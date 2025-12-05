A Chery faz parceria com os Jogos Paralímpicos Asiáticos da Juventude de 2025, ocupando o centro das atenções nos esportes globais com paixão e aspiração

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 4 de dezembro, a Chery realizou uma cerimônia de assinatura com o comitê organizador dos Jogos Paralímpicos Asiáticos da Juventude de 2025 (AYPG) em Dubai. O evento contou com a presença de dignitários importantes, incluindo o Sr. Zhu Shaodong, Vice-Presidente Executivo da Chery International, o Sr. Majid Rashed, Presidente do Comitê Paralímpico Asiático, o Sr. Saeed Hareb, Secretário Geral do Conselho Esportivo de Dubai, o Sr. Thani Juma Berregad, Presidente do DCD e do Comitê Organizador Local - AYPG, e o Sr. Tarek Souei, CEO do Comitê Paralímpico Asiático. Juntos, eles anunciaram o papel oficial da Chery como parceira exclusiva de mobilidade para os Jogos. Sob o tema "Com a CHERY, Born to Rise!", essa colaboração marca não apenas uma parceria cada vez mais profunda entre os dois lados, mas também um forte reconhecimento da força e dos valores da marca Chery.

Parceria formalmente selada: Chery e AYPG anunciam colaboração (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

O AYPG 2025, guiado pelo lema "Born to Rise", defende a perseverança e o espírito de luta dos jovens atletas - uma filosofia que ressoa profundamente com o espírito de "Little Thatched Cottage" da Chery de "não temer dificuldades e nunca desistir". Zhu Shaodong observou: "Desde o nosso início em 1997 até agora entre as empresas da Fortune Global 500 e operando em mais de 120 países e regiões, esta é a 'ascensão' da Chery. Estamos ansiosos para torcer pela 'ascensão' de todos os jovens atletas em campo."

A Chery já construiu confiança e compartilhou propósitos com organizações paralímpicas asiáticas por meio de iniciativas como o apoio aos Jogos Paralímpicos Infantis do Cazaquistão e a assistência à Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Asiático, abrindo caminho para essa cooperação. Ao mesmo tempo, o compromisso de longo prazo da Chery com a P&D principal a equipou com uma sólida experiência tecnológica e uma rede de pesquisa global. Esses recursos não apenas alimentam a inovação de produtos, mas também serão canalizados para soluções de suporte e treinamento em eventos, oferecendo aos atletas uma plataforma confiável para buscar a excelência. Dentro de sua estrutura ESG, a Chery conecta ainda mais o crescimento dos negócios ao valor social por meio de colaborações com órgãos internacionais como a União Internacional para a Conservação da Natureza e o UNICEF, cumprindo ativamente suas responsabilidades corporativas.

Uma equipe dedicada da Chery foi formada para coordenar os recursos globais em apoio aos preparativos para os Jogos. À medida que o AYPG de 2025 se aproxima, a Chery estará ao lado de todos os atletas com força tecnológica e senso de dever, impulsionada pela convicção compartilhada: "Com a CHERY, Born to Rise!"

