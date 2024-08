DXC Technology y Pluxee optimizarán el procesamiento de transacciones y los beneficios para 7,1 millones de usuarios en Brasil

La asociación tiene como objetivo aumentar la satisfacción, lealtad y tasas de retención de los titulares de tarjetas Pluxee

SAO PAULO, 28 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor global de servicios de tecnología y líder en la lista Fortune 500, anunció hoy que colaborará con Pluxee, uno de los principales socios mundiales en el ámbito de los beneficios y el compromiso de los empleados, heredero del legado de Sodexo Benefits and Rewards, para procesar las transacciones de tarjetas de beneficios para los 7,1 millones de usuarios de la compañía en Brasil.

La tarjeta Pluxee ayuda a crear oportunidades para las empresas al vincular las estrategias de reconocimiento, incentivos y beneficios para los empleados en un único mecanismo de pago digital. La empresa gestiona hasta 400 transacciones por segundo entre titulares de tarjetas y entidades comerciales, gracias a la velocidad de las transacciones y la confiabilidad del servicio.

DXC proporcionará un procesamiento seguro y ágil de las actividades de las tarjetas sin contacto, uno de los beneficios digitales de Pluxee, que ofrece reembolsos en las compras realizadas con las tarjetas para mejorar la satisfacción, fidelidad y retención de los usuarios.

"2024 ha sido un año crucial en nuestra historia, ya que reforzamos nuestra marca y aportamos nuevos productos y experiencias al mercado para mantener y mejorar nuestro liderazgo en un sector cada vez más desafiante y competitivo. Creemos que esta asociación entre Pluxee y DXC es vital para alcanzar nuestros objetivos, aprovechando la experiencia tecnológica para impulsar la innovación necesaria y así hacer frente a los desafíos del mercado", afirmó Fernando Radunz, director ejecutivo de tecnología de la información y pagos de Pluxee Brasil.

"Estamos aportando nuestra experiencia en ingeniería para ayudar a Pluxee en su camino de transformación, contribuyendo directamente a una experiencia sin fisuras para el nuevo posicionamiento de la marca como una empresa más digital, moderna e innovadora", declaró Ricardo Ferreira, gerente general de DXC Technology Brasil y América Latina. "Con más de dos décadas de experiencia en el mercado de pagos digitales con tarjeta, estamos bien posicionados para ayudar a Pluxee a superar las expectativas de los usuarios y mantener su posición como el proveedor más completo de beneficios para empleados en el sector".

