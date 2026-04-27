Liderando uma nova era de mobilidade familiar! CHERY Tiggo V, o veículo da família 3 em 1, estreia na AutoChina2026

PEQUIM, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em 24 de abril, o 18º AutoChina2026 começou oficialmente. A MARCA CHERY fez uma estreia impressionante com o Tiggo V, o primeiro SUV familiar multifuncional transformável da família Tiggo. Como um modelo inovador que preenche a lacuna no segmento global de veículos multiuso, o Tiggo V oferece soluções de mobilidade mais flexíveis e práticas para usuários familiares em todo o mundo.

Jeff ZHANG, CEO da CHERY Brand revela o Tiggo V (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

O CEO da CHERY Brand, Jeff ZHANG, afirmou que todas as inovações da marca estão enraizadas na aspiração original da For Family. Este não é um slogan, mas um compromisso de proteger as viagens em família com qualidade confiável e tecnologia calorosa, e o Tiggo V é a realização concreta dessa promessa. A letra "V" no nome do modelo carrega três significados principais: Versatilidade, Valor e Vitória, representando que este único veículo se adapta a todos os cenários para toda a família, alivia os encargos para as famílias e acompanha as famílias em direção a uma vida melhor.

O Tiggo V pode alternar livremente entre três modos: SUV, MPV e PUP. No modo SUV, ele tem uma distância ao solo de 220 mm. A versão PHEV tem uma profundidade de passagem de 700 mm, enquanto a versão ICE tem 650 mm. Emparelhado com a tecnologia de estacionamento inteligente APA (Automatic Parking Assist) e RPA (Remote Parking Assist), ele equilibra alta passabilidade e mobilidade inteligente. No modo MPV, a distância entre eixos de 2800 mm cria um verdadeiro layout de 3 linhas e 7 lugares. Os 42 espaços de arrumação e a cabine saudável N95 garantem conforto total. No modo PUP, a barreira de desprendimento rápido expande a capacidade de carga e os kits originais da fábrica podem se adaptar a cenários externos e de carga sem modificações adicionais.

Alimentado pelo sistema híbrido eficiente CHERY Super Hybrid (CSH) de sexta geração da Chery, o Tiggo V atinge um equilíbrio ideal entre potência forte e baixo consumo de combustível, enquanto o chassi de alta folga se adapta a todas as condições da estrada. Como o primeiro modelo completo orientado para a família lançado após o "Plano de Dez Milhões de Cartas Familiares 2030", o Tiggo V pratica a filosofia For Family por meio de inovação baseada em cenários, ajudando a CHERY a consolidar ainda mais sua presença no mercado global de mobilidade familiar.

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FONTE Chery Automobile Co., Ltd.