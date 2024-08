DXC Technology et Pluxee optimisent le traitement des transactions et les avantages pour 7,1 millions d'utilisateurs au Brésil

Le partenariat vise à augmenter les taux de satisfaction, de fidélité et de rétention des détenteurs de cartes Pluxee

SÃO PAULO, 27 août 2024 /PRNewswire/-- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a annoncé aujourd'hui qu'il collaborera avec Pluxee, l'un des principaux partenaires mondiaux pour les avantages et l'engagement des employés, héritant de l'héritage de Sodexo Benefits and Rewards, afin de traiter les transactions de cartes d'avantages pour les 7,1 millions d'utilisateurs de l'entreprise au Brésil.

La carte Pluxee aide à créer des opportunités pour les entreprises en reliant les stratégies de reconnaissance, d'incitation et d'avantages pour les employés en un seul mécanisme de paiement numérique. La société traite jusqu'à 400 transactions par seconde entre les détenteurs de cartes et les entités commerciales, grâce à la rapidité des transactions et à la fiabilité du service.

DXC fournira un traitement sécurisé et agile des activités des cartes sans contact, l'un des avantages numériques de Pluxee, qui offre des remises en espèces sur les achats effectués avec les cartes afin d'améliorer la satisfaction, la fidélité et la rétention de l'utilisateur.

« 2024 a été une année cruciale dans notre histoire, renforçant notre marque et apportant de nouveaux produits et expériences sur le marché pour maintenir et améliorer notre leadership dans un secteur de plus en plus difficile et concurrentiel. Nous pensons que ce partenariat entre Pluxee et DXC est essentiel pour atteindre nos objectifs, en tirant parti de l'expertise technologique pour stimuler l'innovation nécessaire pour relever les défis du marché », a déclaré Fernando Radunz, directeur exécutif de l'informatique et des paiements chez Pluxee Brésil.

« Nous apportons notre expertise en ingénierie pour aider Pluxee dans son voyage de transformation, contribuant directement à une expérience transparente pour le nouveau positionnement de la marque en tant qu'entreprise plus numérique, moderne et innovante », a déclaré Ricardo Ferreira, directeur général de DXC Technology Brésil et Amérique latine. « Avec plus de deux décennies d'expérience sur le marché des paiements par carte numérique, nous sommes bien placés pour aider Pluxee à dépasser les attentes des utilisateurs et à maintenir sa position en tant que fournisseur le plus complet d'avantages sociaux dans le secteur. »

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats, les objectifs ou les plans énoncés dans les déclarations prospectives pourront être atteints ou le seront. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Risk Factors » dans le rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2024, et toute information de mise à jour dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la SEC. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant les capacités IT, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performance, de compétitivité et d'expérience client à travers leurs actifs IT. Découvrez comment nous apportons l'excellence à nos clients et à nos collègues de DXC.com.

