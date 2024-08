DXC Technology und Pluxee optimieren Transaktionsverarbeitung und Leistungen für 7,1 Millionen Nutzer in Brasilien

Partnerschaft soll die Zufriedenheit, Loyalität und Bindungsrate von Pluxee-Karteninhabern erhöhen

SÃO PAULO, 28. August 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, gab heute bekannt, dass er zusammen mit Pluxee – einem wichtigen globalen Partner für Mitarbeitervorteile und -engagement, der das Erbe von Sodexo Benefits and Rewards antritt – Transaktionen der Benefits Cards von 7,1 Millionen Nutzern des Unternehmens in Brasilien verarbeiten wird.

Die Pluxee Card eröffnet neue Möglichkeiten für Unternehmen, indem sie Anerkennungs-, Incentive- und Mitarbeitervorteilsstrategien zu einem digitalen Zahlungsmechanismus verbindet. Das Unternehmen wickelt bis zu 400 Transaktionen pro Sekunde zwischen Karteninhabern und Unternehmen ab. Ermöglicht wird dies durch die Geschwindigkeit der Transaktionen und die Zuverlässigkeit der Dienstleistungen.

DXC wird für eine sichere und flexible Verarbeitung von kontaktlosen Kartenaktivitäten sorgen. Dies ist einer der digitalen Vorteile von Pluxee, der Cashback auf Einkäufe mit den Karten bietet, um die Zufriedenheit, Loyalität und Bindung der Nutzer zu erhöhen.

„2024 war ein entscheidendes Jahr in unserer Geschichte. Wir haben unsere Marke gestärkt und neue Produkte und Erlebnisse auf den Markt gebracht, um unsere Führungsposition in einem zunehmend anspruchsvollen und wettbewerbsintensiven Sektor zu behaupten und auszubauen. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Partnerschaft zwischen Pluxee und DXC für das Erreichen unserer Ziele von entscheidender Bedeutung ist, da sie die technologische Expertise nutzt, um die Innovationen voranzutreiben, die für die Bewältigung der Herausforderungen des Marktes erforderlich sind", so Fernando Radunz, Executive Director of IT and Payments bei Pluxee Brasilien.

„Wir bringen unser technisches Know-how ein, um Pluxee auf seinem Weg der Transformation zu unterstützen, und tragen so direkt zu einem nahtlosen Erlebnis und zur Neupositionierung der Marke als digitales, modernes und innovatives Unternehmen bei", berichtet Ricardo Ferreira, General Manager von DXC Technology Brasilien und Lateinamerika. „Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Markt für digitale Kartenzahlungen sind wir gut positioniert, um Pluxee dabei zu unterstützen, die Erwartungen der Nutzer zu übertreffen und seine Position als umfassendster Anbieter von Mitarbeiterleistungen in der Branche zu behaupten."

