JACARTA, Indonésia, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Às 13h, horário local, do dia 24 de novembro de 2025, a Chery orgulhosamente lançou o primeiro SUV multiuso transformável do mundo, o "Chery X", na GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW). O evento contou com a presença do Sr. Zhou Dinghua, Gerente Geral Adjunto Executivo da Chery International, juntamente com representantes de 100 importantes meios de comunicação indonésios, incluindo Kompas e Detik. Juntos, eles testemunharam um evento de lançamento definido pela inovação e visão inovadora.

o primeiro SUV transformável de 7 lugares da Chery estreia na Indonésia, oferecendo uma nova solução de mobilidade familiar (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

O SUV multiuso transformável fez uma aparição deslumbrante no centro de um local altamente imersivo. Seu design exterior arrojado - com a grade frontal "rugido de tigre", as lanternas traseiras "olho de tigre" e três linhas paralelas de caracteres "marca de garra" - exalava uma presença poderosa, enquanto seu layout interior altamente adaptável inflamava instantaneamente a emoção em todo o público. Este lançamento inovador não apenas transmitiu claramente o conceito central do produto de "quebrar os limites da cena", mas também permitiu que os usuários experimentassem profundamente a visão de futuro da marca para o futuro da mobilidade.

Projetado para enfrentar o principal desafio de "uma pessoa, várias funções, um veículo, vários usos", ele aproveita sua capacidade transformadora para cobrir perfeitamente 99% dos cenários familiares. Com um comprimento de 4.900 mm e uma distância entre eixos de 2.800 mm, o veículo oferece um generoso espaço interior. Seu layout flexível - com uma segunda fileira dobrável e uma terceira fileira deliberação rápida- permite transições contínuas entre várias configurações: um de 7 lugares para deslocamento diário, um luxuoso de 4 lugares, uma caravana e um SUV detopo aberto. Esta versatilidade acomoda facilmente diversas necessidades. Construído para navegar pelos terrenos montanhosos e vias navegáveis abundantes da Indonésia, o novo modelo apresenta um trem de força totalmente impermeabilizado - incluindo o motor, a transmissão, os motores elétricos e o sistema de bateria. Com uma profundidade de passagem de 700 mm e 220 mm de distância do solo, ele navega com confiança por caminhos lamacentos e córregos rasos, garantindo desempenho confiável em paisagens variadas.

O lançamento do novo modelo preenche uma lacuna crítica no segmento de SUV multiformes da Chery na Indonésia, complementando o portfólio de produtos existente para estabelecer uma matriz de produtos abrangente que abrange cenários de uso familiar, off-road e personalizado. Com o novo modelo agora lançado oficialmente, a Chery deve transcender os limites tradicionais de uso e fortalecer sua posição competitiva na região. Ao fornecer soluções de mobilidade inteligentes que incorporam "Um veículo, estilos de vida infinitos", a marca visa desbloquear novas possibilidades de estilo de vida para famílias no Sudeste Asiático e além.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831866/1.jpg

FONTE Chery Automobile Co., Ltd.