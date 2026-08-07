Coolita聯合頭部廣電機構成立印尼首個FAST媒體聯盟

FAST模式融合傳統線性電視的觀看體驗與互聯網傳輸技術，依托廣告實現流媒體播放。全球範圍內，各大廣電機構正紛紛借助FAST渠道擴大頻道覆蓋，向聯網電視用戶輸送本土內容，並搭建全新數字化內容分發體系。

全新成立的印尼FAST媒體聯盟，旨在協助印尼廣電行業完成上述產業轉型。聯盟成員將圍繞FAST頻道搭建、數字內容分發、技術協同三大維度開展合作，同時保留地面免費電視原有產業優勢。此外，聯盟將推動印尼傳媒行業與全球合作夥伴開展更廣泛的協作。

作為聯盟聯合發起方，Coolita智能電視平台覆蓋超100個國家及地區，全球用戶規模突破4000萬，其中印尼用戶超500萬。其旗下FAST服務「Coolita Channel」上線超1000條免費頻道，覆蓋新聞、體育、影視等多元內容賽道，為廣電機構提供了成熟的聯網電視內容分發渠道。

該聯盟在雅加達中印尼青年文化交流系列活動期間宣佈正式成立，業內嘉賓圍繞電視產業前景、數字媒體和FAST商業模式展開研討。與會各方達成共識：當下觀眾收視習慣持續向聯網電視遷移，廣電機構、技術服務商與內容方深化協同合作，將成為推動印尼電視產業邁入全新發展階段的核心驅動力。

印尼FAST媒體聯盟定位為開放式產業平台，後續將吸納更多電視台、內容版權方、產業鏈合作夥伴加入，共同開拓印尼FAST市場。

SOURCE Coolita Technology PTE. LTD