La Cumbre Autónoma Inaugural de Abu Dabi da a conocer el programa y destaca la regulación, las implementaciones en el mundo real y la escala intersectorial

El programa de alto nivel confirma las sesiones sobre la seguridad y los estándares de IA, la confianza humano-IA, la movilidad aérea urbana, los puertos y ciudades inteligentes y la integración industrial intersectorial.

La convocatoria mundial establece vías de comercialización hasta 2030/2040, al alinear la política, la inversión y la implementación a escala de la ciudad.

Summit presenta la Semana Autónoma de Abu Dabi (del 10 al 15 de noviembre de 2025), junto con la exposición DRIFTx, la RoboCup Asia-Pacific 2025 y la Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL).

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Se ha dado a conocer el programa para la Cumbre Autónoma Inaugural de Abu Dabi, que tendrá lugar el 10 de noviembre de 2025, con líderes mundiales de la industria reunidos para abordar las preguntas más apremiantes del sector sobre regulación, integración y escala, junto con los últimos avances en inteligencia artificial, robótica y movilidad inteligente.

"Avión autónomo de medianoche Archer"

Organizada por el Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC, por sus siglas en inglés), y el evento de apertura de la Semana Autónoma de Abu Dabi (ADAW, por sus siglas en inglés), la cumbre definirá el próximo capítulo de la movilidad inteligente y autónoma y subrayará el papel de Abu Dabi como un banco de pruebas a nivel mundial, donde la autonomía está pasando de las iniciativas piloto al beneficio público a través de la tierra, el mar, el aire y la robótica, así como las aplicaciones industriales.

La cumbre, que se celebra con el tema "Where the Future of Smart and Autonomous Mobility Takes Shape" (Donde se define de la movilidad inteligente y autónoma), cuenta con 13 sesiones y más de 30 oradores. Las sesiones están diseñadas para acelerar la colaboración entre responsables políticos, operadores, inversores e innovadores, y para traducir la regulación en una escala real.

La cumbre se abrirá con un Diálogo de Liderazgo sobre cómo la inversión, la integración y la innovación darán forma a la economía autónoma de Abu Dabi, con programas de comercialización hasta 2030/2040, las asociaciones público-privadas que las habilitarán y la gobernanza y la infraestructura que apoyarán a las ciudades resilientes e integradas. Luego, un panel sobre Regulación de la autonomía pondrá en práctica la seguridad en primer lugar, luego la escala, desde la ciberseguridad y la gobernanza de datos hasta la creación y medición de la confianza pública.

La agenda se centrará en el despliegue con "From Concept to Reality" (del concepto a la realidad), que destacará los modelos de robotaxis, transporte público y entrega de última milla que se escalarán, seguidos de Powering Autonomy en la infraestructura electrificada y resiliente que sustentará las operaciones en toda la ciudad.

Human-AI Synergy explorará la IA explicable, la supervisión humana y el diseño de servicios que comunicarán el riesgo con claridad, mientras que la toma de decisiones impulsada por la IA entrará en la oferta tecnológica de IA en tiempo real: drones, carreteras inteligentes y logística de borde y nube segura.

Una sesión de colaboración intersectorial mostrará cómo los líderes en movilidad, energía, logística y tecnología estructurarán asociaciones para desbloquear casos de uso financiables. "Diseño de Puertos y Ciudades Inteligentes" detallará el diseño urbano preparado para la autonomía y las aplicaciones industriales, y "Movilidad Aérea Urbana" abordará la certificación, la integración del espacio aéreo y la conexión de puertos, aeropuertos y distritos. "Ciudades Inteligentes en Acción" compartirá transformaciones en vivo, y "Financiación y Aseguramiento de Nuevas Clases de Activos" concluirá con la manera en que los modelos de capital y cobertura se adaptarán a las plataformas de próxima generación.

