첫 아부다비 자율주행 서밋, 규제•실제 적용•산업 간 확대 조명하는 프로그램 공개

고위급 프로그램은 AI 안전과 표준, 인간과 AI의 신뢰, 도시 항공 이동성, 스마트 항만과 도시, 산업 간 통합 분야 세션 확정

글로벌 컨벤션은 도시 규모에서 정책•투자•배포 조율 통해 2030/2040년까지의 상용화 경로 로드맵 제시 예정

서밋은 11월 10-15일 열리는 아부다비 자율주행 주간 동안 DRIFTx 전시회, 로보컵 아시아-태평양 2025, 아부다비 자율주행 레이싱 리그(A2RL)의 중심 행사 역할 기대

아부다비, 아랍에미리트, 2025년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 11월 10일 개최되는 제1회 아부다비 자율주행 서밋(Abu Dhabi Autonomous Summit) 프로그램이 공개됐다. 이번 서밋에서는 글로벌 산업 리더들이 모여 규제, 통합, 규모 확대와 관련해 업계에서 가장 시급히 해결해야 할 과제들을 논의하고, 인공지능(AI), 로보틱스, 스마트 모빌리티 분야의 최신 발전 동향에 대해 살펴보는 시간을 가질 예정이다.

스마트 및 자율주행 시스템 위원회(Smart and Autonomous Systems Council•SASC) 주최로 아부다비 자율주행 주간(Abu Dhabi Autonomous Week•ADAW) 개막 행사로 열리는 이번 서밋에선 스마트 및 자율주행 모빌리티의 다음 장을 정의하며, 육상•해상•항공•로보틱스 등 다양한 산업 분야 전반에서 자율주행 기술이 시범 프로젝트를 넘어 공공의 이익으로 이어지게 만들 글로벌 테스트베드로서 아부다비의 역할을 조명할 예정이다.

서밋은 '스마트 자율주행 모빌리티의 미래가 형성되는 곳(Where the Future of Smart and Autonomous Mobility Takes Shape)'이라는 주제로 개최되며, 총 13개 세션에서 30여 명의 연사가 참여하며, 정책 결정자, 운영사, 투자자, 혁신가 간 협력을 가속화하고 규제를 실제 산업 규모에 적절하게 전환하는 방안을 모색한다.

서밋은 투자, 통합, 혁신이 아부다비의 자율 경제를 어떻게 형성할 것인지에 대한 '리더십 대화(Leadership Dialogue)' 세션으로 시작하여 2030/2040년을 향한 상용화 경로 로드맵, 이를 지원할 공공과 민간 파트너십, 탄력적이고 통합된 도시를 지원할 거버넌스 및 인프라에 대해 다룰 예정이다. 이어 '자율주행 규제(Regulating Autonomy)' 세션에서는 사이버 보안과 데이터 거버넌스부터 공공 신뢰 구축과 측정까지 '안전을 먼저 확인 후 확장(Safety First, Then Scale)' 원칙에 대한 구체적인 실천 방안에 대해 논의할 계획이다.

이후 '개념에서 현실로(From Concept to Reality)' 세션에서는 로보택시, 대중교통, 라스트마일 배송 모델 등 확장 가능한 자율주행 서비스의 상용화에 대해 집중 논의하고, '자율주행의 동력(Powering Autonomy)' 세션에서는 도시 전체 운영의 기반이 될 전기화되고 탄력적인 인프라를 다룰 예정이다.

'인간과 AI 간 시너지(Human-AI Synergy)' 세션에서는 설명 가능한 AI, 인간의 감독 체계, 위험을 명확히 알려주는 서비스 디자인에 대해 탐구하고, 'AI 기반 의사결정(AI-Driven Decision-Making)' 세션에서는 드론, 스마트 도로, 엣지와 보안 클라우드 기반 물류 등 실시간 AI 스택의 실제 작동 메커니즘을 심층적으로 분석할 예정이다.

