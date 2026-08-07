Společnost Coolita zahajuje první indonéskou iniciativu FAST Media Alliance ve spolupráci s předními vysílacími společnostmi
News provided byCoolita Technology PTE. LTD
Aug 07, 2026, 10:46 ET
JAKARTA, Indonésie, 7. srpna 2026 /PRNewswire/ -- V Jakartě byla založena první indonéská profesní aliance zaměřená na FAST (Free Ad-supported Streaming TV, tj. bezplatné streamování televize s reklamami), která sdružuje vysílací společnosti, technologické firmy a mediální organizace s cílem podpořit digitální transformaci televize.
Alianci Indonesia FAST Media Alliance založily společnosti Coolita a China Intercontinental Communication Center (CICC). Mezi její zakládající členy patří i přední indonéské veřejnoprávní a soukromé televizní stanice, jako jsou TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia a JAKTV. Technologickým partnerem projektu je společnost Tencent Cloud.
FAST kombinuje známý zážitek z lineárního televizního vysílání s vysíláním internetovým a se streamováním financovaným reklamou. Televizní stanice po celém světě využívají FAST čím dál častěji k rozšíření dosahu svých kanálů, k přinášení lokálního obsahu televizním divákům připojeným k internetu a k rozvoji nových modelů digitální distribuce.
Cílem nové aliance je pomoci indonéským vysílacím společnostem tuto transformaci zvládnout. Členové aliance budou spolupracovat na rozvoji kanálů typu FAST, distribuci digitálního obsahu a technologické spolupráci, přičemž zachovají silné stránky volně dostupné televize. Očekává se také, že aliance podpoří širší spolupráci mezi indonéským mediálním průmyslem a mezinárodními partnery.
Společnost Coolita, která je jedním ze spoluzakladatelů aliance, provozuje platformu pro chytré televize ve více než 100 zemích a regionech. Poskytuje služby přes 40 milionům uživatelů po celém světě, přičemž více než pět milionů z těchto uživatelů žije v Indonésii. Její služba FAST jménem Coolita Channel nabízí více než 1 000 bezplatných kanálů zaměřených na zpravodajství, sport, filmy a další žánry a poskytuje vysílacím společnostem zavedenou distribuční platformu pro chytré televizory připojené k internetu.
Vznik zmíněné aliance byl oznámen v rámci série čínsko-indonéských kulturních výměn mládeže v Jakartě, kde zástupci odvětví diskutovali o budoucnosti televize, digitálních médií a služby FAST. Účastníci se shodli na tom, že vzhledem k narůstající popularitě chytrých televizorů připojených k internetu bude užší spolupráce mezi vysílacími společnostmi, poskytovateli technologií a partnery v oblasti obsahu hrát důležitou roli při podpoře další etapy rozvoje indonéského televizního průmyslu.
Aliance Indonesia FAST Media Alliance je koncipována jako otevřená profesní platforma. Očekává se, že díky tomu, že se do rozvoje indonéského trhu s obsahem typu FAST bude zapojovat čím dál více vysílacích společností, vlastníků obsahu a partnerů, bude tato platforma postupně expandovat.
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