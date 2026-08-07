Coolita ผนึกกำลังสถานีโทรทัศน์ชั้นนำ เปิดตัวกลุ่มพันธมิตรสื่อ FAST แห่งแรกในอินโดนีเซีย
News provided byCoolita Technology PTE. LTD
07 Aug, 2026, 20:33 CST
จาการ์ตา, อินโดนีเซีย, 7 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- พันธมิตรภาคอุตสาหกรรมแห่งแรกของอินโดนีเซียที่มุ่งเน้นด้านบริการ FAST (Free Ad-supported Streaming TV หรือสตรีมมิงทีวีฟรีแบบมีโฆษณา) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ณ กรุงจาการ์ตา โดยเป็นการผนึกกำลังระหว่างสถานีโทรทัศน์ บริษัทเทคโนโลยี และองค์กรสื่อ เพื่อร่วมขับเคลื่อนวงการทีวีสู่ยุคดิจิทัล
กลุ่มพันธมิตร Indonesia FAST Media Alliance เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Coolita และ China Intercontinental Communication Center (CICC) โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งเป็นสถานีโทรทัศน์ชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนของอินโดนีเซีย ได้แก่ TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia และ JAKTV พร้อมได้ Tencent Cloud เข้ามาเสริมทัพในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยี
FAST ผสานประสบการณ์การรับชมทีวีตามตารางเวลาแบบเดิม เข้ากับการถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสตรีมมิงแบบมีโฆษณา โดยสถานีโทรทัศน์ทั่วโลกต่างหันมาใช้โมเดล FAST กันมากขึ้น เพื่อขยายฐานการเข้าถึงช่องรายการ นำเสนอคอนเทนต์ท้องถิ่นสู่กลุ่มผู้ชมคอนเนกเต็ดทีวี (Connected TV) พร้อมทั้งพัฒนาการกระจายคอนเทนต์ดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ๆ
พันธมิตรใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้บรรดาสถานีโทรทัศน์ในอินโดนีเซียสามารถรับมือกับการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว โดยสมาชิกจะร่วมมือกันพัฒนาช่อง FAST กระจายคอนเทนต์ผ่านช่องทางดิจิทัล ตลอดจนความร่วมมือด้านเทคโนโลยี โดยยังคงรักษาจุดแข็งของฟรีทีวีเดิมไว้ ทั้งนี้ คาดว่ากลุ่มพันธมิตรดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนความร่วมมือที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ระหว่างอุตสาหกรรมสื่อของอินโดนีเซียกับพันธมิตรร่วมอุตสาหกรรมในระดับสากล
Coolita ในฐานะผู้ร่วมริเริ่ม คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสมาร์ตทีวีครอบคลุมกว่า 100 ประเทศและดินแดนทั่วโลก โดยมีผู้ใช้งานรวมกว่า 40 ล้านราย และในจำนวนนี้อยู่ในอินโดนีเซียกว่า 5 ล้านราย สำหรับ Coolita Channel ซึ่งเป็นบริการ FAST ของบริษัทฯ นำเสนอช่องรายการฟรีมากกว่า 1,000 ช่อง ทั้งข่าว กีฬา ภาพยนตร์ และความบันเทิงหลากหลายประเภท จึงช่วยให้สถานีโทรทัศน์มีแพลตฟอร์มการกระจายคอนเทนต์ผ่านระบบ CTV ที่แข็งแกร่งมั่นคง
การประกาศผนึกกำลังครั้งนี้มีขึ้นภายในงาน China–Indonesia Youth Cultural Exchange Series ณ กรุงจาการ์ตา ซึ่งบรรดาตัวแทนในอุตสาหกรรมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับอนาคตของวงการโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล และบริการ FAST โดยผู้ร่วมงานต่างเห็นพ้องกันว่า ในยุคที่พฤติกรรมการรับชมย้ายไปสู่แพลตฟอร์ม CTV อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสถานีโทรทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยี และพันธมิตรคอนเทนต์ จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของอินโดนีเซียไปสู่ก้าวต่อไป
ทั้งนี้ Indonesia FAST Media Alliance หวังเป็นแพลตฟอร์มเปิดสำหรับภาคอุตสาหกรรม และคาดว่าจะขยายเครือข่ายเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีสถานีโทรทัศน์ เจ้าของลิขสิทธิ์คอนเทนต์ และพันธมิตรในระบบนิเวศสื่อเข้ามาร่วมพัฒนาตลาด FAST ของอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้น
SOURCE Coolita Technology PTE. LTD
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