'산업 간 협업(Cross-Sector Collaboration)' 세션에서는 모빌리티, 에너지, 물류, 기술 분야 리더들이 수익성 있는 활용 사례를 발굴하기 위해 파트너십을 구축하는 방안을 제시한다. '스마트 항만과 도시 설계(Designing Smart Ports and Cities)' 세션은 자율주행에 적합한 도시 설계와 산업 응용 사례를 구체적으로 다루고, '도심 항공 모빌리티(Urban Air Mobility)' 세션에서는 인증, 공역 통합, 항만•공항•도심 간 연결 문제를 다룬다. '스마트 시티 실현(Smart Cities in Action)' 세션에서는 실시간 변화 사례를 공유하고, '신자산군의 금융 및 보험(Financing and Insuring New Asset Classes)' 세션은 차세대 플랫폼에 맞춰 자본과 보장 모델이 어떻게 적응할지를 논의할 예정이다.

아부다비 자율주행 서밋에 참여하는 주요 업계 대변인들의 명단은 다음과 같다. 셰리프 타우피크(Sherif Tawfik) 마이크로소프트(Microsoft) G42 최고파트너십책임자(CPO), 토니 쉬 한(Tony Xu Han) 위라이드(WeRide) 창립자 겸 회장 겸CEO, 니킬 고엘(Nikhil Goel) 아처 에비에이션(Archer Aviation) 최고상업책임자(CCO), 탈리브 알히나이(Talib Alhinai) 아처 에비에이션 아랍에미리트 총괄 매니저, 매트 체이슨(Matt Chasen) 리프트 에어크래프트(LIFT Aircraft) CEO, 토비아스 리벨트(Tobias Liebelt) 벤텔러 모빌리티(BENTELER Mobility) CEO, 마크 지거(Mark Seeger) 글라이드웨이즈(Glydways) 공동 CEO 겸 창립자, 미카엘 선더비(Michael Sønderby) 스티어AI(SteerAI) CEO 대행, 조지 프렌자스(George Prentzas) 베르사 에어로스페이스(Versa Aerospace) CEO, 우고 포짜티(Hugo Fozzati) 텐서(Tensor) 최고사업책임자(CBO), 데스먼드 휘틀리(Desmond Wheatley) 빔 글로벌(BEAM Global) CEO 겸 사장 겸 이사회 의장, 스벤 바이커(Sven Beiker) 실리콘밸리 모빌리티(Silicon Valley Mobility) 전무이사이자 스탠퍼드 경영대학원 강사, 파이살 알 바나이(Faisal Al Bannai) 아부다비 첨단기술연구위원회(Advanced Technology Research Council) 사무총장, 모하메드 알리 알 쇼라파(Mohamed Ali Al Shorafa) 아부다비 시•교통부(Department of Municipalities and Transport) 의장, 아흐메드 자심 알 자아비(Ahmed Jasim Al Zaabi) 아부다비 경제개발부(Abu Dhabi Department of Economic Development) 의장, 바드르 살림 알 올라마(Badr Salim Al Olama) 아부다비 투자청(Abu Dhabi Investment Office) 사무총장, 스테판 팀파노(Stéphane Timpano) 어스파이어(ASPIRE) CEO, 타리크 아흐메드 알 와헤디(Tariq Ahmed Al Wahedi) 7X 그룹 CEO, 파이 아르조만디(Fay Arjomandi) 미믹(mimik) 창립자 겸 CEO, 엘레나 소를리니(Elena Sorlini) 아부다비 공항(Abu Dhabi Airports) CEO, 모하메드 살라(Mohamed Salah) 어드밴스드 모빌리티 허브(Advanced Mobility Hub) 그룹 CEO, 라시드 마타르 알 마나이(Rashid Matar Al Manai) LODD 오토노머스(LODD Autonomous) CEO가 그 주인공들이다.

