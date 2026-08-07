Coolita запускает первый в Индонезии отраслевой альянс FAST Media Alliance совместно с ведущими телерадиовещательными компаниями

ДЖАКАРТА, Индонезия, 7 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- В Джакарте создан первый в Индонезии отраслевой альянс, посвященный развитию FAST (Free Ad-supported Streaming TV), объединивший телерадиовещательные компании, технологические предприятия и медиа-организации для содействия цифровой трансформации телевидения.

Индонезийский отраслевой альянс FAST Media Alliance был учрежден по совместной инициативе Coolita и Китайского центра межконтинентальных коммуникаций (China Intercontinental Communication Center, CICC). В число учредителей вошли ведущие государственные и частные телерадиовещательные компании Индонезии — TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia и JAKTV, а технологическим партнером альянса выступила компания Tencent Cloud.

FAST объединяет привычный формат линейного телевидения с интернет-вещанием и потоковой трансляцией, финансируемой за счет рекламы. Во всем мире телерадиовещательные компании все активнее используют FAST для расширения аудитории своих телеканалов, доставки локального контента владельцам подключенных телевизоров (Connected TV, CTV) и развития новых моделей цифровой дистрибуции.

Новый альянс призван помочь индонезийским вещателям в освоении этого направления. Его участники будут совместно заниматься развитием FAST-каналов, цифровой дистрибуцией контента и технологическим сотрудничеством, одновременно сохраняя преимущества бесплатного эфирного вещания. Ожидается, что деятельность альянса также будет способствовать расширению сотрудничества между медиаиндустрией Индонезии и международными партнерами.

Являясь одним из инициаторов проекта, Coolita развивает платформу Smart TV более чем в 100 странах и регионах мира, обслуживая свыше 40 миллионов пользователей, включая более пяти миллионов в Индонезии. Сервис FAST компании — Coolita Channel — предлагает более 1000 бесплатных каналов, включая новости, спорт, кино и другие тематические направления, предоставляя вещателям готовую платформу распространения контента через CTV.

О создании альянса было объявлено в ходе серии мероприятий China–Indonesia Youth Cultural Exchange, состоявшихся в Джакарте, где представители отрасли обсудили будущее телевидения, цифровых медиа и технологий FAST. Участники отметили, что по мере роста популярности CTV более тесное взаимодействие между телерадиовещательными компаниями, поставщиками технологий и владельцами контента будет играть важную роль в дальнейшем развитии телевизионной отрасли Индонезии.

Индонезийский FAST Media Alliance задуман как открытая отраслевая платформа и, как ожидается, будет расширяться по мере присоединения все новых вещателей, правообладателей контента и других участников экосистемы, заинтересованных в развитии рынка FAST в Индонезии.