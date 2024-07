DAR GLOBAL RENFORCE SES RELATIONS AVEC L'ORGANISATION TRUMP EN ANNONÇANT UNE DEUXIÈME COLLABORATION ET LE LANCEMENT FUTUR DE LA TOUR TRUMP À JEDDAH, EN ARABIE SAOUDITE.

DUBAI, EAU, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, le promoteur immobilier international de luxe, et The Trump Organization, réputée pour ses propriétés prestigieuses et ses développements emblématiques dans le monde entier, ont annoncé leur intention de développer un nouveau projet à Jeddah, en Arabie saoudite. Ce nouvel accord s'appuie sur l'énorme succès du projet Trump International Oman dans le cadre du développement de l'AIDA, l'un des plus grands projets immobiliers à usage mixte au monde, qui a déjà reçu des éloges remarquables.

DAR GLOBAL STRENGTHENS ONGOING RELATIONSHIP WITH THE TRUMP ORGANIZATION BY ANNOUNCING SECOND COLLABORATION AND FUTURE LAUNCH OF TRUMP TOWER JEDDAH, SAUDI ARABIA

Ciblant le marché du luxe saoudien et les investisseurs internationaux, ce projet fait progresser de manière significative la stratégie de croissance de Dar Global, qui consiste à capitaliser sur les opportunités offertes par les villes clés du Royaume. En tant que branche internationale du méga-développeur saoudien Dar Al Arkan ( ), ce nouveau projet marque les débuts de Dar Global à Jeddah, en Arabie saoudite, et renforcera encore son offre immobilière dans le pays. Coté à la Bourse de Londres, Dar Global a actuellement des projets d'une valeur de 5,9 milliards de dollars américains en cours de développement dans six pays : les Émirats arabes unis, Oman, le Qatar, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Bosnie.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec The Trump Organization et d'élargir notre portefeuille en proposant des propriétés haut de gamme qui redéfiniront le marché immobilier à forte croissance de l'Arabie saoudite. Le nouvel accord conclu en Arabie saoudite permettra de tirer parti des atouts des deux organisations pour attirer davantage d'investisseurs et de vacanciers internationaux. Cette collaboration souligne notre engagement à étendre notre empreinte en élevant les normes de l'habitat de luxe dans la région".

Eric Trump, vice-président exécutif de la Trump Organization, a déclaré : "Nous sommes ravis d'étendre notre présence au Moyen-Orient et d'apporter la norme de luxe Trump à la région grâce à notre relation de longue date avec Dar Global. Cette collaboration incarne notre vision commune de la création de projets phares qui respirent le luxe, la qualité et la sophistication. Avec Dar Global, nous établissons de nouvelles références en matière d'excellence, dans le but de répondre à la demande de propriétés emblématiques sur des marchés clés".

Avis de non-responsabilité : Trump International Oman n'est pas détenu, développé ou vendu par la Trump Organization ou l'un de ses directeurs ou affiliés actuels ou anciens. Dar Al Arkan Property Development SPC, le propriétaire et promoteur de la propriété, utilise le nom et la marque "Trump" sous licence, laquelle peut être résiliée ou révoquée conformément à ses conditions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2451893/Dar_Global.jpg