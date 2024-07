DAR GLOBAL STÄRKT LAUFENDE BEZIEHUNG MIT DER TRUMP ORGANISATION DURCH ANKÜNDIGUNG EINER ZWEITEN ZUSAMMENARBEIT UND DER ZUKÜNFTIGEN ERÖFFNUNG DES TRUMP TOWER JEDDAH, SAUDI-ARABIEN

DUBAI, VAE, 1. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, der internationale Bauträger für Luxusimmobilien, und The Trump Organization, die für ihre prestigeträchtigen Immobilien und ikonischen Entwicklungen weltweit bekannt ist, haben Pläne zur Entwicklung eines neuen Projekts in Jeddah, Saudi-Arabien, bekannt gegeben. Diese neue Vereinbarung baut auf dem enormen Erfolg des Projekts The Trump International Oman im Rahmen der AIDA-Entwicklung auf, einem der größten gemischt genutzten Premium-Immobilienprojekte der Welt, das bereits bemerkenswerte Anerkennung gefunden hat.

Mit dieser Entwicklung, die auf den saudi-arabischen Luxusmarkt und internationale Investoren abzielt, wird die Wachstumsstrategie von Dar Global, Chancen in den wichtigsten Städten des Königreichs zu nutzen, erheblich vorangetrieben. Als internationaler Zweig des saudi-arabischen Mega-Entwicklers Dar Al Arkan ( ) markiert dieses neue Projekt das Debüt von Dar Global in Jeddah, Saudi-Arabien, und wird das Immobilienangebot des Unternehmens in diesem Land weiter stärken. Dar Global ist an der Londoner Börse notiert und hat derzeit Projekte im Wert von 5,9 Milliarden US-Dollar in sechs Ländern in der Entwicklung - in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Katar, Großbritannien, Spanien und Bosnien.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, sagte: "Wir freuen uns, unsere laufende Beziehung mit der Trump Organization zu stärken und unser Portfolio durch die Bereitstellung von Premium-Immobilien zu erweitern, um den wachstumsstarken Immobilienmarkt in Saudi-Arabien neu zu definieren. Das neue Abkommen in Saudi-Arabien wird die Stärken beider Organisationen nutzen, um mehr internationale Investoren und Urlauber anzuziehen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, unsere Präsenz zu vergrößern, indem wir die Standards für luxuriöses Wohnen in der Region erhöhen".

Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organization, sagte: "Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz im Nahen Osten zu erweitern und den Trump-Standard für Luxus in die Region zu bringen, dank unserer langjährigen Beziehung zu Dar Global. Diese Zusammenarbeit verkörpert unsere gemeinsame Vision, wegweisende Projekte zu schaffen, die Luxus, Qualität und Raffinesse ausstrahlen. Gemeinsam mit Dar Global setzen wir neue Maßstäbe für Spitzenleistungen, um die Nachfrage nach ikonischen Immobilien in Schlüsselmärkten zu befriedigen."

Haftungsausschluss: Trump International Oman ist nicht im Besitz, entwickelt oder verkauft von der Trump Organization oder einem ihrer derzeitigen oder früheren Auftraggeber oder verbundenen Unternehmen. Dar Al Arkan Property Development SPC, der Eigentümer und Bauträger der Immobilie, verwendet den Namen und die Marke "Trump" unter Lizenz, wobei die Lizenz gemäß den Lizenzbedingungen gekündigt oder widerrufen werden kann.

