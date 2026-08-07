A Coolita lança a primeira Aliança de Mídia FAST da Indonésia com emissoras líderes.

JACARTA, Indonésia, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A primeira aliança setorial da Indonésia dedicada ao FAST (TV gratuita por streaming com anúncios) foi lançada em Jacarta, reunindo emissoras, empresas de tecnologia e organizações de mídia para impulsionar a transformação digital da televisão.

A Aliança de Mídia FAST da Indonésia foi uma iniciativa conjunta da Coolita e do Centro Intercontinental de Comunicação da China (CICC). Seus membros fundadores incluem as principais emissoras públicas e privadas da Indonésia — TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia e JAKTV — com a Tencent Cloud atuando como parceira tecnológica.

A FAST combina a experiência familiar da televisão linear com a distribuição pela internet e o streaming com suporte a publicidade. Em todo o mundo, as emissoras estão usando cada vez mais o FAST para ampliar o alcance de seus canais, levar conteúdo local ao público de TVs conectadas e desenvolver novos modelos de distribuição digital.

A nova aliança visa ajudar as emissoras indonésias a navegar por essa transição. Os membros atuarão em conjunto no desenvolvimento do canal FAST, na distribuição de conteúdo digital e na colaboração tecnológica, preservando as fortalezas da TV aberta. Espera-se também que a aliança apoie uma cooperação mais ampla entre o setor de mídia da Indonésia e parceiros internacionais.

Como coidealizadora, a Coolita opera uma plataforma de TV conectada em mais de 100 países e regiões, atendendo a mais de 40 milhões de usuários no mundo todo, incluindo mais de cinco milhões na Indonésia. Seu serviço FAST, o Coolita Channel, oferece mais de 1.000 canais gratuitos de notícias, esportes, filmes e outros gêneros, fornecendo às emissoras uma plataforma consolidada de distribuição em CTV.

A aliança foi anunciada durante a Série de Intercâmbio Cultural Juvenil China-Indonésia, em Jacarta, onde representantes do setor discutiram o futuro da televisão, da mídia digital e do FAST. Os participantes concordaram que, conforme a audiência migra para as smart TVs, uma colaboração mais alinhada entre emissoras, fornecedores de tecnologia e parceiros de conteúdo será fundamental para impulsionar a evolução do setor televisivo da Indonésia.

A Aliança de Mídia FAST da Indonésia foi projetada como uma plataforma aberta para o setor e a expectativa é que ela se expanda à medida que mais emissoras, detentores de conteúdo e parceiros do ecossistema aderirem ao desenvolvimento do mercado FAST no país.

FONTE Coolita Technology PTE. LTD