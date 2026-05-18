CHERY品牌官宣羅伯特•萊萬多夫斯基出任全球代言人 深化「For Family」全球品牌表達

對於CHERY而言，「For Family」不僅是品牌主張，更是產品與技術體系的核心出發點。圍繞家庭用戶關注的核心價值，CHERY品牌聚焦Space. For Family、Safety. For Family、Technology. For Family，滿足用戶對更大空間、更高安全與更智能出行的美好向往。

未來，CHERY將繼續以技術創新與長期主義深耕全球市場，與全球用戶共同探索更安心、更美好的出行生活。

SOURCE 奇瑞