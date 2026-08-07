Coolita ra mắt Liên minh Truyền thông FAST đầu tiên tại Indonesia cùng các đài truyền hình hàng đầu

JAKARTA, Indonesia, ngày 7 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Liên minh ngành đầu tiên của Indonesia dành riêng cho FAST (Free Ad-supported Streaming TV - Truyền hình trực tuyến miễn phí hỗ trợ quảng cáo) đã được ra mắt tại Jakarta, quy tụ các đài truyền hình, công ty công nghệ và tổ chức truyền thông nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của ngành truyền hình.

Liên minh Truyền thông FAST Indonesia do Coolita và Trung tâm Truyền thông Quốc tế Trung Quốc (CICC) đồng khởi xướng. Các thành viên sáng lập gồm những đài truyền hình công và tư nhân hàng đầu Indonesia — TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia và JAKTV — trong đó Tencent Cloud đóng vai trò là đối tác công nghệ.

FAST kết hợp trải nghiệm quen thuộc của truyền hình tuyến tính với hình thức phân phối qua Internet và phát trực tuyến hỗ trợ quảng cáo. Trên thế giới, ngày càng nhiều đài truyền hình sử dụng FAST để mở rộng độ phủ của các kênh, đưa nội dung địa phương đến khán giả trên các TV kết nối Internet và phát triển các mô hình phân phối kỹ thuật số mới.

Liên minh mới này hướng tới hỗ trợ các đài truyền hình Indonesia khám phá quá trình chuyển đổi đó. Các thành viên sẽ phối hợp phát triển kênh FAST, phân phối nội dung số và hợp tác công nghệ, đồng thời vẫn duy trì những thế mạnh của truyền hình quảng bá. Liên minh này cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hợp tác sâu rộng hơn giữa ngành truyền thông Indonesia và các đối tác quốc tế.

Là đơn vị đồng khởi xướng, Coolita vận hành nền tảng TV thông minh tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ hơn 40 triệu người dùng trên toàn thế giới, trong đó có hơn 5 triệu người dùng tại Indonesia. Dịch vụ FAST của hãng, Coolita Channel, cung cấp hơn 1.000 kênh miễn phí thuộc các lĩnh vực như tin tức, thể thao, phim ảnh và nhiều thể loại khác, cung cấp cho các đài truyền hình một nền tảng phân phối nội dung CTV đã được thiết lập vững chắc.

Liên minh được công bố trong khuôn khổ Chuỗi sự kiện Giao lưu Văn hóa Thanh niên Trung Quốc – Indonesia tại Jakarta, nơi các đại diện trong ngành thảo luận về tương lai của truyền hình, truyền thông số và FAST. Những đại biểu tham dự nhất trí rằng khi việc xem truyền hình tiếp tục chuyển dịch sang CTV, việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa các đài truyền hình, nhà cung cấp công nghệ và các đối tác nội dung sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành truyền hình Indonesia.

Liên minh Truyền thông FAST Indonesia được định hướng trở thành một nền tảng mở dành cho toàn ngành và dự kiến sẽ mở rộng khi có thêm nhiều đài truyền hình, chủ sở hữu nội dung và đối tác trong hệ sinh thái tham gia phát triển thị trường FAST của Indonesia.

SOURCE Coolita Technology PTE. LTD