A DAR GLOBAL FORTALECE O RELACIONAMENTO CONTÍNUO COM A ORGANIZAÇÃO TRUMP ANUNCIANDO A SEGUNDA COLABORAÇÃO E O FUTURO LANÇAMENTO DA TRUMP TOWER JEDDAH, ARÁBIA SAUDITA

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 1 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Dar Global, incorporadora imobiliária internacional de luxo, e a The Trump Organization, conhecida por suas propriedades de prestígio e empreendimentos icônicos em todo o mundo, anunciaram planos para desenvolver um novo projeto em Jeddah, na Arábia Saudita. Este novo acordo baseia-se no tremendo sucesso do projeto The Trump International Oman dentro do empreendimento Aida, um dos maiores projetos imobiliários premium de uso misto do mundo, que já recebeu elogios notáveis.

DAR GLOBAL STRENGTHENS ONGOING RELATIONSHIP WITH THE TRUMP ORGANIZATION BY ANNOUNCING SECOND COLLABORATION AND FUTURE LAUNCH OF TRUMP TOWER JEDDAH, SAUDI ARABIA

Visando o mercado de luxo da Arábia Saudita e investidores internacionais, esse desenvolvimento promove significativamente a estratégia de crescimento da Dar Global de capitalizar oportunidades nas principais cidades do Reino. Como braço internacional do megaempreendedor saudita Dar Al Arkan, este novo projeto marca a estreia da Dar Global em Jeddah, na Arábia Saudita, e fortalecerá ainda mais suas ofertas imobiliárias no país. Listada na Bolsa de Valores de Londres, a Dar Global tem atualmente US$ 5,9 bilhões em projetos em desenvolvimento em seis países – Emirados Árabes Unidos, Omã, Catar, Reino Unido, Espanha e Bósnia.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "Estamos muito satisfeitos em fortalecer nosso relacionamento contínuo com a The Trump Organization e expandir nosso portfólio, oferecendo propriedades premium para redefinir o mercado imobiliário de alto crescimento da Arábia Saudita. O novo acordo na Arábia Saudita alavancará os pontos fortes de ambas as organizações para atrair mais investidores internacionais e turistas. Essa colaboração ressalta nosso compromisso de aumentar nossa presença, elevando os padrões de vida de luxo na região."

Eric Trump, vice-presidente executivo da The Trump Organization, disse: "Estamos entusiasmados em expandir nossa presença no Oriente Médio e trazer o padrão de luxo Trump para a região por meio de nosso relacionamento de longa data com a Dar Global. Essa colaboração incorpora nossa visão compartilhada de criar empreendimentos de referência que exalam luxo, qualidade e sofisticação. Juntamente com a Dar Global, estamos estabelecendo novos padrões de excelência, com o objetivo de atender à demanda por propriedades icônicas em mercados-chave."

Isenção de responsabilidade: A Trump International Oman não é de propriedade, desenvolvida ou vendida pela The Trump Organization ou por qualquer um de seus diretores ou afiliados atuais ou antigos. A Dar Al Arkan Property Development SPC, proprietária e incorporadora da propriedade, usa o nome "Trump" e marca sob licença, cuja licença pode ser rescindida ou revogada de acordo com seus termos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2451893/Dar_Global.jpg

FONTE Dar Global