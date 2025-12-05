Chery s'associe aux Jeux asiatiques de la jeunesse paralympique de 2025, en se plaçant au centre du sport mondial avec passion et aspiration

DUBAI, UAE, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 4 décembre, Chery a tenu une cérémonie de signature avec le comité d'organisation des Jeux Para Asiatiques de la Jeunesse 2025 (AYPG) à Dubaï. L'événement s'est déroulé en présence de personnalités de premier plan, dont M. Zhu Shaodong, vice-président exécutif de Chery International, M. Majid Rashed, président du Comité paralympique asiatique, M. Saeed Hareb, secrétaire général du Conseil du sport de Dubaï, M. Thani Juma Berregad, président du DCD et du comité d'organisation local - AYPG, et M. Tarek Souei, directeur général du Comité paralympique asiatique. Ensemble, ils ont annoncé le rôle officiel de Chery en tant que partenaire exclusif de mobilité pour les Jeux. Sous le thème "With CHERY, Born to Rise !", cette collaboration marque non seulement un approfondissement du partenariat entre les deux parties, mais aussi une forte reconnaissance de la force et des valeurs de la marque Chery.

Partnership Formally Sealed: Chery and AYPG Announce Collaboration

L'AYPG 2025, guidée par la devise "Born to Rise" (Né pour s'élever), prône la persévérance et l'esprit combatif des jeunes athlètes - une philosophie qui résonne profondément avec l'éthique de la "petite chaumière" de Chery, qui consiste à "ne craindre aucune difficulté et à ne jamais abandonner". Zhu Shaodong a déclaré : "Depuis nos débuts en 1997 jusqu'à aujourd'hui, où nous figurons dans le classement Fortune Global 500 et où nous opérons dans plus de 120 pays et régions, c'est l'ascension de Chery. Nous sommes impatients d'encourager l'ascension de chaque jeune athlète sur le terrain".

Chery a déjà établi une relation de confiance et un objectif commun avec les organisations paralympiques asiatiques par le biais d'initiatives telles que le soutien aux Jeux paralympiques des enfants du Kazakhstan et l'assistance à l'Assemblée générale du Comité paralympique asiatique, ce qui a ouvert la voie à cette coopération. Parallèlement, l'engagement à long terme de Chery en faveur de la recherche et du développement lui a permis de se doter d'une solide expertise technologique et d'un réseau de recherche mondial. Ces capacités n'alimentent pas seulement l'innovation en matière de produits, mais seront également canalisées vers des solutions de soutien et d'entraînement, offrant aux athlètes une plateforme fiable pour poursuivre l'excellence. Dans son cadre ESG, Chery relie davantage la croissance de l'entreprise à la valeur sociale en collaborant avec des organismes internationaux tels que l'Union internationale pour la conservation de la nature et l'UNICEF, s'acquittant ainsi activement de ses responsabilités d'entreprise.

Une équipe dédiée de Chery a été constituée pour coordonner les ressources mondiales en vue de la préparation des Jeux. A l'approche de l'AYPG 2025, Chery se tiendra aux côtés de chaque athlète avec une force technologique et un sens du devoir, animé par une conviction commune : "With CHERY, Born to Rise !"

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839305/20251205_153042.jpg