CHERY annonce officiellement que Robert Lewandowski est l'ambassadeur mondial de la marque CHERY, renforçant ainsi l'expression mondiale de la philosophie de la marque "For Family".

BARCELONE, Espagne, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- La marque CHERY a officiellement annoncé à son Centre d'opérations européen de Barcelone que l'icône du football de renommée mondiale Robert Lewandowski a rejoint la marque en tant qu'ambassadeur mondial de la marque CHERY. Zhu Shaodong, vice-président exécutif de Chery International et PDG de la région UE, a assisté à la cérémonie. Au cours de l'événement, les deux parties ont officiellement signé l'accord de partenariat, échangé des cadeaux commémoratifs et organisé une cérémonie de remise des clés du TIGGO9 CSH, marquant ainsi officiellement le début d'un nouveau chapitre de leur collaboration mondiale.

Zhu Shaodong, Executive Vice President of Chery International and CEO of the EU Region, signs the partnership agreement with Robert Lewandowski.

En tant que l'une des figures les plus emblématiques du football mondial, Lewandowski est mondialement reconnu pour son excellence professionnelle constante, son professionnalisme discipliné et son image publique positive. Son engagement durable en faveur des valeurs familiales, de la responsabilité et de la vision à long terme s'aligne naturellement sur la mission "Pour la famille" de CHERY.

Pour CHERY, "For Family" est plus qu'un slogan de marque - c'est la pierre angulaire des produits et du développement technologique de la marque. Axé sur ce qui compte le plus pour les familles, CHERY s'engage à fournir de "l'espace". Pour la famille", "Sécurité. Pour la famille" et "Technologie. For Family", qui répond aux besoins des utilisateurs en matière d'espace, de sécurité et de mobilité.

À l'avenir, CHERY continuera à renforcer sa présence mondiale grâce à l'innovation technologique et à un engagement à long terme en faveur de l'excellence, en créant des expériences de mobilité plus sûres et plus agréables pour les utilisateurs du monde entier.

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