파이살 알 반나이 UAE 대통령 전략연구 및 첨단기술 담당 고문 겸 첨단기술연구위원회 사무총장은 "아부다비 자율주행 주간은 기계가 인간과 함께 생각하고, 적응하고, 행동하는 지능형 자율주행 시대를 만들어가겠다는 우리의 의지를 보여준다"면서 "이는 단순한 기술이 아니라 모빌리티와 산업 및 인간 경험 자체의 재구성과 관련된 문제"라고 말했다.

아부다비 자율주행 주간 행사 일정:

11 월 10 일 – 아부다비 자율주행 서밋

6일간 진행되는 이번 프로그램은 아부다비 자율주행 서밋으로 시작된다. 업계 선구자, 정책 결정자, 투자자들이 한자리에 모여 지능형 모빌리티의 다음 장을 정의할 고위급 대화에 참여한다.

11 월 10 일 ~12 일 – DRIFTx 전시회

3일간 열리는 DRIFTx 전시회에서는 육상•해상•항공•로보틱스 분야의 스마트 자율주행 모빌리티 솔루션을 생생한 인터랙티브 전시로 선보인다.

11 월 10 일 ~15 일 – 로보컵 아시아-태평양 2025

11월 10일부터 15일까지 아부다비 자율주행 주간 기간 내내 진행되는 로보컵 아시아-태평양 2025(RoboCup Asia-Pacific 2025)는 칼리파 대학교가 주최한다. 중동 및 북아프리카 지역에서는 처음으로 열리는 이 대회에선 세계 최정상급 팀들이 모여 AI 기반 자율 로봇 기술 경연을 펼친다.

11 월 15 일 – 아부다비 자율주행 레이싱 리그(A2RL)

아부다비 자율주행 주간은 자율주행 레이싱 기술의 최첨단을 보여주는 모터스포츠 전시회인 아부다비 자율주행 레이싱 리그(Abu Dhabi Autonomous Racing League•A2RL) 2회 대회로 막을 내린다. 어스파이어와 아부다비 첨단기술연구위원회가 주최하는 이 행사는 총상금 225만 달러를 걸고 10개국 엘리트 연구팀이 참가한다.

스마트 및 자율주행 시스템 위원회 소개

2024년에 설립된 스마트 및 자율주행 시스템 위원회(SASC)는 아부다비의 스마트 및 자율주행 기술 분야의 전략적 방향을 수립하는 역할을 담당한다. SASC는 정부 기관, 글로벌 혁신 기업 및 산업 관계자들과의 협력을 통해 정책, 규제, 투자 및 혁신을 주도하며, 아부다비를 미래 기술의 최전선이자 지능형 모빌리티 및 자율주행 시스템 분야의 글로벌 선도 허브로 자리매김할 세계적 수준의 생태계를 조성하고 있다.

아부다비 자율주행 주간에 관하여

아부다비 자율 주간(ADAW)은 육상•해상•항공•로보틱스 등의 산업 전반에 걸쳐 스마트 모빌리티와 자율주행 시스템을 발전시키기 위한 에미리트의 대표 플랫폼이다. 스마트 및 자율주행 시스템 위원회(SASC)가 주최하는 이번 첫 행사는 글로벌 분야 리더, 정책 결정자, 혁신가 및 투자자를 한자리에 모아 자율주행 기술의 미래를 연결하고 협력하며 가속화한다. 고위급 대화와 파트너십을 위한 주간 플래그십 행사인 아부다비 자율주행 서밋으로 시작되는 이 프로그램은 DRIFTx, 로보컵 아시아-태평양 2025, 아부다비 자율주행 레이싱 리그(A2RL) 등의 이니셔티브로 더욱 강화되어, 아부다비가 자율주행 기술의 혁신, 투자 및 안전하고 지속 가능한 배포를 위한 글로벌 허브로서의 역할을 더욱 공고히 할 것이다.

