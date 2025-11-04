A Cúpula Autônoma inaugural de Abu Dhabi revela programa, destacando regulamentação, implantações no mundo real e escala intersetorial

Programa de alto nível confirma sessões sobre segurança e padrões de IA, confiança entre humanos e IA, mobilidade aérea urbana, portos e cidades inteligentes e integração industrial intersetorial.

A convocação global estabelece caminhos de comercialização para 2030/2040, alinhando a política, o investimento e a implantação à escala da cidade.

A cúpula será o ponto alto da Semana da Autonomia de Abu Dhabi (10 a 15 de novembro de 2025), juntamente com a exposição DRIFTx, a RoboCup Ásia-Pacífico 2025 e a Liga de Corrida Autônoma de Abu Dhabi (A2RL).

ABU DHABI, EAU, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A programação da cúpula inaugural de Veículos Autônomos de Abu Dhabi, que acontecerá em 10 de novembro de 2025, foi revelada, reunindo líderes globais do setor para abordar as questões mais urgentes relacionadas à regulamentação, integração e escalabilidade, além dos avanços mais recentes em IA, robótica e mobilidade inteligente.

"Aeronave autônoma Midnight da Archer"

Organizada pelo Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC) e evento de abertura da Semana Autônoma de Abu Dhabi (ADAW), a cúpula definirá o próximo capítulo da mobilidade inteligente e autônoma e destacará o papel de Abu Dhabi como um campo de testes global, onde a autonomia está passando de iniciativas-piloto para benefício público em terra, mar, ar e robótica, bem como em aplicações industriais.

Realizada sob o tema "Onde o futuro da mobilidade inteligente e autônoma toma forma", a cúpula conta com 13 sessões e mais de 30 palestrantes, com o objetivo de acelerar a colaboração entre formuladores de políticas, operadores, investidores e inovadores, e traduzir a regulamentação em escala real.

A cúpula será aberta com um Diálogo de Liderança sobre como o investimento, a integração e a inovação moldarão a economia autônoma de Abu Dhabi, traçando caminhos de comercialização até 2030/2040, as parcerias público-privadas que os possibilitarão e a governança e infraestrutura que apoiarão cidades resilientes e integradas. Em seguida, um painel sobre Regulamentação da Autonomia colocará em prática o princípio "Segurança em primeiro lugar, depois escala", desde a segurança cibernética e a governança de dados até a construção e a medição da confiança pública.

A agenda se concentrará então na implantação com "Do conceito à realidade", destacando robôs-táxis, transporte público e modelos de entrega de última milha que serão ampliados, seguido por "Impulsionando a autonomia" sobre a infraestrutura eletrificada e resiliente que sustentará as operações em toda a cidade.

A sinergia entre humanos e IA explorará a IA explicável, a supervisão humana e o design de serviços que comunicarão os riscos de forma clara, enquanto a tomada de decisões baseada em IA entrará na pilha de IA em tempo real: drones, estradas inteligentes e logística de ponta e nuvem segura.

Uma sessão de colaboração intersetorial mostrará como os líderes em mobilidade, energia, logística e tecnologia estruturarão parcerias para revelar casos de uso rentáveis. O projeto Projetando Portos e Cidades Inteligentes detalhará o design urbano pronto para a autonomia e as aplicações industriais, enquanto o projeto Mobilidade Aérea Urbana abordará a certificação, a integração do espaço aéreo e a conexão entre portos, aeroportos e distritos. Cidades inteligentes em ação compartilhará transformações ao vivo, e Financiamento e seguro de novas classes de ativos concluirá com a forma como os modelos de capital e cobertura se adaptarão às plataformas da próxima geração.

Alguns dos principais porta-vozes do setor que participam da Cúpula Autônoma de Abu Dhabi incluem Sherif Tawfik, diretor de parcerias da G42 na Microsoft; Tony Xu Han, fundador, presidente e CEO da WeRide; Nikhil Goel, diretor comercial da Archer Aviation; Dr. Talib Alhinai, gerente geral da Archer Aviation nos Emirados Árabes Unidos; Matt Chasen, CEO da LIFT Aircraft; Tobias Liebelt, CEO da BENTELER Mobility; Mark Seeger, co-CEO e fundador da Glydways; Michael Sønderby, CEO interino da SteerAI; George Prentzas, CEO da Versa Aerospace; Hugo Fozzati, diretor comercial da Tensor; Desmond Wheatley, CEO, presidente e presidente do conselho da BEAM Global; Sven Beiker, diretor administrativo da Silicon Valley Mobility e professor da Stanford Graduate School of Business; Sua Excelência Faisal Al Bannai, secretário-geral do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada; Sua Excelência Mohamed Ali Al Shorafa, presidente do Departamento de Municípios e Transportes; Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi; Sua Excelência Badr Salim Al Olama, diretor-geral do Escritório de Investimentos de Abu Dhabi; Stéphane Timpano, CEO da ASPIRE; Tariq Ahmed Al Wahedi, CEO do Grupo 7X; Fay Arjomandi, Fundador e CEO da mimik; Elena Sorlini, Diretora Executiva e CEO da Abu Dhabi Airports; Mohamed Salah, CEO do Grupo Advanced Mobility Hub; e Rashid Matar Al Manai, CEO da LODD Autonomous.

