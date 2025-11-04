首屆 Abu Dhabi Autonomous Summit 公佈議程，關注監管、實際部署和跨產業規模

本次高峰會以「塑造智能與無人駕駛駕駛的未來」為主題，設有 13 場會議，並透請超過 30 位演講嘉賓。該會旨在加速政策制定者、運營商、投資者和創新者之間的合作，並轉化監管為現實世界規模。

該高峰會將以一場領袖對話拉開序幕，探討投資、整佮與創新將如何塑造阿布扎比的無人經濟，規劃到 2030/2040 年的商業化途徑，實現這些途徑的公私合作夥伴關係，以及支持具有韌性兼整合城市的管治與基礎設施。接下來，監管無人小組將實踐「安全第一，再而擴展」理念。這將會從網路安全與數據管治，到建立與衡量公眾信任。

然後，該議程將集中從概念到現實的部署，關注將擴展的無人駕駛的士、公共交通和最後一公里派遞模式，隨後是支撐全市營運電氣化兼彈性基礎設施提供的自主動力。

人機智能合璧將探索可解釋的人工智能、人類監督和能夠清晰傳達風險的服務設計。同時，人工智能驅動決策將深入即時人工智能堆疊——無人機、智能道路，以及邊緣及安全雲端上的物流。

跨部門合作會議將展示駕駛、能源、物流和科技領袖們將如何建立合作夥伴關係，解鎖可行應用案例。設計智能港口與城市將詳細介紹準備無人的城市設計和工業應用，而城市空中交通將探討認證、空域整合，以及連接港口、機場與區域。智能城市實踐將分享即時轉型案例，而新型資產類別融資與保險將總結資產與保險模式將如何適應新一代平台。

部份參加 Abu Dhabi Autonomous Summit 業界領袖包括：Microsoft 旗下 G42 合作總裁 Sherif Tawfik；WeRide 創辦人、主席兼行政總裁 Tony Xu Han；Archer Aviation 首席合規主任 Nikhil Goel；Archer Aviation 阿聯酋總經理 Talib Alhinai 博士；LIFT Aircraft 行政總裁 Matt Chasen；BENTELER Mobility 行政總裁 Tobias Liebelt；Glydways 聯合行政總裁兼創辦人 Mark Seeger；SteerAI 代理行政總裁 Michael Sønderby；Versa Aerospace 行政總裁 George Prentzas；Tensor 商務總監 Hugo Fozzati；BEAM Global 行政總裁、主席兼董事會主席 Desmond Wheatley；Silicon Valley Mobility 執行董事兼史丹福商學研究院講師 Sven Beiker；The Advanced Technology Research Council 秘書長 Faisal Al Bannai 閣下；Department of Municipalities and Transport 主席 Mohamed Ali Al Shorafa 閣下；阿布扎比經濟發展部主席艾哈邁德•賈西姆•扎比閣下；Abu Dhabi Department of Economic Development 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下；Abu Dhabi Investment Office 處長 Badr Salim Al Olama 閣下；ASPIRE 行政總裁 Stéphane Timpano、7X 集團行政總裁 Tariq Ahmed Al Wahedi；mimik 創辦人兼行政總裁 Fay Arjomandi；Abu Dhabi Airports 董事總經理兼行政總裁 Elena Sorlini；先Advanced Mobility Hub 集團行政總裁 Mohamed Salah，以及 LODD Autonomous 行政總裁 Rashid Matar Al Manai。

The UAE President for Strategic Research and Advanced Technology Affairs 顧問兼 Advanced Technology Research Council 秘書長 Faisal Al Bannai 閣下表示：「Abu Dhabi Autonomous Week 體現我們致力塑造智能無人時代的承諾——在這時代，機械與我們一起思考、適應與行動。這不僅關於科技，也關於重新構想駕駛方式、產業與人類經驗本身。」

Abu Dhabi Autonomous Week 活動安排：

11 月 10 日—— Abu Dhabi Autonomous Summit

這為期六天的活動，將以 Abu Dhabi Autonomous Summit 拉開序幕。屆時產業先驅、政策制定者與投資者將共聚一堂，參與定義智能旅程下一個篇章的高層對話。

11 月 10 日至 12 日 – DRIFTx 展覽

這為期三天，DRIFTx 將透過現場互動展覽，展示空中、陸地、海洋和機械人的智能與無人移動解決方案。

11 月 10 日至 15 日 – RoboCup Asia-Pacific 2025

在 ADAW 期間（11 月 10 日至 15 日），由 Khalifa University 主辦兼首次在中東和北非地區舉辦的 RoboCup Asia-Pacific 2025 將匯聚國際頂尖團隊，在人工智能驅動無人機械人挑戰賽中競賽。

11 月 15 日 – Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL)

ADAW 將以第二屆 Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) 閉幕，這是展示最先進無人駕駛賽車科技的賽車運動表演。本活動由 ASPIRE 與阿布扎比的 Advanced Technology Research Council (ATRC) 共同舉辦，總獎金高達 225 萬美元，吸引來自 10 個國家/地區的頂尖研究團隊參加。

如欲查看更多 Abu Dhabi Autonomous Week 2025 資料，請瀏覽：autonomous.abudhabi，並關注我們的社交媒體帳號 @autonomousad。

認可傳媒可電郵至 [email protected]，表示興趣和提出採訪已確認演講嘉賓。

關於 The Smart and Autonomous Systems Council (SASC)

Smart and Autonomous Systems Council (SASC) 於 2024 年成立，負責制定阿布扎比的智能與無人科技領域策略方向。SASC 正在透過與政府機構、全球創新者和業界持份者合作，推動政策、監管、投資與創新，塑造世界級生態系統。這系統定位阿布扎比為未來科技前線，並成為全球領先的智能駕駛與無人系統中心。

關於 Abu Dhabi Autonomous Week

Abu Dhabi Autonomous Week (ADAW) 是該酋長國推進陸地、海洋、空中、機械人和工業領域智能交通和無人系統的旗艦平台。由 Smart and Autonomous Systems Council (SASC) 主辦的首屆大會，匯聚全球產業領袖、政策制定者、創新者和投資者，務求建立聯繫、開展合作，並加速無人科技未來發展。該週旗艦活動是旨在促進高層對話與合作的 Abu Dhabi Autonomous Summit，並透過多項活動（例如 DRIFTx、RoboCup Asia-Pacific 2025 (RCAP 2025) 與 Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) 等）進一步加強，鞏固阿布扎比作為全球創新、投資，以及安全、可持續發展部署無人駕駛科技中心的角色。

SOURCE Abu Dhabi Autonomous Week