CHERY oficjalnie ogłasza, że Robert Lewandowski został globalnym ambasadorem marki, umacniając światowy przekaz filozofii marki „Dla rodziny"

BARCELONA (Hiszpania), 18 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Marka CHERY oficjalnie ogłosiła w swojej europejskiej siedzibie operacyjnej w Barcelonie, że światowej sławy ikona piłki nożnej Robert Lewandowski przyjął rolę globalnego ambasadora marki CHERY. W ceremonii uczestniczył Zhu Shaodong, wiceprezes wykonawczy Chery International i dyrektor generalny na region UE. Podczas uroczystości obydwie strony podpisały umowę o współpracy, wymieniły się pamiątkowymi upominkami i wzięły udział w ceremonii przekazania kluczy do modelu TIGGO9 CSH, co oficjalnie zapoczątkowało nowy rozdział w ich globalnej współpracy.

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski.

Lewandowski, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego futbolu, cieszy się globalnym uznaniem za niezmiennie wysoki poziom sportowy, zdyscyplinowany profesjonalizm i pozytywny wizerunek publiczny. Jego głębokie przywiązanie do wartości rodzinnych, poczucie odpowiedzialności i dalekosiężna wizja w naturalny sposób wpisują się w misję CHERY wyrażoną w haśle „Dla rodziny".

Dla marki CHERY „Dla rodziny" to coś więcej niż slogan -to fundament, na którym opiera się rozwój produktów i technologii. Koncentrując się na tym, co dla rodzin najważniejsze, CHERY zobowiązuje się dostarczać rozwiązania w myśl zasad „Przestrzeń dla rodziny", „Bezpieczeństwo dla rodziny" i „Technologia dla rodziny", wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników w zakresie większej przestrzeni, wyższego poziomu bezpieczeństwa i inteligentniejszej mobilności.

W dalszej perspektywie CHERY będzie konsekwentnie umacniać swoją globalną obecność poprzez innowacje technologiczne i długofalowe dążenie do doskonałości, tworząc wspólnie z użytkownikami na całym świecie bezpieczniejsze i przyjemniejsze doświadczenia związane z mobilnością.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2981733/1.jpg