Le programme du Sommet inaugural d'Abu Dhabi sur l'autonomie est dévoilé et met l'accent sur la réglementation, les déploiements dans le monde réel et l'échelle intersectorielle.

Le programme de haut niveau confirme les sessions sur la sécurité et les normes de l'IA, la confiance entre l'homme et l'IA, la mobilité aérienne urbaine, les ports et villes intelligents et l'intégration industrielle intersectorielle.

Ce rassemblement mondial définit des voies de commercialisation à l'horizon 2030/2040, en alignant les politiques, les investissements et le déploiement à l'échelle de la ville.

Le sommet s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'autonomie d'Abu Dhabi (du 10 au 15 novembre 2025), aux côtés de l'exposition DRIFTx, de la RoboCup Asia-Pacific 2025 et de l'Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL).

ABU DHABI, EAU, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le programme du premier Sommet d'Abu Dhabi sur l'autonomie, qui ouvrira ses portes le 10 novembre 2025, a été dévoilé, avec des leaders mondiaux de l'industrie qui se réuniront pour aborder les questions les plus pressantes du secteur concernant la réglementation, l'intégration et l'échelle, ainsi que les dernières avancées en matière d'IA, de robotique et de mobilité intelligente.

Organisé par le SASC (Smart and Autonomous Systems Council), et événement d'ouverture de la Semaine d'Abu Dhabi sur l'autonomie (ADAW), le sommet écrira le prochain chapitre sur la mobilité intelligente et autonome et soulignera le rôle de précurseur mondial d'Abu Dhabi, où l'autonomie passe du stade d'initiative pilote à celui d'utilité publique dans les domaines terrestre, maritime, aérien et robotique, ainsi que dans celui des applications industrielles.

Autour du thème « Lorsque l'avenir de la mobilité intelligente et autonome prend forme », le sommet propose 13 sessions et plus de 30 intervenants. Il s'agit d'accélérer la collaboration entre les décideurs politiques, les opérateurs, les investisseurs et les innovateurs, et de traduire la réglementation à l'échelle du monde réel.

Le sommet s'ouvrira par une discussion entre dirigeants sur la manière dont l'investissement, l'intégration et l'innovation vont façonner l'économie autonome d'Abu Dhabi, en traçant des voies de commercialisation jusqu'en 2030/2040, les partenariats public-privé qui les rendront possibles, ainsi que la gouvernance et l'infrastructure qui soutiendront des villes résilientes et intégrées. Un panel sur la régulation de l'autonomie mettra ensuite en pratique la notion de « Sécurité d'abord, l'échelle ensuite », de la cybersécurité et la gouvernance des données à la construction et la mesure de la confiance du public.

L'ordre du jour portera ensuite sur le déploiement, abordant le thème « Du concept à la réalité » qui mettra en lumière les robotaxis, les transports publics et les modèles de livraison du dernier kilomètre qui seront mis à l'échelle, suivi de la session Powering Autonomy (Insuffler de l'énergie à l'autonomie) sur l'infrastructure électrifiée et résiliente venant à l'appui des opérations à l'échelle de la ville.

La session Human-AI Synergy (Synergie Humain-IA) explorera l'IA explicable, la surveillance humaine et la conception de services qui communiqueront clairement les risques, tandis que le thème AI-Driven Decision-Making (Prise de décision pilotée par l'IA) permettra se pencher sur la pile d'IA en temps réel (drones, routes intelligentes et logistique en périphérie et cloud sécurisé).

Une session Cross-Sector Collaboration (Collaboration intersectorielle) montrera comment les leaders de la mobilité, de l'énergie, de la logistique et de la technologie vont structurer des partenariats pour débloquer des cas d'utilisation rentables. La session Designing Smart Ports and Cities (Conception de ports et de villes intelligents) détaillera l'aménagement urbain prêt pour l'autonomie et les applications industrielles, et la session Urban Air Mobility (Mobilité aérienne urbaine) abordera la certification, l'intégration de l'espace aérien et la connexion entre les ports, les aéroports et les districts. La session Smart Cities in Action (Villes intelligentes en action) livrera les transformations en direct, et la session Financing and Insuring New Asset Classes (Financement et assurance des nouvelles classes d'actifs) conclura sur la façon dont les modèles de capital et de couverture s'adapteront aux plateformes prochaine génération.

