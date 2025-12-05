Chery ist Partner der 2025 Asian Youth Para Games und steht mit Leidenschaft und Ehrgeiz im Mittelpunkt des globalen Sports

DUBAI, VAE, Dez. 5, 2025 /PRNewswire/ -- Am 4. Dezember hielt Chery eine Unterzeichnungszeremonie mit dem Organisationskomitee der Asiatischen Para-Jugendspiele 2025 (AYPG) in Dubai ab. An der Veranstaltung nahmen wichtige Würdenträger teil, darunter Zhu Shaodong, Executive Vice President von Chery International, Majid Rashed, Präsident des Asiatischen Paralympischen Komitees, Saeed Hareb, Generalsekretär des Dubai Sport Council, Thani Juma Berregad, Vorsitzender des DCD und des lokalen Organisationskomitees - AYPG, und Tarek Souei, CEO des Asiatischen Paralympischen Komitees. Gemeinsam gaben sie die offizielle Rolle von Chery als exklusiver Mobilitätspartner für die Spiele bekannt. Unter dem Motto "With CHERY, Born to Rise!" markiert diese Zusammenarbeit nicht nur eine Vertiefung der Partnerschaft zwischen beiden Seiten, sondern auch eine starke Anerkennung der Stärke und der Werte der Marke Chery.

Partnership Formally Sealed: Chery and AYPG Announce Collaboration

Das AYPG 2025 steht unter dem Motto "Born to Rise" (Geboren, um aufzustehen) und setzt sich für die Ausdauer und den Kampfgeist junger Sportler ein - eine Philosophie, die sich eng mit Cherys "Little Thatched Cottage"-Ethos deckt, der besagt, dass man "keine Schwierigkeiten fürchten und niemals aufgeben darf". Zhu Shaodong bemerkte: "Von unseren Anfängen im Jahr 1997 bis zu unserer heutigen Position unter den Fortune Global 500 und unserer Präsenz in mehr als 120 Ländern und Regionen - das ist Cherys Aufstieg. Wir freuen uns darauf, den 'Aufstieg' eines jeden jungen Sportlers auf dem Spielfeld anzufeuern."

Chery hat bereits in der Vergangenheit durch Initiativen wie die Unterstützung der Paralympischen Kinderspiele in Kasachstan und die Unterstützung der Generalversammlung des Asiatischen Paralympischen Komitees Vertrauen und gemeinsame Ziele mit asiatischen paralympischen Organisationen aufgebaut und so den Weg für diese Zusammenarbeit geebnet. Gleichzeitig hat Chery durch sein langfristiges Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung ein solides technologisches Know-how und ein globales Forschungsnetzwerk aufgebaut. Diese Fähigkeiten dienen nicht nur der Produktinnovation, sondern werden auch in die Unterstützung von Veranstaltungen und Trainingslösungen einfließen, um den Athleten eine zuverlässige Plattform für ihr Streben nach Spitzenleistungen zu bieten. Innerhalb seines ESG-Rahmens verbindet Chery durch die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen wie der International Union for Conservation of Nature und UNICEF Geschäftswachstum mit sozialem Wert und nimmt so aktiv seine unternehmerische Verantwortung wahr.

Ein spezielles Chery-Team wurde nun gebildet, um die weltweiten Ressourcen zur Unterstützung der Vorbereitungen auf die Spiele zu koordinieren. Da die AYPG 2025 näher rücken, wird Chery jedem Athleten mit technologischer Stärke und Pflichtbewusstsein zur Seite stehen, angetrieben von der gemeinsamen Überzeugung: "With CHERY, Born to Rise!"

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839305/20251205_153042.jpg