familia," y "Tecnología. Para la familia," satisfacer las necesidades de los usuarios de un mayor espacio, una mayor seguridad y una movilidad más inteligente.

De cara al futuro, CHERY continuará profundizando su presencia global a través de la innovación tecnológica y un compromiso a largo plazo con la excelencia, creando experiencias de movilidad más seguras y agradables con usuarios de todo el mundo.

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FUENTE Chery Automobile Co., Ltd.