Algunos de los principales portavoces de la industria que participan en la Cumbre Autónoma de Abu Dabi incluyen a Sherif Tawfik, director de Asociaciones, G42 de Microsoft; Tony Xu Han, fundador, presidente y director ejecutivo de WeRide; Nikhil Goel, director de Comunicaciones de Archer Aviation; Dr. Talib Alhinai, gerente general de los Emiratos Árabes Unidos de Archer Aviation; Matt Chasen, director ejecutivo de LIFT Aircraft; Tobias Liebelt, director ejecutivo de BENTELER Mobility; Mark Seeger, director ejecutivo conjunto y fundador de Glydways; Michael Sønderby, director ejecutivo interino de SteerAI; George Prentzas, director ejecutivo de Versa Aerospace; Hugo Fozzati, director de Negocios de Tensor; Desmond Wheatley, director ejecutivo, presidente y presidente de la junta directiva de BEAM Global; Sven Beiker, director ejecutivo de Silicon Valley Mobility y profesor de la Stanford Graduate School of Business; su excelencia, Faisal Al Bannai, secretario general del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada; su excelencia, Mohamed Ali Al Shorafa, presidente del Departamento de Municipios y Transporte; su excelencia, Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente del Departamento de Desarrollo Económico de Abu Dhabi; su excelencia, Badr Salim Al Olama, director general de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi; Stéphane Timpano, director ejecutivo de ASPIRE; Tariq Ahmed Al Wahedi, director ejecutivo del grupo 7X; Fay Arjomandi, fundadora y directora ejecutiva de Mimik; Elena Sorlini, directora general y ejecutiva de Abu Dhabi Airports; Mohamed Salah, director ejecutivo del grupo de Advanced Mobility Hub; y Rashid Matar Al Manai, director ejecutivo de LODD Autonomous.

Su excelencia, Faisal Al Bannai, asesor del presidente de los Emiratos Árabes Unidos para Investigación Estratégica y Asuntos de Tecnología Avanzada y secretario general del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada, dijo: "La Semana Autónoma de Abu Dabi refleja nuestro compromiso de dar forma a la era de la autonomía inteligente, en la que las máquinas piensan, se adaptan y actúan junto a nosotros. No se trata solo de tecnología; se trata de reinventar la movilidad, la industria y la experiencia humana en sí".

Programa de eventos de la Semana Autónoma de Abu Dabi:

10 de noviembre: Cumbre Autónoma de Abu Dabi

El programa de seis días comienza con la Cumbre Autónoma de Abu Dabi, en la que pioneros del sector, legisladores e inversores se reunirán para participar en diálogos de alto nivel que definirán el próximo capítulo de la movilidad inteligente.

10 al 12 de noviembre: exposición DRIFTx

Durante tres días, DRIFTx mostrará soluciones de movilidad inteligentes y autónomas en el aire, la tierra, el mar y la robótica en una exposición interactiva en vivo.

10 al 15 de noviembre: RoboCup Asia-Pacífico 2025

Durante la ADAW, del 10 al 15 de noviembre, RoboCup Asia-Pacífico 2025, organizada por la Universidad de Khalifa y celebrada por primera vez en la región de Medio Oriente y África del Norte, reunirá a los mejores equipos internacionales para competir en desafíos de robótica autónoma impulsados por IA.

15 de noviembre: Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL)

ADAW concluirá con la segunda edición de la Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), una exhibición de automovilismo que demuestra la vanguardia de la tecnología de carreras autónomas. Organizado por ASPIRE y el Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada (ATRC) de Abu Dabi, el evento contará con un premio acumulado de 2,25 millones de dólares estadounidenses y contará con la asistencia de equipos de investigación de élite de 10 países.

Para obtener más información sobre la Semana Autónoma de Abu Dabi 2025, visite: autonomous.abudhabi y siga nuestros canales de redes sociales en @autonomousad.

Los medios acreditados pueden registrar su interés y solicitar entrevistas con oradores confirmados a través de [email protected].

Acerca del Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC)

Establecido en 2024, el Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC) es responsable de establecer la dirección estratégica del sector de tecnologías inteligentes y autónomas de Abu Dabi. Al impulsar la política, la regulación, la inversión y la innovación a través de la colaboración con entidades gubernamentales, innovadores globales y partes interesadas de la industria, el SASC está definiendo un ecosistema de primer nivel que posiciona a Abu Dabi a la vanguardia de las tecnologías futuras y como un centro global líder para la movilidad inteligente y los sistemas autónomos.

Acerca de la Semana Autónoma de Abu Dabi

La Semana Autónoma de Abu Dabi (ADAW) es la plataforma emblemática del emirato para avanzar en la movilidad inteligente y los sistemas autónomos en tierra, mar, aire, robótica e industria. Organizada por el Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC), la edición inaugural reúne a líderes mundiales del sector, legisladores, innovadores e inversores para conectar, colaborar y acelerar el futuro de la tecnología autónoma. Comenzando con la Cumbre Autónoma de Abu Dabi, el evento emblemático de la semana para el diálogo y las asociaciones de alto nivel, el programa se ve reforzado por iniciativas como DRIFTx, RoboCup Asia-Pacific 2025 (RCAP 2025) y Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), lo que refuerza la función de Abu Dabi como centro mundial para la innovación, la inversión y el despliegue seguro y sostenible de tecnologías autónomas.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811801/Archer_Midnight_Aircraft.jpg

FUENTE Abu Dhabi Autonomous Week