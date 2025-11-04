La Abu Dhabi Autonomous Summit inaugural revela el programa, destacando la regulación, las implementaciones en el mundo real y la escala intersectorial

El programa de alto nivel confirma sesiones sobre seguridad y estándares de la IA, confianza entre humanos e IA, movilidad aérea urbana, puertos y ciudades inteligentes, e integración industrial intersectorial.

La reunión global establece las vías de comercialización hasta 2030/2040, alineando políticas, inversiones y despliegue a escala urbana.

La cumbre es el evento central de la Semana de la Autonomía de Abu Dabi (10-15 de noviembre de 2025), junto con la exposición DRIFTx, la RoboCup Asia-Pacífico 2025 y la Liga de Carreras Autónomas de Abu Dabi (A2RL).

ABU DHABI, UAE, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Se ha dado a conocer el programa de la Abu Dhabi Autonomous Summit inaugural, que tendrá lugar el 10 de noviembre de 2025. Líderes de la industria mundial se reunirán para abordar las cuestiones más apremiantes del sector en torno a la regulación, la integración y la escala, junto con los últimos avances en IA, robótica y movilidad inteligente.

Archer Autonomous midnight aircraft

Organizado por el Smart and Autonomous Systems Council (SASC), y el evento inaugural de la Abu Dhabi Autonomous Week (ADAW), la cumbre definirá el próximo capítulo de la movilidad inteligente y autónoma, y subrayará el papel de Abu Dabi como banco de pruebas global donde la autonomía está pasando de las iniciativas piloto al beneficio público en tierra, mar, aire y robótica, así como en aplicaciones industriales.

Celebrada bajo el lema 'Donde se configura el futuro de la movilidad inteligente y autónoma', la cumbre incluye 13 sesiones y más de 30 ponentes, con el objetivo de acelerar la colaboración entre responsables políticos, operadores, inversores e innovadores, y de traducir la regulación a una escala real.

La cumbre dará comienzo con un Diálogo de Liderazgo sobre cómo la inversión, la integración y la innovación configurarán la economía autónoma de Abu Dabi, trazando las vías de comercialización hasta 2030/2040, las alianzas público-privadas que las harán posibles, y la gobernanza e infraestructura que sustentarán ciudades resilientes e integradas. Un panel sobre Regulación de la Autonomía pondrá en práctica el principio de 'Primero la Seguridad, Luego la Escalabilidad', desde la ciberseguridad y la gobernanza de datos hasta la construcción y medición de la confianza pública.

La agenda se centrará en el despliegue, con la iniciativa 'Del concepto a la realidad', destacando los robotaxis, el transporte público y los modelos de entrega de última milla escalables. A continuación, se abordará el tema de la autonomía en la infraestructura electrificada y resiliente que sustentará las operaciones a nivel urbano.

La sinergia humano-IA explorará la IA explicable, la supervisión humana y el diseño de servicios que comunicarán claramente los riesgos. Por su parte, la toma de decisiones basada en IA profundizará en la pila de IA en tiempo real: drones, carreteras inteligentes y logística en el borde y en la nube segura.

Una sesión de colaboración intersectorial mostrará cómo los líderes de movilidad, energía, logística y tecnología estructurarán alianzas para desarrollar casos de uso viables. El diseño de puertos y ciudades inteligentes detallará el diseño urbano preparado para la autonomía y las aplicaciones industriales. La movilidad aérea urbana tratará la certificación, la integración del espacio aéreo y la conexión de puertos, aeropuertos y distritos. 'Ciudades inteligentes en acción' compartirá transformaciones reales, y la financiación y el aseguramiento de nuevas clases de activos concluirá con la adaptación de los modelos de capital y cobertura a las plataformas de próxima generación.

