Chery uzatvára s vášňou a ambíciami partnerstvo s Ázijskými paralympijskými hrami mládeže 2025 a zaujala tak ústredné miesto v globálnom športe
Dec 05, 2025, 12:26 ET
DUBAJ, SAE, 5. december 2025 /PRNewswire/ -- 4. decembra usporiadala spoločnosť Chery slávnostné podpisovanie zmlúv s organizačným výborom Ázijských paralympijských hier mládeže (AYPG) 2025 v Dubaji. Podujatia sa zúčastnili významní hostia, okrem iných pán Zhu Shaodong, výkonný viceprezident spoločnosti Chery International, pán Majid Rashed, prezident Ázijského paralympijského výboru, pán Saeed Hareb, generálny tajomník Dubajskej športovej rady, pán Thani Juma Berregad, predseda DCD a miestneho organizačného výboru – AYPG a pán Tarek Souei, generálny riaditeľ Ázijského paralympijského výboru. Spoločne oznámili oficiálnu rolu spoločnosti Chery ako exkluzívneho partnera pre mobilitu počas hier. V rámci témy „Spolu so CHERY, zrodení pre vzostup!" predstavuje táto spolupráca nielen prehlbujúce sa partnerstvo medzi oboma stranami, ale aj silné uznanie sily a hodnôt značky Chery.
AYPG 2025, vedené mottom „Zrodení pre vzostup", vyzdvihuje vytrvalosť a bojovného ducha mladých atlétov – filozofiu, ktorá hlboko rezonuje s duchom „slamenej chalúpky" spoločnosti Chery, založenom na nebojácnosti pred ťažkosťami a neustálom odhodlaní. Zhu Shaodong poznamenal: „Od našich začiatkov v roku 1997 až po aktuálne umiestnenie v rebríčku Fortune Global 500 a pôsobenie vo viac ako 120 krajinách a regiónoch zažívame práve „vzostup" spoločnosti Chery. Tešíme sa, že budeme môcť povzbudzovať „vzostup" každého mladého športovca na ihrisku."
Spoločnosť Chery si v minulosti vybudovala dôveru a zdieľala ciele s ázijskými paralympijskými organizáciami prostredníctvom iniciatív, ako je podpora Detských paralympijských hier v Kazachstane a pomoc pri zasadnutí Valného zhromaždenia Ázijského paralympijského výboru, čím vydláždila cestu pre túto spoluprácu. Vďaka dlhodobému záväzku k základnému výskumu a vývoju spoločnosť Chery disponuje solídnymi technologickými odbornými znalosťami a globálnou výskumnou sieťou. Tieto možnosti nielen podporujú inovácie produktov, ale budú tiež pretavené do riešení na podporu podujatí a tréningu, čím športovcom poskytnú spoľahlivú platformu na dosiahnutie excelentnosti. V rámci svojich princípov ESG spoločnosť Chery ďalej prepája rast podnikania so spoločenskou hodnotou prostredníctvom spolupráce s medzinárodnými organizáciami, ako je Medzinárodná únia ochrany prírody a UNICEF, čím aktívne plní svoju firemnú zodpovednosť.
Na koordináciu globálnych zdrojov na podporu príprav hier bol vytvorený špecializovaný tím spoločnosti Chery. S blížiacimi sa AYPG 2025 bude Chery stáť po boku každého športovca s technologickou silou a zmyslom pre povinnosť, poháňaná spoločným presvedčením: „Spolu so CHERY, zrodení pre vzostup!"
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2839305/20251205_153042.jpg
