A DXC Technology e a Pluxee vão otimizar o processamento de transações e benefícios para 7,1 milhões de usuários no Brasil

A parceria tem por objetivo aumentar a satisfação, lealdade e taxa de retenção dos portadores do cartão Pluxee

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma das principais provedoras globais de serviços de tecnologia da Fortune 500, anunciou hoje que colaborará com a Pluxee, uma importante parceira global para benefícios e engajamento de funcionários, herdando o legado da Sodexo Benefits and Rewards, para processar transações de cartões de benefício para os 7,1 milhões de usuários da empresa no Brasil.

O Cartão Pluxee ajuda a criar oportunidades de negócios ao unir estratégias de reconhecimento, incentivo e benefícios para funcionários em um único mecanismo de pagamento digital. A empresa lida com até 400 transações por segundo entre os portadores de cartão e entidades comerciais, possibilitadas pela velocidade das transações e confiabilidade do serviço.

A DXC fornecerá um processamento seguro e ágil das atividades de cartões por aproximação, um dos benefícios digitais da Pluxee, que oferece cashback nas compras realizadas com os cartões, aumentando assim a satisfação, lealdade e retenção dos usuários.

"2024 tem sido um ano crucial em nossa história, fortalecendo nossa marca e trazendo novos produtos e experiências ao mercado para manter e melhorar nossa liderança em um setor cada vez mais desafiador e competitivo. "Acreditamos que essa parceria entre a Pluxee e a DXC seja vital para alcançar os nossos objetivos, aproveitando a proficiência em tecnologia para impulsionar a inovação necessária para enfrentar os desafios do mercado", afirmou Fernando Radunz, Diretor Executivo de TI e Pagamentos na Pluxee Brasil.

"Estamos trazendo nossa expertise em engenharia para auxiliar a Pluxee em sua jornada de transformação, contribuindo diretamente para uma experiência perfeita no novo posicionamento da marca como uma empresa mais digital, moderna e inovadora", afirmou Ricardo Ferreira, Gerente Geral da DXC Technology Brasil e América Latina. "Com mais de duas décadas de experiência no mercado de pagamentos com cartões digitais, estamos bem posicionados para ajudar a Pluxee a superar as expectativas dos usuários e manter sua posição como a provedora mais completa de benefícios para funcionários no setor."

Declarações sobre o futuro

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a gerirem seus sistemas e operações críticos, enquanto moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. As maiores empresas do mundo e organizações do setor público confiam na DXC para implementar serviços que impulsionam novos níveis de desempenho, competitividade e experiência do cliente em seus ambientes de TI. Saiba mais sobre como oferecemos excelência aos nossos clientes e colegas em DXC.com.

