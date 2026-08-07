Coolita uruchamia w Indonezji pierwszy sojusz medialny FAST z udziałem czołowych nadawców

DŻAKARTA, Indonezja, 7 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- W Dżakarcie uruchomiono pierwszy w Indonezji sojusz branżowy poświęcony FAST (Free Ad-supported Streaming TV - bezpłatnej telewizji streamingowej finansowanej reklamami), który skupia nadawców, firmy technologiczne i organizacje medialne wokół wspólnego celu wspierania transformacji cyfrowej telewizji.

Sojusz Indonesia FAST Media Alliance został wspólnie zainicjowany przez Coolita oraz China Intercontinental Communication Center (CICC). Wśród jego członków założycieli znaleźli się czołowi indonezyjscy nadawcy publiczni i prywatni - TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia i JAKTV - a Tencent Cloud pełni funkcję partnera technologicznego.

FAST łączy dobrze znane doświadczenie telewizji linearnej z dystrybucją internetową i streamingiem finansowanym reklamami. Na całym świecie nadawcy coraz częściej wykorzystują FAST, aby zwiększać zasięg swoich kanałów, docierać z lokalnymi treściami do odbiorców telewizji połączonej z internetem (CTV) i rozwijać nowe modele dystrybucji cyfrowej.

Nowy sojusz ma pomóc indonezyjskim nadawcom w przejściu przez tę zmianę. Członkowie będą współpracować przy rozwijaniu kanałów FAST, cyfrowej dystrybucji treści oraz rozwiązaniach technologicznych, jednocześnie zachowując atuty telewizji ogólnodostępnej. Sojusz ma również wspierać szerszą współpracę między indonezyjską branżą medialną a partnerami międzynarodowymi.

Jako współinicjator Coolita prowadzi platformę smart TV obecną w ponad 100 krajach i regionach, obsługującą ponad 40 mln użytkowników na całym świecie, w tym ponad pięć milionów w Indonezji. Jej usługa FAST, Coolita Channel, oferuje ponad 1000 bezpłatnych kanałów m.in. informacyjnych, sportowych i filmowych, zapewniając nadawcom sprawdzoną platformę dystrybucji CTV.

Sojusz ogłoszono podczas China-Indonesia Youth Cultural Exchange Series w Dżakarcie. W ramach wydarzenia przedstawiciele branży rozmawiali o przyszłości telewizji, mediów cyfrowych i FAST. Uczestnicy zgodzili się, że wraz z dalszym przesuwaniem się widowni w stronę CTV ściślejsza współpraca między nadawcami, dostawcami technologii i partnerami treściowymi będzie odgrywać ważną rolę we wspieraniu kolejnego etapu rozwoju indonezyjskiego rynku telewizyjnego.

Indonesia FAST Media Alliance ma działać jako otwarta platforma branżowa, która będzie się rozrastać wraz z dołączaniem kolejnych nadawców, właścicieli treści i partnerów ekosystemu uczestniczących w rozwoju indonezyjskiego rynku FAST.