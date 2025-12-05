DUBÁI, EAU, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 4 de diciembre, Chery celebró una ceremonia de firma con el comité organizador de los Juegos Asiáticos de la Juventud 2025 (AYPG) en Dubái. Al evento asistieron dignatarios clave, entre ellos el Sr. Zhu Shaodong, vicepresidente ejecutivo de Chery International, el Sr. Majid Rashed, presidente del Comité Paralímpico Asiático, el Sr. Saeed Hareb, secretario general del Consejo Deportivo de Dubái, el Sr. Thani Juma Berregad, presidente del DCD y del Comité Organizador Local - AYPG, y el Sr. Tarek Souei, director general del Comité Paralímpico Asiático. Juntos, anunciaron el papel oficial de Chery como socio de movilidad exclusivo para los Juegos. Con el tema "With CHERY, Born to Rise!", esta colaboración marca no solo una asociación cada vez más profunda entre las dos partes, sino también un fuerte reconocimiento de la fuerza y los valores de la marca Chery.

Asociación formalmente sellada: Chery y AYPG anuncian colaboración (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

El AYPG 2025, guiado por el lema "Born to Rise", defiende la perseverancia y el espíritu de lucha de los jóvenes atletas, una filosofía que resuena profundamente con el espíritu de "Little Thatched Cottage" de Chery de "no temer a las dificultades y nunca rendirse". Zhu Shaodong comentó: "Desde nuestros comienzos en 1997 hasta ahora, clasificándonos entre las Fortune Global 500 y operando en más de 120 países y regiones, este es el 'ascenso' de Chery. Esperamos animar el 'ascenso' de cada joven atleta en el campo".

Chery ha generado confianza y ha compartido el propósito con organizaciones paralímpicas asiáticas a través de iniciativas como el apoyo a los Juegos Paralímpicos Infantiles de Kazajstán y la asistencia a la Asamblea General del Comité Paralímpico Asiático, allanando el camino para esta cooperación. Al mismo tiempo, el compromiso a largo plazo de Chery con la I + D central lo ha equipado con una sólida experiencia tecnológica y una red de investigación global. Estas capacidades no solo impulsarán la innovación de productos, sino que también se canalizarán hacia soluciones de soporte y entrenamiento para eventos, ofreciendo a los atletas una plataforma confiable para buscar la excelencia. Dentro de su marco ESG, Chery conecta aún más el crecimiento empresarial con el valor social a través de colaboraciones con organismos internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y UNICEF, cumpliendo activamente con sus responsabilidades corporativas.

Ahora se ha formado un equipo dedicado de Chery para coordinar los recursos globales en apoyo de los preparativos de los Juegos. A medida que se acerca el 2025 AYPG, Chery estará junto a cada atleta con fuerza tecnológica y un sentido del deber, impulsado por la convicción compartida: "¡Con CHERY, Born to Rise!"

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839365/20251205_153042.jpg

FUENTE Chery Automobile Co., Ltd.