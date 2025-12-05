Chery nawiązuje współpracę z organizatorami Azjatyckich Igrzysk Paraolimpijskich Młodzieży 2025, zajmując centralne miejsce w światowym sporcie dzięki swojej pasji i aspiracjom

DUBAJ, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 5 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- 4 grudnia firma Chery zorganizowała ceremonię podpisania umowy z komitetem organizacyjnym Azjatyckich Igrzysk Paraolimpijskich Młodzieży 2025 (Asian Youth Para Games, AYPG) w Dubaju. W wydarzeniu wzięli udział ważni dostojnicy, w tym Zhu Shaodong, wiceprezes Chery International, Majid Rashed, prezes Azjatyckiego Komitetu Paraolimpijskiego, Saeed Hareb, Sekretarz Generalny Rady Sportu w Dubaju, Thani Juma Berregad, prezes dubajskiego klubu dla osób niepełnosprawnych (Dubai Club for the People of Determination, DCD) oraz lokalnego komitetu organizacyjnego - AYPG oraz Tarek Souei, dyrektor generalny Azjatyckiego Komitetu Paraolimpijskiego. Wspólnie ogłosili oni oficjalną rolę Chery jako wyłącznego partnera w zakresie mobilności podczas Igrzysk. Pod hasłem „With CHERY, Born to Rise!" (Urodzeni, by piąć się w górę wspólnie z Cherry!) współpraca ta oznacza nie tylko pogłębienie partnerstwa między obiema stronami, ale także silne uznanie siły marki i wartości Chery.

Igrzyska AYPG 2025, zgodnie z mottem „Born to Rise", promują wytrwałość i ducha walki młodych sportowców – filozofię, która głęboko rezonuje z etosem Chery „Little Thatched Cottage" („Mała chatka kryta strzechą"), zgodnie z którym nie należy obawiać się trudności i nigdy się nie poddawać. Zhu Shaodong powiedział: „Od naszych początków w 1997 roku do obecnego miejsca w rankingu Fortune Global 500 i działalności w ponad 120 krajach i regionach – tak właśnie Chery pnie się w górę. Z niecierpliwością czekamy na możliwość dopingowania każdego młodego sportowca na boisku i przyglądania się jak pnie się w górę".

Firma Chery już wcześniej zbudowała zaufanie i określiła wspólny cel z azjatyckimi organizacjami paraolimpijskimi w ramach inicjatyw takich jak wsparcie dla Paraolimpijskich Igrzysk Dziecięcych w Kazachstanie oraz pomoc w organizacji Walnego Zgromadzenia Azjatyckiego Komitetu Paraolimpijskiego, torując drogę do tej współpracy. Jednocześnie wieloletnie zaangażowanie Chery w podstawowe badania i rozwój zapewniło jej solidną wiedzę technologiczną i globalną sieć badawczą. Potencjał ten nie tylko napędza innowacje produktowe, ale zostanie również wykorzystany do wspierania wydarzeń i rozwiązań szkoleniowych, oferując sportowcom niezawodną platformę do dążenia do doskonałości. W ramach swoich działań ESG Chery łączy rozwój biznesowy z wartościami społecznymi poprzez współpracę z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i UNICEF, aktywnie wypełniając swoje obowiązki korporacyjne.

Utworzono specjalny zespół Chery, który koordynuje globalne zasoby na potrzeby przygotowań do igrzysk. W miarę zbliżania się igrzysk AYPG 2025 firma Chery stanie u boku każdego sportowca, oferując wsparcie technologiczne i poczucie obowiązku, kierując się wspólnym przekonaniem: „With CHERY, Born to Rise! (Stworzeni do sukcesu z CHERY)".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2839305/20251205_153042.jpg