Entre los principales portavoces del sector que participan en la Cumbre de Autonomía de Abu Dabi se encuentran Sherif Tawfik, director de Alianzas de G42 en Microsoft; Tony Xu Han, fundador, presidente y consejero delegado de WeRide; Nikhil Goel, director comercial de Archer Aviation; el Dr. Talib Alhinai, director general de Archer Aviation en los EAU; Matt Chasen, consejero delegado de LIFT Aircraft; Tobias Liebelt, consejero delegado de BENTELER Mobility; Mark Seeger, co-consejero delegado y fundador de Glydways; Michael Sønderby, consejero delegado interino de SteerAI; George Prentzas, consejero delegado de Versa Aerospace; Hugo Fozzati, director comercial de Tensor; Desmond Wheatley, consejero delegado, presidente y presidente del consejo de administración de BEAM Global; Sven Beiker, director general de Silicon Valley Mobility y profesor de la Escuela de Negocios de Stanford; y Su Excelencia Faisal Al Bannai, secretario general del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada. Su Excelencia Mohamed Ali Al Shorafa, Presidente del Departamento de Municipios y Transporte; Su Excelencia Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dhabi; Su Excelencia Badr Salim Al Olama, Director General de la Oficina de Inversiones de Abu Dhabi; Stéphane Timpano, consejero delegado de ASPIRE; Tariq Ahmed Al Wahedi, consejero delegado del Grupo 7X; Fay Arjomandi, Fundadora y consejera delegada de mimik; Elena Sorlini, Directora General y consejera delegada de Aeropuertos de Abu Dhabi; Mohamed Salah, consejero delegado del Grupo Advanced Mobility Hub; y Rashid Matar Al Manai, consejero delegado de LODD Autonomous.

Su Excelencia Faisal Al Bannai, Asesor del presidente de los EAU para Asuntos de Investigación Estratégica y Tecnología Avanzada y secretario general del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada, declaró: "Abu Dhabi Autonomous Week refleja nuestro compromiso con la configuración de la era de la autonomía inteligente, donde las máquinas piensan, se adaptan y actúan junto a nosotros. No se trata solo de tecnología; se trata de reimaginar la movilidad, la industria y la propia experiencia humana".

Programa de Abu Dhabi Autonomous Week:

10 de noviembre – Abu Dhabi Autonomous Summit

El programa de seis días comienza con la Abu Dhabi Autonomous Summit, donde pioneros de la industria, responsables políticos e inversores se reunirán para participar en diálogos de alto nivel que definirán el próximo capítulo de la movilidad inteligente.

10-12 de noviembre – exposición DRIFTx

Durante tres días, DRIFTx mostrará soluciones de movilidad inteligentes y autónomas en los ámbitos aéreo, terrestre, marítimo y robótico en una exposición interactiva en vivo.

10-15 de noviembre – RoboCup Asia-Pacific 2025

Durante (ADAW), del 10 al 15 de noviembre, RoboCup Asia-Pacífico 2025, organizada por la Universidad Khalifa y celebrada por primera vez en la región de Oriente Medio y Norte de África, reunirá a los mejores equipos internacionales para competir en desafíos de robótica autónoma impulsados por IA.

15 de noviembre – Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL)

ADAW concluirá con la segunda edición de Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), una exhibición de automovilismo que mostrará la tecnología de vanguardia en carreras autónomas. Organizado por ASPIRE y el Advanced Technology Research Council (ATRC) de Abu Dabi, el evento contará con una bolsa de premios de 2,25 millones de dólares y la participación de equipos de investigación de élite de 10 países.

Para obtener más información sobre la Abu Dhabi Autonomous Week 2025, visite: autonomous.abudhabi y síganos en nuestras redes sociales en @autonomousad.

Los medios acreditados pueden registrar su interés y solicitar entrevistas con los ponentes confirmados a través de [email protected].

Acerca del Smart and Autonomous Systems Council (SASC)

El Smart and Autonomous Systems Council (SASC), creado en 2024, es responsable de definir la estrategia del sector de tecnologías inteligentes y autónomas de Abu Dabi. Impulsando políticas, regulaciones, inversiones e innovación mediante la colaboración con entidades gubernamentales, innovadores globales y actores clave del sector, el SASC está creando un ecosistema de primer nivel que posiciona a Abu Dabi a la vanguardia de las tecnologías del futuro y como un centro global líder en movilidad inteligente y sistemas autónomos.

Acerca de la Abu Dhabi Autonomous Week

Abu Dhabi Autonomous Week (ADAW) es la plataforma insignia del emirato para el avance de la movilidad inteligente y los sistemas autónomos en tierra, mar, aire, robótica e industria. Organizada por el Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC), la edición inaugural reúne a líderes mundiales del sector, responsables políticos, innovadores e inversores para conectar, colaborar e impulsar el futuro de la tecnología autónoma. El programa, que comienza con la Cumbre de Autonomía de Abu Dabi, el evento principal de la semana para el diálogo y la creación de alianzas de alto nivel, se ve reforzado por iniciativas como DRIFTx, RoboCup Asia-Pacífico 2025 (RCAP 2025) y la Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), consolidando así el papel de Abu Dabi como centro mundial de innovación, inversión y el despliegue seguro y sostenible de tecnologías autónomas.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811801/Archer_Midnight_Aircraft.jpg

Contacto: oficina para medios de Abu Dhabi, [email protected]