Coolita lance la première alliance des médias FAST d'Indonésie en collaboration avec les principaux diffuseurs

JAKARTA, Indonésie, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- La première alliance sectorielle d'Indonésie consacrée à la télévision FAST (Free Ad-supported Streaming TV, télévision en streaming gratuite financée par la publicité) a été lancée à Jakarta. Elle réunit des radiodiffuseurs, des entreprises technologiques et des organisations médiatiques dans le but de soutenir la transformation numérique de la télévision.

L'alliance médiatique indonésienne FAST a été créée conjointement par Coolita et le Centre chinois de communication intercontinentale (CICC). Parmi ses membres fondateurs figurent les principaux diffuseurs publics et privés d'Indonésie — TVRI, Metro TV, GARUDA TV, BTV, Jawa Pos Multimedia et JAKTV —, Tencent Cloud étant le partenaire technologique.

FAST allie l'expérience familière de la télévision linéaire à la diffusion sur Internet et au streaming financé par la publicité. Partout dans le monde, les diffuseurs ont de plus en plus recours à la technologie FAST pour étendre la portée de leurs chaînes, proposer des contenus locaux aux téléspectateurs équipés de téléviseurs connectés et développer de nouveaux modèles de distribution numérique.

Cette nouvelle alliance a pour objectif d'aider les diffuseurs indonésiens à aborder cette transition. Les membres travailleront ensemble au développement de chaînes FAST, à la diffusion de contenus numériques et à la collaboration technologique, tout en préservant les atouts de la télévision en clair. Cette alliance devrait également favoriser une coopération plus large entre le secteur des médias de l'Indonésie et ses partenaires internationaux.

En tant que co-initiatrice, Coolita exploite une plateforme de télévision connectée dans plus de 100 pays et régions, au service de plus de 40 millions d'utilisateurs à travers le monde, dont plus de cinq millions en Indonésie. Son service FAST, Coolita Channel, propose plus de 1 000 chaînes gratuites dans les domaines de l'actualité, du sport, du cinéma et d'autres genres, offrant ainsi aux diffuseurs une plateforme de distribution CTV bien établie.

Cette alliance a été annoncée lors de la série d'échanges culturels entre les jeunes de Chine et d'Indonésie qui s'est tenue à Jakarta, où des représentants du secteur ont débattu de l'avenir de la télévision, des médias numériques et de la télévision FAST. Les participants ont convenu que, alors que la consommation télévisuelle continue de s'orienter vers la télévision connectée (CTV), une collaboration plus étroite entre les diffuseurs, les fournisseurs de technologies et les partenaires de contenu jouera un rôle important pour accompagner la prochaine étape du développement du secteur de la télévision en Indonésie.

L'Alliance des médias FAST d'Indonésie se veut une plateforme ouverte à l'ensemble du secteur et devrait prendre de l'ampleur à mesure que davantage de diffuseurs, de détenteurs de contenus et de partenaires de l'écosystème participeront au développement du marché FAST en Indonésie.