Parmi les principaux porte-parole du secteur participant au Sommet d'Abu Dhabi sur l'autonomie, citons Sherif Tawfik, Chief Partnership Officer, G42 chez Microsoft ; Tony Xu Han, fondateur, président et PDG de WeRide ; Nikhil Goel, Directeur commercial chez Archer Aviation ; Dr Talib Alhinai, Directeur général d'Archer Aviation pour les Émirats arabes unis ; Matt Chasen, PDG de LIFT Aircraft ; Tobias Liebelt, PDG de BENTELER Mobility ; Mark Seeger, Codirecteur général et fondateur de Glydways ; Michael Sønderby, PDG par intérim de SteerAI ; George Prentzas, PDG de Versa Aerospace ; Hugo Fozzati, Directeur général de Tensor ; Desmond Wheatley, PDG, Président et Président du conseil d'administration de BEAM Global ; Sven Beiker, Administrateur délégué de Silicon Valley Mobility et conférencier à la Stanford Graduate School of Business ; Son Excellence Faisal Al Bannai, Secrétaire général de l'Advanced Technology Research Council ; Son Excellence Mohamed Ali Al Shorafa, Président du département des municipalités et des transports ; Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, Président du département du développement économique d'Abu Dhabi ; Son Excellence Badr Salim Al Olama, Directeur général de l'Abu Dhabi Investment Office ; Stéphane Timpano, PDG d'ASPIRE ; Tariq Ahmed Al Wahedi, PDG du groupe 7X ; Fay Arjomandi, fondatrice et PDG de mimik ; Elena Sorlini, Administratrice déléguée et PDG des aéroports d'Abu Dhabi ; Mohamed Salah, PDG du groupe Advanced Mobility Hub ; et Rashid Matar Al Manai, PDG de LODD Autonomous.

Son Excellence Faisal Al Bannai, conseiller du Président des Émirats arabes unis pour la recherche stratégique et les affaires liées aux technologies avancées et Secrétaire général de l'Advanced Technology Research Council, a déclaré : « La semaine de l'autonomie d'Abu Dhabi reflète notre volonté de façonner l'ère de l'autonomie intelligente où les machines pensent, s'adaptent et agissent à nos côtés. Il ne s'agit pas seulement de technologie ; il s'agit de réimaginer la mobilité, l'industrie et l'expérience humaine elle-même ».

Programme de la semaine de l'autonomie d'Abu Dhabi :

10 novembre - Sommet d'Abu Dhabi sur l'autonomie

Le programme de six jours commence par le Sommet d'Abu Dhabi sur l'autonomie, où les pionniers du secteur, les décideurs politiques et les investisseurs se réuniront dans le cadre d'interventions de haut niveau qui permettront d'écrire le prochain chapitre de la mobilité intelligente.

10-12 novembre - Exposition DRIFTx

Pendant trois jours, DRIFTx présentera des solutions de mobilité intelligente et autonome dans les domaines aérien, terrestre, maritime et robotique dans le cadre d'une exposition interactive en direct.

10-15 novembre - RoboCup Asia-Pacific 2025

Pendant toute la durée de l'ADAW, du 10 au 15 novembre, la RoboCup Asia-Pacific 2025, accueillie par l'université Khalifa et organisée pour la première fois dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, réunira les meilleures équipes internationales qui s'affronteront dans des défis de robotique autonome pilotés par l'IA.

15 novembre - Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL)

L'ADAW s'achèvera par la deuxième édition de l'Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), une compétition automobile à la pointe de la technologie des courses autonomes. Organisé par ASPIRE et l'Advanced Technology Research Council (ATRC) d'Abu Dhabi, cet événement sera doté d'une cagnotte de 2,25 millions de dollars et réunira des équipes de recherche d'élite de 10 pays.

À propos du Smart and Autonomous Systems Council (SASC)

Créé en 2024, le Smart and Autonomous Systems Council (SASC) est chargé de définir l'orientation stratégique du secteur des technologies intelligentes et autonomes d'Abu Dhabi. En stimulant la politique, la réglementation, l'investissement et l'innovation par le biais d'une collaboration avec les entités gouvernementales, les innovateurs mondiaux et les parties prenantes du secteur, le SASC façonne un écosystème de classe mondiale qui positionne Abu Dhabi à l'avant-garde des technologies futures et comme un centre mondial de premier plan pour la mobilité intelligente et les systèmes autonomes.

À propos de la semaine de l'autonomie d'Abu Dhabi

La semaine de l'autonomie d'Abu Dhabi (ADAW) est la plateforme phare de l'émirat pour faire progresser la mobilité intelligente et les systèmes autonomes sur terre, en mer, dans les airs, dans la robotique et dans l'industrie. Organisée par le Smart and Autonomous Systems Council (SASC), l'édition inaugurale rassemble des leaders mondiaux du secteur, des décideurs politiques, des innovateurs et des investisseurs pour se connecter, collaborer et accélérer l'avenir de la technologie autonome. Commençant par le Sommet d'Abou Dhabi sur l'autonomie, l'événement phare de la semaine pour le dialogue et les partenariats de haut niveau, le programme est renforcé par des initiatives telles que DRIFTx, RoboCup Asia-Pacific 2025 (RCAP 2025) et Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), renforçant ainsi le rôle d'Abu Dhabi en tant que centre mondial pour l'innovation, l'investissement et le déploiement sûr et durable des technologies autonomes.

