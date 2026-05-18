- CHERY anuncia oficialmente a Robert Lewandowski como embajador global de la marca CHERY, reforzando así la expresión global de la filosofía de marca "Para la familia"

BARCELONA, España, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La marca CHERY anunció oficialmente en su Centro de Operaciones Europeo en Barcelona que el icono del fútbol mundial Robert Lewandowski se ha unido a la marca como Embajador Global de CHERY. Zhu Shaodong, vicepresidente ejecutivo de Chery International y consejero delegado de la región de la UE, asistió a la ceremonia. Durante el evento, ambas partes firmaron formalmente el acuerdo de colaboración, intercambiaron obsequios conmemorativos y celebraron una ceremonia de entrega de llaves para el TIGGO9 CSH, marcando oficialmente el inicio de un nuevo capítulo en su colaboración global.

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski.

Como una de las figuras más emblemáticas del fútbol mundial, Lewandowski es reconocido globalmente por su constante excelencia profesional, su disciplina y su imagen pública positiva. Su firme compromiso con los valores familiares, la responsabilidad y la visión a largo plazo se alinea naturalmente con la misión "Para la Familia" de CHERY.

Para CHERY, "Para la Familia" es más que un eslogan: es la piedra angular del desarrollo de sus productos y tecnología. Centrada en lo que más importa a las familias, CHERY se compromete a ofrecer "Espacio para la Familia", "Seguridad para la Familia" y "Tecnología para la Familia", satisfaciendo las necesidades de los usuarios de mayor espacio, mayor seguridad y una movilidad más inteligente.

De cara al futuro, CHERY seguirá consolidando su presencia global mediante la innovación tecnológica y un compromiso a largo plazo con la excelencia, creando experiencias de movilidad más seguras y placenteras para usuarios de todo el mundo.