Sua Excelência Faisal Al Bannai, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos para Assuntos de Pesquisa Estratégica e Tecnologia Avançada e secretário-geral do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada, afirmou: "A Semana da Autonomia de Abu Dhabi reflete nosso compromisso em moldar a era da autonomia inteligente, na qual as máquinas pensam, se adaptam e agem ao nosso lado. Não se trata apenas de tecnologia, mas também de reimaginar a mobilidade, a indústria e a própria experiência humana."

Programação de eventos da semana de Veículos Autônomos de Abu Dhabi:

10 de novembro – Cúpula Autônoma de Abu Dhabi

O programa de seis dias começa com a Cúpula Autônoma de Abu Dhabi, onde pioneiros do setor, formuladores de políticas e investidores se reunirão para participar de diálogos de alto nível que definirão o próximo capítulo da mobilidade inteligente.

10 a 12 de Novembro – exposição DRIFTx

Durante três dias, a DRIFTx apresentará soluções inteligentes e autônomas de mobilidade aérea, terrestre, marítima e robótica em uma exposição interativa ao vivo.

10 a 15 de novembro – RoboCup Ásia-Pacífico 2025

Realizada durante toda a ADAW, de 10 a 15 de novembro, a RoboCup Ásia-Pacífico 2025, organizada pela Universidade Khalifa e realizada pela primeira vez na região do Oriente Médio e Norte da África, reunirá as melhores equipes internacionais para competir em desafios de robótica autônoma impulsionados por IA.

15 de novembro – Liga de Corrida Autônoma de Abu Dhabi (A2RL)

A ADAW será concluída com a segunda edição da Liga de Corrida Autônoma de Abu Dhabi (A2RL), uma exibição de automobilismo que demonstra a tecnologia de ponta das corridas autônomas. Organizado pela ASPIRE e pelo Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada de Abu Dhabi (ATRC), o evento contará com um prêmio total de US$ 2,25 milhões e terá a participação de equipes de pesquisa de elite de 10 países.

Para obter mais informações sobre a Semana de Veículos Autônomos de Abu Dhabi 2025, acesse: autonomous.abudhabi e siga nossos canais de redes sociais em @autonomousad.

A mídia credenciada pode registrar interesse e solicitar entrevistas com palestrantes confirmados via [email protected].

Sobre o Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC)

Fundado em 2024, o Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC) é responsável por definir a direção estratégica do setor de tecnologias inteligentes e autônomas de Abu Dhabi. Impulsionando políticas, regulamentações, investimentos e inovações por meio da colaboração com entidades governamentais, inovadores globais e partes interessadas do setor, a SASC está moldando um ecossistema de classe mundial que posiciona Abu Dhabi na vanguarda das tecnologias do futuro e como um centro global líder em mobilidade inteligente e sistemas autônomos.

Sobre a Semana de Veículos Autônomos de Abu Dhabi

A Abu Dhabi Autonomous Week (ADAW) é a plataforma emblemática do emirado para promover a mobilidade inteligente e os sistemas autônomos em terra, mar, ar, robótica e indústria. Organizada pelo Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC), a edição inaugural reúne líderes globais do setor, formuladores de políticas, inovadores e investidores para conectar, colaborar e acelerar o futuro da tecnologia autônoma. Começando com a Cúpula Autônoma de Abu Dhabi, o principal evento da semana para diálogos e parcerias de alto nível, o programa é ainda mais fortalecido por iniciativas como DRIFTx, RoboCup Ásia-Pacífico 2025 (RCAP 2025) e Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), reforçando o papel de Abu Dhabi como um centro global de inovação, investimento e implantação segura e sustentável de tecnologias autônomas.

