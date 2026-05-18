CHERY oficjalnie ogłasza, że Robert Lewandowski został globalnym ambasadorem marki, umacniając światowy przekaz filozofii marki „Dla rodziny"

News provided by

Chery Automobile Co., Ltd.

May 18, 2026, 06:08 ET

BARCELONA (Hiszpania), 18 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Marka CHERY oficjalnie ogłosiła w swojej europejskiej siedzibie operacyjnej w Barcelonie, że światowej sławy ikona piłki nożnej Robert Lewandowski przyjął rolę globalnego ambasadora marki CHERY. W ceremonii uczestniczył Zhu Shaodong, wiceprezes wykonawczy Chery International i dyrektor generalny na region UE. Podczas uroczystości obydwie strony podpisały umowę o współpracy, wymieniły się pamiątkowymi upominkami i wzięły udział w ceremonii przekazania kluczy do modelu TIGGO9 CSH, co oficjalnie zapoczątkowało nowy rozdział w ich globalnej współpracy.

Continue Reading
Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski.
Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski.

Lewandowski, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego futbolu, cieszy się globalnym uznaniem za niezmiennie wysoki poziom sportowy, zdyscyplinowany profesjonalizm i pozytywny wizerunek publiczny. Jego głębokie przywiązanie do wartości rodzinnych, poczucie odpowiedzialności i dalekosiężna wizja w naturalny sposób wpisują się w misję CHERY wyrażoną w haśle „Dla rodziny".

Dla marki CHERY „Dla rodziny" to coś więcej niż slogan -to fundament, na którym opiera się rozwój produktów i technologii. Koncentrując się na tym, co dla rodzin najważniejsze, CHERY zobowiązuje się dostarczać rozwiązania w myśl zasad „Przestrzeń dla rodziny", „Bezpieczeństwo dla rodziny" i „Technologia dla rodziny", wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników w zakresie większej przestrzeni, wyższego poziomu bezpieczeństwa i inteligentniejszej mobilności.

W dalszej perspektywie CHERY będzie konsekwentnie umacniać swoją globalną obecność poprzez innowacje technologiczne i długofalowe dążenie do doskonałości, tworząc wspólnie z użytkownikami na całym świecie bezpieczniejsze i przyjemniejsze doświadczenia związane z mobilnością.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2981733/1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

CHERY anuncia oficialmente a Robert Lewandowski como embajador global de la marca CHERY

CHERY anuncia oficialmente a Robert Lewandowski como embajador global de la marca CHERY

La marca CHERY anunció oficialmente en su Centro de Operaciones Europeo en Barcelona que el icono del fútbol mundial Robert Lewandowski se ha unido a ...
CHERY kündigt Robert Lewandowski offiziell als globalen CHERY-Markenbotschafter an und stärkt damit die globale Ausprägung der "For Family"-Markenphilosophie

CHERY kündigt Robert Lewandowski offiziell als globalen CHERY-Markenbotschafter an und stärkt damit die globale Ausprägung der "For Family"-Markenphilosophie

CHERY Brand gab in seinem European Operations Center in Barcelona offiziell bekannt, dass die weltbekannte Fußball-Ikone Robert Lewandowski sich der...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

General Sports

General Sports

Contracts

Contracts

News Releases in Similar Topics